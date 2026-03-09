Wickström: Rantaradan matkustajaennätys osoittaa sen tärkeyden

Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Liikennevirasto on julkaissut tietoja siitä, miten junamatkustajamäärät kehittyivät viime vuonna. Rantaradan osalta tilastoista näkyy merkittävä kasvu.

Viime vuonna kaukojunaliikenteessä tehtiin 1,87 miljoonaa matkaa Karjaan ja Helsingin välillä, kun taas Karjaan ja Turun välillä matkustajia oli 1,63 miljoonaa. Vuonna 2024 vastaavat luvut olivat 1,615 miljoonaa ja 1,35 miljoonaa kaukojunamatkaa.
Matkustajamääriin eivät sisälly Karjaan ja Hangon välillä tehdyt lähijunamatkat.

Inkooosta kotoisin oleva RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström on erittäin tyytyväinen tulokseen. Hänen mukaansa matkustajamääräennätys osoittaa, että rantaradalle ja sen elinvoimaisuuteen täytyy panostaa.

– Hallitus on panostanut 80 miljoonaa euroa rantaradan parantamiseen, mikä on hyvä. Mutta tarvitaan vielä 140–200 miljoonan euron lisäpanostus, jotta rantaradan kunto voidaan turvata. Samoin haluan, että kaukojunaliikenteen palvelutaso säilyy ja kehittyy. Ja tietenkin tarvitsemme lisää lähijunia Helsinki–Hankoo-välille, sanoo Wickström.

Wickström kertoo myös pyytäneensä VR:ää selvittämään, miten junaliikennettä voisi kehittää rantaradalla. Toiveissa on muun muassa, että useampi kaukojuna pysähtyisi Kirkkonummella. Kun Espoon radan rakentaminen valmistuu, junien aikatauluja tarkistetaan huomioiden ratakapasiteetin kasvu.

