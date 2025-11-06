Hammaslääketieteen tutkimukselle lähes 250 000 euroa apurahoja

Miesten suunterveys huolestuttaa – palvelujen käyttö vähäisempää 5.11.2025 07:00:00 EET | Tiedote

Uusimmat Terve Suomi -väestötutkimuksen tulokset ja Suun ja hampaiden sairauksien hoidon laaturekisterin tiedot tuovat esiin merkittäviä eroja suun terveydentilassa eri väestöryhmien välillä. Tulosten mukaan hampaiden kiinnityskudossairaus (parodontiitti) ja hammaskaries ovat yleisimpiä miehillä, heikommin koulutetuilla, iäkkäillä ja henkilöillä, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi.