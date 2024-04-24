Uusi Foamit Katelaatta tuo vähähiilistä kiertotaloutta talonrakentamiseen – vaahtolasimursketta hyödynnetään nyt uudella tavalla

Foamit Katelaatta on vähähiilinen kattotuote, joka soveltuu erityisesti loivakattoisten asuin-, liike- ja toimistorakennusten tuulettuviin yläpohjiin. Sen avulla suunnittelijat, rakentajat ja rakennuttajat voivat toteuttaa kattorakenteita, jotka vastaavat sekä ympäristöllisiä että teknisiä kestävyysvaatimuksia.

”Ratkaisu tarjoaa talonrakentamiseen monipuolisia etuja, jotka ulottuvat rakentamisvaiheesta koko rakennusten elinkaareen”, kertoo Foamitin myyntijohtaja Tomi Jussila.

Laatassa käytettävää pienirakeista, kevyttä ja kierrätettävää vaahtolasimursketta valmistetaan 100-prosenttisesta keräyslasista energiatehokkaassa prosessissa neitseellisiä luonnonvaroja säästäen. Vaahtolasi on kiertotaloustuote, jota on käytetty eri murskekokoina jo pitkään talo-, infra- ja piharakentamisen kevennemateriaalina, ja nyt sitä sovelletaan ensi kertaa uudelle tuotealueelle. Vaahtolasimursketta hyödyntämällä voidaan entisestään pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä.

Laatan ja sen vähähiilisen betonin valmistaa Rakennusbetoni ja Elementti käyttäen Carbonaiden ainutlaatuista teknologiaa.

”Perustana on VTT:llä kehitetty hiilidioksidin hyödyntämis- ja varastointimenetelmä, jolla voidaan pienentää merkittävästi betonin hiilijalanjälkeä”, kertoo Carbonaiden toimitusjohtaja Tapio Vehmas.

Katelaatan keveys ja helppo asennettavuus nopeuttavat rakennustyötä. Vaahtolasimursketta käytetään laatan lisäksi myös sen alla eristeenä kattorakenteessa. Murske on kevyttä ja helposti kasautuvaa. Lopputuloksena on hyvän rakennustavan mukainen tuulettuva, lämpöä hyvin eristävä ja energiatehokas kattorakenne, joka tuo kohteen elinkaareen huolettomuutta ja kustannussäästöjä.