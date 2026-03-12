Pekka Virkki suorittaa kirjassaan suomalaisen kommunismin ruumiinavauksen
26.3.2026 02:00:00 EET | Docendo | Tiedote
Pekka Virkin Suomalaisen kommunismin ruumiinavaus -kirjan julkistustilaisuus järjestetään Ravintola Ostrobotnian juhlasalissa 26.3. kello 13.00–14.30, osoitteessa Museokatu 10. Tervetuloa mukaan!
Pöyhimällä tunkio paranee! Mitä vallankumouksesta jäi talikkoon?
Ainutlaatuinen kokonaisesitys kertoo kaunistelematta ja kauhistelematta, kuinka Neuvostoliitto hyödynsi kommunisteja Suomen-politiikassaan. Kirjassa pureudutaan suomalaisen kommunismin perintöön, erityisesti sen Neuvostoliitto- ja Venäjä-suhteeseen.
Saat teoksesta vastauksia lähihistoriamme pimeisiin alueisiin: Oliko Suomi vähällä siirtyä täysin neuvostoblokkiin? Miksi SKP:n itärahoitus jätettiin selvittämättä ja mikä oli liike-elämän rooli sen järjestämisessä? Miten äärivasemmiston perilliset ovat vaikuttaneet maamme idänpolitiikkaan kylmän sodan jälkeen?
Lukija jää pohtimaan, mitä menneisyydestä voisi oppia 2020-luvulla, kun totalitaristiset aatteet ja vihamielinen vaikuttaminen uhkaavat jälleen koko Eurooppaa.
Pekka Virkki (s. 1993) on tietokirjailija, toimittaja sekä maisteri kansainvälisen politiikan alalta. Hänen edellinen teoksensa oli Jälkisuomettumisen ruumiinavaus (2023).
Pekka Virkki: Suomalaisen kommunismin ruumiinavaus (Docendo), 480 sivua.
Julkistustilaisuudessa teoksesta ovat keskustelemassa yhdessä Virkin kanssa toimittaja Peter Nymanin johdolla kirjailija-esseisti, katrografi Sampsa Rydman sekä SKP:n historiaan perehtynyt, omaakin taistolaismenneisyyttään kriittisesti arvioinut tietokirjailija Lauri Hokkanen.
Ennakkoilmoittaudu julkistukseen
https://www.lyyti.in/kommunismi
Tilaa mediavedos ennakkoon
tiedotus@docendo.fi
Lisätietoja ja kirjailijan ennakkohaastattelupyynnöt
Viestintäpäällikkö Annika Back, annika.back@docendo.fi, puhelin 040 412 6123.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Annika BackViestintäpäällikköDocendoPuh:040 412 6123annika.back@wsoy.fidocendo.fi
Lisätietoa julkaisijasta Docendo
Docendo
Piippukatu 7 A 7
40100 JYVÄSKYLÄ
https://docendo.fi
Me rakastamme hyviä kirjoja sekä aitoja tarinoita. Maineemme perustuu korkeatasoisiin sekä kiinnostaviin teoksiin, joiden tekijöinä ovat parhaat kirjailijat ja asiantuntijat. Docendo kuuluu Werner Söderström Osakeyhtiöön.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Docendo
Entinen ”Puolustusvoimien Q” Jyri Kosola kertoo kirjassaan, mitä on sodankäynnin tulevaisuus12.3.2026 02:00:00 EET | Tiedote
Jyri Kosolan ajankohtainen tietoteos Koneiden sota – droonien läpimurto ja vallankumous julkaistaan 12. maaliskuuta.
Pate Mustajärven elämäkerta julkaistaan 8.7.24.2.2026 11:03:10 EET | Tiedote
Pate Mustajärven ja Tina Finnin teos Testamenttini julkaistaan heinäkuussa. Kirjan nimi ja kansi säilyvät edesmenneen Mustajärven toiveen mukaisena.
Drooneja, vaurastumista ja huippuromaaneja – Docendon kevään 2026 kustannusohjelma on nyt julkaistu11.11.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Uusia avauksia, tuttuja henkilöitä ja ajankohtaisia aiheita. Tutustu koko luetteloon tiedotteen linkistä ja tilaa mediavedos tiedotus@docendo.fi.
"Tehtaankadun kuiskaaja" Jaakko Laakso kertoo tarinansa kirjassaan Punainen takapiru15.10.2025 02:00:00 EEST | Kutsu
Tervetuloa teoksen Punainen takapiru Jaakko Laakso julkistustilaisuuteen keskiviikkona 15. lokakuuta klo 17.00 Ravintola Ostrobotnian juhlasaliin. Ilmoittaudu tilaisuuteen tiedotteen linkistä. Ennakkohaastattelut järjestetään 13. lokakuuta Helsingissä.
Vakoilurengas vavisutti Suomea 1950-luvulla – yksityiskohdat julki7.10.2025 02:00:00 EEST | Tiedote
Tervetuloa Suuri suomalainen vakoilutapaus -kirjan julkistustilaisuuteen 8.10. klo 17 Kansallisarkiston luentosalissa osoitteessa Rauhankatu 17, Helsinki. Kirjailijoiden kanssa tapauksesta keskustelemassa Unto Hämäläinen. Tapahtumaan on vapaa pääsy.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme