Uusi Foamit Katelaatta tuo vähähiilistä kiertotaloutta talonrakentamiseen – vaahtolasimursketta hyödynnetään nyt uudella tavalla
10.3.2026 12:42:31 EET | Uusioaines Oy | Tiedote
Kotimaiset kiertotalousyhtiöt Foamit Oyj, Carbonaide Oy sekä Rakennusbetoni ja Elementti Oy tuovat markkinoille uuden talonrakentamiseen kehitetyn kattotuotteen, Foamit Katelaatan. Sen tuotekehityksen taustalla on kolmen yhteistyökumppanin sitoutuminen kiertotalouteen ja hiilineutraaliin tulevaisuuteen yhdistämällä vaahtolasimursketta vähähiiliseen betoniin.
Foamit Katelaatta on vähähiilinen kattotuote, joka soveltuu erityisesti loivakattoisten asuin-, liike- ja toimistorakennusten tuulettuviin yläpohjiin. Sen avulla suunnittelijat, rakentajat ja rakennuttajat voivat toteuttaa kattorakenteita, jotka vastaavat sekä ympäristöllisiä että teknisiä kestävyysvaatimuksia.
”Ratkaisu tarjoaa talonrakentamiseen monipuolisia etuja, jotka ulottuvat rakentamisvaiheesta koko rakennusten elinkaareen”, kertoo Foamitin myyntijohtaja Tomi Jussila.
Laatassa käytettävää pienirakeista, kevyttä ja kierrätettävää vaahtolasimursketta valmistetaan 100-prosenttisesta keräyslasista energiatehokkaassa prosessissa neitseellisiä luonnonvaroja säästäen. Vaahtolasi on kiertotaloustuote, jota on käytetty eri murskekokoina jo pitkään talo-, infra- ja piharakentamisen kevennemateriaalina, ja nyt sitä sovelletaan ensi kertaa uudelle tuotealueelle. Vaahtolasimursketta hyödyntämällä voidaan entisestään pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä.
Laatan ja sen vähähiilisen betonin valmistaa Rakennusbetoni ja Elementti käyttäen Carbonaiden ainutlaatuista teknologiaa.
”Perustana on VTT:llä kehitetty hiilidioksidin hyödyntämis- ja varastointimenetelmä, jolla voidaan pienentää merkittävästi betonin hiilijalanjälkeä”, kertoo Carbonaiden toimitusjohtaja Tapio Vehmas.
Katelaatan keveys ja helppo asennettavuus nopeuttavat rakennustyötä. Vaahtolasimursketta käytetään laatan lisäksi myös sen alla eristeenä kattorakenteessa. Murske on kevyttä ja helposti kasautuvaa. Lopputuloksena on hyvän rakennustavan mukainen tuulettuva, lämpöä hyvin eristävä ja energiatehokas kattorakenne, joka tuo kohteen elinkaareen huolettomuutta ja kustannussäästöjä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Foamit Oyj: Tomi Jussila, p. 040 562 3003, tomi.jussila@foamit.fi
Carbonaide Oy: Jonne Hirvonen, p. 040 632 4999, jonne.hirvonen@carbonaide.com
Rakennusbetoni- ja Elementti Oy: Teemu Teno, p. 040 755 6977, teemu.teno@rakennusbetoni.fi
Kuvapyynnöt: ella@jenga.fi
Kuvat
Linkit
Foamit Oyj on pohjoismainen teollinen kiertotalouskonserni, joka on erikoistunut vaahtolasin valmistukseen ja lasinkierrätykseen. Sen tytäryhtiöitä ovat Suomessa Uusioaines Oy, Ruotsissa Hasopor AB ja Norjassa Glasopor AS. Foamit Oyj on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.
Carbonaide Oy on suomalainen teknologiayritys, joka kehittää betoniteollisuuteen hiilidioksidia hyödyntävää ja sitovaa teknologiaa. Vuonna 2022 perustetun yrityksen päätoimipaikka on Joensuussa.
Rakennusbetoni- ja Elementti Oy on suomalainen perheyritys, joka valmistaa Hollolan tehtaallaan korkealuokkaisia erikoisbetonituotteita. Vuonna 2024 yrityksen liikevaihto oli noin 10,7 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 80.
