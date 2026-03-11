Finavian AOS luo tilannekuvan operatiivisesta ympäristöstä – parantaa tehokkuutta, turvallisuutta ja kykyä reagoida häiriöihin
11.3.2026 09:01:31 EET | Finavia Oyj | Tiedote
Suomalainen AOS-innovaatio, joka on suunniteltu parantamaan operatiivista ja taloudellista tehokkuutta, on esillä Lontoossa 17.–19. maaliskuuta 2026. Finavian ja Siili Solutionsin kehittämä AOS-järjestelmä mullistaa operatiivisen tilannetiedon keräämisen, tilannetiedon muodostamisen ja johtamisen. Keskeisten suorituskykymittarien perusteella se parantaa ennakoitavuutta, resurssitehokkuutta ja häiriöiden hallintaa.
Suomalainen teknologia- ja innovaatiokyky on jälleen esillä – tällä kertaa lentoasemien ja ilmailun maailmassa. Lentoasemayhtiö Finavia ja Siili Solutions ovat tehneet pitkäaikaista yhteistyötä Airport Operational Status (AOS) -järjestelmän kehittämisessä. Tuloksena on räätälöitävissä oleva ratkaisu, jonka avulla organisaatiot ja yhteisöt voivat jakaa reaaliaikaista tilannekuvatietoa rajattomalle käyttäjämäärälle.
Finavia ja Siili Solutions esittelevät järjestelmää 17.–19.3.2026 Lontoossa, Passenger Terminal Expossa, joka on kansainvälisesti tunnettu ilmailualan tapahtuma.
Lentoasemat ovat teknisesti monimutkaisia ja tiukasti säänneltyjä ympäristöjä, joissa järjestelmiltä vaaditaan korkeaa käytettävyyttä kaikissa tilanteissa ja tietoturvallisia integraatioita. Lentoliikenteen kasvaessa ilmailualan toimijoiden on pystyttävä skaalaamaan toimintaansa ja varmistamaan tehokkuus – turvallisuudesta tinkimättä.
Liikenteen häiriöiden minimoimiseksi ja lentoliikenteen kehittymiseksi Euroopan unionin suurten lentoasemien on vuodesta 2027 alkaen kyettävä toimittamaan tilannekuvatietoa koko Euroopan laajuiselle verkostolle. Tämä uusi asetus sisältää kriittisen osion nimeltä AOP (Airport Operations Plan). AOP:n avulla muodostetaan jatkuvasti päivittyvä tilannekuva ja operatiivinen suunnitelma, joka mahdollistaa koordinoidun päätöksenteon. Finavian AOS-järjestelmä voidaan helposti integroida uusiin vaatimuksiin, joita Euroopan lentoasemat nyt kohtaavat.
”Olemme kehittäneet AOS-järjestelmää Siili Solutionsin kanssa useiden vuosien ajan, ja meillä on siitä jo satojatuhansia käyttötunteja operatiivisessa ympäristössä. Olemme erittäin tyytyväisiä. Järjestelmä parantaa kustannustehokkuutta ja auttaa meitä sujuvoittamaan päivittäistä operointia. Kun Euroopan lentoasemat siirtyvät kohti jaettua tilannetietoisuutta, AOS tarjoaa tehokkaan ratkaisun vaatimuksiin, joita yhteiseen tilannekuvaan liittyy”, sanoo Finavian Jani Ceder, Head of Airport Operations Centre.
Tietovirroista yhtenäiseen tilannekuvaan
AOS on Finavian omistama ja Siili Solutionsin kehittämä digitaalinen järjestelmä. Sitä käytetään Finavian 20 lentoaseman lisäksi myös Tallinnan lentoasemalla Virossa. Ruotsin Swedavia ottaa AOS:n käyttöön Tukholman Arlandan lentoasemalla vuoden 2027 alussa.
Järjestelmä yhdistää suomalaisen huipputason ohjelmistokehityksen käyttäjälähtöiseen, skaalautuvaan ratkaisuun, joka sopii yhtä hyvin pienille alueellisille lentoasemille kuin liikenteen suurille kansainvälisille solmukohdille.
Käyttäjät voivat myös helposti jakaa havaintojaan prosessien toimivuudesta tai muusta yhteisölle tärkeästä tiedosta. Järjestelmä mahdollistaa myös yksittäiselle käyttäjälle häiriöiden ilmoittamisen, minkä jälkeen tieto voidaan viestiä koko lentoasemayhteisölle kätevästi yhden kanavan kautta.
”Finavian AOS-järjestelmässä yhdistämme dataosaamisen ja integraatioiden hallinnan tuottaaksemme yhteisen, reaaliaikaisen tilannekuvan kaikille lentoaseman sidosryhmille. Tämä mahdollistaa datavetoisen päätöksenteon koko lentoaseman ekosysteemissä. Häiriötilanteissa valmiiksi rakennetut työnkulut ja tarkistuslistat mahdollistavat ihmisten roolituksen ja reaaliaikaisen viestinnän sekä selkeän vastuunjaon, mikä nopeuttaa reagointia keskimäärin 20–30 minuuttia jokaista tilannetta kohden. Mobiilisovelluksen ansiosta reaaliaikainen tieto saadaan jaettua tuhansille käyttäjille ja poikkeamista voidaan raportoida välittömästi lentoaseman operointikeskukselle”, sanoo Karoliina Tiuraniemi, Siili Solutionsin Head of Traffic & Logistics.
Suomalainen huipputason ratkaisu kaikille toimialoille, maailmanlaajuisesti
AOS on suunniteltu modulaariseksi ja skaalautuvaksi alustaksi, mikä tekee siitä ainutlaatuisen ratkaisun paitsi ilmailulle myös muille toimialoille. Järjestelmä soveltuu erinomaisesti satamiin, muihin liikenteen solmukohtiin, logistiikkakeskuksiin sekä energia- ja teollisuusalojen organisaatioihin ja yhteisöihin.
”Jos sää on huono tai tapahtuu palohälytys, turvallisuusuhka tai ruuhkautumisia, tilannepäivitykset ja ohjeet voidaan jakaa välittömästi henkilökunnalle, kumppaneille ja muille sidosryhmille koko yhteisössä”, Ceder selittää.
Järjestelmä tarjoaa käyttäjille reaaliaikaista tietoa sekä normaalista ja että poikkeavasta toiminnasta ja häiriöistä, jotka voivat vaikuttaa yrityksen toimintoihin. AOS luo pohjan yhtenäisille prosesseille ja mahdollistaa yhteisen KPI-seurannan. AOS vahvistaa yhteistyötä ja nopeuttaa päätöksentekoa, mikä parantaa operatiivista tehokkuutta, laatua ja resilienssiä. Yhdessä nämä parannukset tuottavat merkittäviä kustannussäästöjä.
AOS:lla on merkittävä rooli Finavian lentoasemaverkoston toimintojen sujuvuuden ja koordinoinnin varmistamisessa. Erityisesti Helsinki-Vantaan lentoasemalla järjestelmä on jo vuosien ajan tukenut korkeaa sidosryhmä- ja asiakastyytyväisyyttä. Helsinki-Vantaa on yksi harvoista lentoasemista, joka on valittu useita kertoja peräkkäin kansainvälisen Paras lentoasema -palkinnon saajaksi, mikä kertoo pitkäjänteisesti kehittyvästä palvelutasosta ja matkustajien luottamuksesta. Viimeisen kahdeksan vuoden aikana, Helsinki-Vantaa on valittu seitsemän kertaa parhaaksi lentoasemaksi. Lisäksi Helsinki-Vantaa on valittu kahdeksan kertaa Pohjois-Euroopan parhaaksi lentokentäksi. AOS:lla on ollut tärkeä rooli näissä saavutuksissa.
