VAMK vahvistaa yhteistyötään CoE Groupin kanssa
11.3.2026 07:14:00 EET | Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK | Tiedote
CoE Group on allekirjoittanut avainkumppanuussopimuksen Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa. Avainkumppanuus mahdollistaa systemaattisen ja tuloksellisen yhteistyön.
Vaasan ammattikorkeakoulu ja CoE Group allekirjoittivat avainkumppanuussopimuksen. CoE Group on kasvava vaasalainen suunnittelu- ja konsultointiyritys, joka tarjoaa asiantuntijapalveluita erityisesti energia-alan toimijoiden ja teollisuuden tarpeisiin. Sopimuksen tavoitteena on tiivistää yhteistyötä opiskelijoiden kanssa sekä lisätä tutkimusyhteistyötä.
Yhteistyösopimuksen allekirjoittivat CoE Groupin toimitusjohtaja Sami Kivioja ja Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori, toimitusjohtaja Hannu Vahtera.
”Yhteistyö tarjoaa opiskelijoillemme arvokkaita harjoittelu-, opinnäytetyö- ja työmahdollisuuksia nopeasti kehittyvällä teknologia-alalla. On tärkeää, että koulutuksemme vastaa työelämän tarpeisiin ja tämän kumppanuuden kautta voimme entistä paremmin yhdistää teorian ja käytännön”, kommentoi Vahtera.
”CoE Group on vaasalainen insinööritoimisto, joka on aina toiminut läheisessä yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. VAMKin avainkumppanuus tarjoaa meille hienon mahdollisuuden tutustua opiskelijoihin entistä paremmin ja tehdä yhteistyötä heidän kanssaan”, sanoo Kivioja.
”Meille on tärkeää, että opiskelijat saavat hyviä harjoittelupaikkoja jo opintojen aikana, ja siihen haluamme panostaa. Meillä opiskelijat pääsevät tekemään harjoitustöitä oikeista projekteista. Tarkoituksena on tarjota mielekästä rutiinityötä, jonka avulla voi tutustua aitoon työympäristöön rauhassa. Pyrimme järjestämään nämä niin sanotut helpot suunnittelutyöt kesätyöntekijöille ja harjoittelijoille, emmekä ulkoista niitä ulkomaille. Näiden töiden kautta opiskelijat saavat hyvän tuntuman työelämään ja voivat kehittää osaamistaan käytännön kautta”, kertoo sähkö- ja automaatioliiketoimintayksikön johtaja Juha Mäkelä.
Avainkumppanuusmalli
Vaasan ammattikorkeakoulu tarjoaa yrityksille ja yhteisöille erinomaisen mahdollisuuden kehittää liiketoimintaansa kestävästi ja vastuullisesti, houkutella alan parhaita osaajia ja osallistua huippuluokan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprojekteihin. Vastikkeellisella avainkumppanuudella yritys saa systemaattisen ja tuloksellisen yhteistyön, joka rakentuu vuosittaisen yhteistyösopimuksen varaan. Tämä yhteistyö on suunniteltu tukemaan yritysten ja organisaatioiden kasvua ja varmistamaan, että niiden käytössä on huomisen osaava työvoima.
Vaasan ammattikorkeakoulu painottaa koulutuksessaan ja tutkimuksessaan energiatehokasta tekniikkaa, vientiteollisuuden liiketoimintaosaamista ja moderneja sosiaali- ja terveyspalveluja. VAMK tekee tiivistä yhteistyötä alueen korkeakoulujen sekä seudun energiateknologian keskittymän kanssa, joka on Pohjoismaiden merkittävin.
VAMKista valmistuu kansainvälisiä ja asiantuntevia insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja. Työelämälähtöiset opinnot ja elinvoimainen Vaasan seutu varmistavat opiskelijoille erinomaiset työllistymisen mahdollisuudet.
Opiskelijoita VAMKissa on noin 4 000 ja henkilöstöä 200.
