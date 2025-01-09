Uusi hanke selvittää liikuntasalien melualtistusta
Keväällä 2026 käynnistyvä Liikkamelu-hanke tuottaa ensimmäistä kertaa tutkittua tietoa liikuntasaleissa työskentelevien melualtistuksesta ja stressistä.
Suomessa tuhannet opettajat ja valmentajat työskentelevät päivittäin liikuntasaleissa, joissa melutaso saattaa helposti nousta korkeaksi. Korkea melutaso kuormittaa kuuloa ja hermostoa, vaikeuttaa työssä palautumista ja heikentää vuorovaikutusta. Kentältä noussut huoli on nyt johtanut uuteen tutkimusavaukseen: Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu käynnistävät Liikkamelu – Liikuntasaleissa työskentelevien melualtistus ja stressi ‑hankkeen, jossa tarkastellaan liikuntasaleissa työskentelevien melualtistusta, stressiä ja hyvinvointia sekä tilojen huoneakustiikkaa.
Hankkeen taustalla on Liikunnan ja terveystiedon opettajien liiton (Liito ry) esittämä tarve saada tutkittua tietoa opettajien melukuormituksesta. Kentällä on käsitys, että moni liikunnanopettaja kärsii kuulonalenemasta, mutta työympäristön altistavasta vaikutuksesta ei ole näyttöä. Liikkamelu-hanke vastaa tähän huoleen mittaamalla liikuntasaleissa työskentelevien olosuhteita sekä tarkastelemalla työntekijöiden kokemuksia. Tavoitteena on tunnistaa, millaiset ratkaisut tukevat opetusta ja valmennusta, ja missä kohdin tilojen akustiikka, toimintatavat tai työn järjestelyt kaipaavat muutosta.
Tietoa kerätään kyselyillä ja akustisilla mittauksilla
Hanketta johtaa Metropolia Ammattikorkeakoulussa ohjelmajohtaja Jenni Radun, ja tutkimusryhmässä ovat mukana Turun ammattikorkeakoulun akustiikkalaboratoriossa työskentelevä psykologi Sara Pitkänen, sekä akustiikan asiantuntijat Valtteri Hongisto ja Jukka Keränen.
Laajassa kokonaisuudessa kootaan aineistoa kolmesta suunnasta. Ensiksi toteutetaan kysely liikunnanopettajille ja koripallovalmentajille meluympäristöstä, kuormittumisesta ja palautumisesta. Toiseksi mitataan liikuntasalien huoneakustisia ominaisuuksia, jotta eri ratkaisujen vaikutuksia voidaan verrata keskenään. Kolmanneksi seurataan mitatuissa liikuntasaleissa työskentelevien toiminnanaikaista melualtistusta ja kokemuksellista kuormitusta. Näin saadaan kokonaiskuva, joka yhdistää mitatun tiedon arjen todellisuuteen.
Tavoitteena konkreettiset suositukset koulurakentamiseen ja melun hallintaan
Hankkeen käytännön työ alkaa vuoden 2026 aikana ja tulokset valmistuvat kesäkuussa 2028. Odotuksena on, että Liikkamelu tuottaa konkreettisia suosituksia koulurakentamiseen ja salien akustisiin ratkaisuihin sekä esittää työkaluja melun hallintaan osana koulun arjen johtamista ja toimintakulttuuria.
– Liikuntasalit ovat kiinnostava työskentelypaikka, koska siellä ääni tulee toivotusta toiminnasta, mutta äänen ollessa haitallista siitä tulee melua. Toiminnanaikaisista äänitasoista etenkään Suomen nykyisiä liikuntasaleja vastaavista tiloista ei kuitenkaan ole juurikaan tutkimusta. Tilojen kartoituksen yhdistäminen tietoon niissä työskentelevien hyvinvoinnista ja palautumisesta on erittäin kiinnostavaa, sanoo hanketta vetävä psykologian tohtori ja Metropolia AMK:n tutkimus- ja kehitysohjelmajohtaja Jenni Radun.
– Jos melua ei hallita, kuormitus kasvaa, työrauha heikkenee ja riski terveyshaitoille kasvaa. Toisaalta hyvät akustiset ratkaisut ja toimivat käytännöt parantavat viestinnän selkeyttä, vähentävät stressiä ja tukevat turvallista oppimisympäristöä. Tutkimuksen tuottama tieto auttaa kouluja, kuntia ja suunnittelijoita tekemään päätöksiä, jotka kohentavat sekä opetustyön vetovoimaa että tilojen terveellisyyttä pitkällä aikavälillä, toteaa opetustilojen konseptikehittäjä Pauli Pallaskorpi Ecophonilta.
Ääniympäristöllä on suuri vaikutus jaksamiseen ja hyvinvointiin
Rahoituksesta vastaa pääosin Työsuojelurahasto. Lisäksi rahoittajina toimivat Sosiaali- ja terveysministeriö, Saint‑Gobain Finland Oy / Ecophon sekä hanketta toteuttavat ammattikorkeakoulut. Ääntä vaimentavia alakatto- ja seinäratkaisuja valmistava Ecophon tukee erityisesti sellaista tutkimusta, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä terveellisistä ja toimivista työskentely-, toipumis- ja oppimisympäristöistä ja siten edistää tilojen käyttäjien hyvinvointia.
– Ecophon nojaa vahvasti tutkittuun tietoon ja tukee aktiivisesti tutkimusta. Kansainvälinen asiantuntijaryhmämme myös osallistuu itse tieteelliseen tutkimukseen. Haluamme ymmärtää tilojen todellista vaikutusta ihmisiin. Liikunnanopettajien melukuormitusta selvittävä hanke on meille tärkeä, koska sen avulla voimme kehittää ja testata ratkaisuja, jotka aidosti parantavat arkea ja tekevät tiloista terveellisempiä, turvallisempia ja toimivampia kaikille käyttäjille, sanoo liiketoiminnan kehitysjohtaja Virpi Villa-Peltonen Ecophonilta.
Yhteenveto hankkeesta
- Hankkeen nimi: Liikkamelu – liikuntasaleissa työskentelevien melualtistus, stressi ja hyvinvointi
- Hankkeen verkkosivu: https://www.metropolia.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hankkeet/liikkamelu
- Tavoitteet: Selvittää liikuntasalien melualtistus, huoneakustiset ratkaisut ja niiden yhteys kuormittumiseen sekä tuottaa käytännöllisiä suosituksia koulurakentamiseen ja melun hallintaan
- Menetelmät: Kysely opettajille ja valmentajille, huoneakustiset mittaukset liikuntasaleista, henkilökohtainen altistumisen ja kuormituksen seuranta
- Toteuttajat: Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Turku AMK / akustiikkalaboratorio
- Rahoitus: Työsuojelurahasto (päärahoitus), Sosiaali- ja terveysministeriö, Saint‑Gobain Finland Oy / Ecophon, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy sekä Turun ammattikorkeakoulu Oy
- Aikataulu: Käynnistyy 2026, tulokset 2028
Yhteyshenkilöt
Jenni RadunT&K OhjelmajohtajaMetropolia Ammattikorkeakoulu
Psykologian tohtori, laillistettu psykologi
Virpi Villa-PeltonenCommercial ManagerSaint-Gobain Finland Oy / EcophonPuh:+358 40 176 0385virpi.villa-peltonen@saint-gobain.com
Kuvat
