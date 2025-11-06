Hammaslääketieteen tutkimukselle lähes 250 000 euroa apurahoja
13.3.2026 16:45:00 EET | Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia | Tiedote
Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, Hammaslääketieteen Säätiö, Hammaslääkärijärjestöjen yhteisrahasto ja yhteistyökumppanit jakoivat tänä vuonna yhteensä 248 200 euroa tutkimusapurahoja. Apurahan sai 43 hammaslääketieteen tutkijaa tai opiskelijaa.
Hammaslääketieteen tutkimusapurahojen hakijoiden määrä kasvoi kaikissa apurahakategorioissa tällä apurahakierroksella. Hakemuksia saapui ennätykselliset 111 kappaletta. Kasvaneet hakijamäärät kertovat siitä, että Suomessa on meneillään useita alan väitöskirjahankkeita ja tutkimustyö jatkuu myös tavoitteellisesti väitöskirjatutkimusten jälkeen postdoc-vaiheessa.
– Hammaslääketieteellinen tutkimus Suomessa voi hyvin. Näyttäisi siltä, että tulevaisuus on turvattu hammaslääketieteen opetuksessa ja tutkimuksessa, toteaa apurahahakemuksia arvioivan Apollonian asiantuntijalautakunnan puheenjohtaja, professori Timo Peltomäki.
Hammaslääketieteen tutkimusapurahoja jaetaan useammalle hankkeelle, jolloin rahoitus on luonteeltaan kannustavaa. Merkittävä osa apurahoista myönnettiin tutkijanuran alussa oleville tutkijoille: 17 opiskelija-apurahaa ja 17 apurahaa väitöskirjaprojekteille. Väitelleen tutkijan apurahoja myönnettiin yhdeksän. Näistä suurin myönnettiin Turun yliopiston tutkijalle Dareen Fteitalle, joka tutkii mikromuovien vaikutuksia suussa.
Yritysyhteistyökumppaneiden nimikkoapurahat ovat merkittävä lisä hammaslääketieteellisen tutkimuksen tukemisessa. Tänä vuonna nimikkoapurahan jakoivat Colgate Annina Salmi Svartströmille, Oral Outi Kokkolalle, Planmeca Group Valtteri Lahtiselle, PlusTerveys Miika Kujanpäälle ja uusi yhteistyökumppani Mehiläinen Essi Hapolle.
Suomalainen tutkimus tärkeää alalle
Tutkimusapurahoilla tuetaan monipuolisesti suomalaista hammaslääketieteen tutkimusta ja koko suun terveydenhoidon tutkimuskenttää. Elinvoimainen kotimainen tutkimus on ensiarvoisen tärkeää, sillä hammaslääketieteen opetuksen ja hammaslääkärin työn tulee perustua tieteelliseen tietoon. Alalla tarvitaan tutkittua tietoa suomalaisesta suun terveydenhuollosta ja väestöstä.
– Opetuksen, täydennyskoulutuksen ja esimerkiksi kansallisten Käypä hoito -suositusten on hyvä perustua myös kotimaiseen tutkimukseen ulkomaalaisen tutkimuksen ohella, sanoo Timo Peltomäki.
Liitteenä lista tutkimusapurahojen saajista 2026.
Tutustu Tutkimusapurahat 2026 -julkaisuun >
Tutkimusapurahat julkistetaan Apollonia Symposiumin 13.–14.3.2026 yhteydessä pe 13.3. klo 16.45 Tampere-talolla. Apollonia Symposiumin teemana on tänä vuonna ”Ennaltaehkäisystä kestävään hoitoon”. Toimittajat ovat tervetulleita seuraamaan luentoja Tampere-talolle tai etäyhteydellä (Ilmoittautumiset/linkki luennoille: viestintäpäällikkö Annika Nissinen, annika.nissinen@apollonia.fi).
Timo Peltomäkiprofessori, Apollonian asiantuntijalautakunnan pj.Hammaslääkäriseura Apollonia / AsiantuntijalautakuntaPuh:040 566 8056timo.peltomaki@tuni.fi
Annamari Nihtiläpääsihteeri, HLT, EHLHammaslääkäriseura ApolloniaPuh:050 569 7800annamari.nihtila@apollonia.fi
Annika NissinenviestintäpäällikköHammaslääkäriseura ApolloniaPuh:040 779 6435annika.nissinen@apollonia.fi
Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia on 1892 perustettu tieteellinen yhdistys. Apollonia järjestää riippumattomaan tietoon perustuvaa täydennyskoulutusta, tukee hammaslääketieteellistä tutkimusta ja välittää tutkimustietoa suunterveydestä. www.apollonia.fi
