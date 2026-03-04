Rosebud Sivullinen muuttaa

Kollegojemme ja rakkaiden kilpailijoidemme tapaan pyrimme tietysti ystävälliseen ja asiantuntevaan palveluun, omalla boheemilla tavallamme. Kantavana erityispiirteenämme säilyy vanhan Kaisaniemen kaupan kaltainen erittäin suuri, alati kasvava kirjavalikoima sekä päivittäinen sanomallinen ja korkeatasoinen ohjelmatarjonta sadan hengen katsomotilassa. Siksikin haluamme säilyttää kaupan nimenä legendaarisen maineen saavuttaneen Sivullisen.

Totuus ja Kauneus. Näinä kauheina sodannälkäisinä aikoina, luulot ja tuntemukset korvaavat tieteellisen tiedon, häpeämättöminkin valhe on totuutta arvokkaampaa, kauneus on vain oma peilikuva tai synonyymi rahalle. Näinä kauheina aikoina tarvitaan totuutta ja kauneutta. Tutkittua tietoa ja harkittuja sanoja. Kirjoja, jotka haluavat muuttaa maailmaa. Kirjoja, jotka kertovat maailmasta joka kerran oli, maailmasta jota nyt elämme, maailmasta jota ei ehkä koskaan tavoiteta, mutta jota kohti meidän pitää yrittää kulkea. Matkalla kohti tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa maailmaa. Ihanteemme olkoon ”…sosialistinen utopia, joka naamioituu kirjakaupaksi”, kuten Walt Whitman vastakulttuurista Shakespeare & Company -kirjakauppaansa aikanaan luonnehti.

Kluuvin kortteli on keskeisintä Helsinkiä ja yliopiston kampusaluetta. Tieteellä ja tieteentekijöillä on aina avoimet ovet astua ohjelmalavallemme.

Uusi Sivullinen vahvistaa entisestään Helsinkiä ja sen keskustaa Kirjan Kaupunkina. Meillä kolmella kivijalkatoimijalla on nyt yhteensä viisi hienoa suurta kirjakauppaa ja useita pienempiä putiikkeja muutaman korttelin alueella. Näemme, että toisistaan poikkeavat valikoimat tukevat toisiaan. Missiomme on jakamattomasti yhteinen, lukutaito ja lukemisen ilo.

Sivullisen valikoimaan tulevat erittäin vahvasti tietokirjallisuus ja kirjallisuuden klassikot. Vaikka Kaisaniemen kaupan valikoima oli hyvin suuri, parhaimmillaan yli 53 000 nimikettä, silti lähes neljännes kirjoista ei edelleenkään mahtunut hyllyyn. Nyt pyrimme purkamaan kaikki laatikkomme esille. Kauppaan tulee myös aiempaa laajemmin antikvaarista kirjallisuutta.

Uusi Sivullinen avaa ovensa huhtikuussa. Vuokrasopimuksemme on toistaiseksi jatkuva ja monivuotinen.

Muut keskustan RB-kaupat jatkavat vanhaan tapaan Tiedekulmassa, Makkaratalolla, Kaivopihalla ja erittäin upeassa Postitalossa. Lisää tietoa näkyy verkkosivuillamme.