Pekka Virkki suorittaa kirjassaan suomalaisen kommunismin ruumiinavauksen

26.3.2026 02:00:00 EET | Docendo | Tiedote

Pekka Virkin Suomalaisen kommunismin ruumiinavaus -kirjan julkistustilaisuus järjestetään Ravintola Ostrobotnian juhlasalissa 26.3. kello 13.00–14.30, osoitteessa Museokatu 10. Tervetuloa mukaan!

Kuva: Jyri Tiimonen

Pöyhimällä tunkio paranee! Mitä vallankumouksesta jäi talikkoon?

Ainutlaatuinen kokonaisesitys kertoo kaunistelematta ja kauhistelematta, kuinka Neuvostoliitto hyödynsi kommunisteja Suomen-politiikassaan. Kirjassa pureudutaan suomalaisen kommunismin perintöön, erityisesti sen Neuvostoliitto- ja Venäjä-suhteeseen.

Saat teoksesta vastauksia lähihistoriamme pimeisiin alueisiin: Oliko Suomi vähällä siirtyä täysin neuvostoblokkiin? Miksi SKP:n itärahoitus jätettiin selvittämättä ja mikä oli liike-elämän rooli sen järjestämisessä? Miten äärivasemmiston perilliset ovat vaikuttaneet maamme idänpolitiikkaan kylmän sodan jälkeen?

Lukija jää pohtimaan, mitä menneisyydestä voisi oppia 2020-luvulla, kun totalitaristiset aatteet ja vihamielinen vaikuttaminen uhkaavat jälleen koko Eurooppaa.

Pekka Virkki (s. 1993) on tietokirjailija, toimittaja sekä maisteri kansainvälisen politiikan alalta. Hänen edellinen teoksensa oli Jälkisuomettumisen ruumiinavaus (2023).

Pekka Virkki: Suomalaisen kommunismin ruumiinavaus (Docendo), 480 sivua.

Julkistustilaisuudessa teoksesta ovat keskustelemassa yhdessä Virkin kanssa toimittaja Peter Nymanin johdolla kirjailija-esseisti, katrografi Sampsa Rydman sekä SKP:n historiaan perehtynyt, omaakin taistolaismenneisyyttään kriittisesti arvioinut tietokirjailija Lauri Hokkanen.

Ennakkoilmoittaudu julkistukseen
https://www.lyyti.in/kommunismi

Tilaa mediavedos ennakkoon
tiedotus@docendo.fi

Lisätietoja ja kirjailijan ennakkohaastattelupyynnöt
Viestintäpäällikkö Annika Back, annika.back@docendo.fi, puhelin 040 412 6123.

