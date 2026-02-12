VR-Yhtymä Oyj

Yhä useampi partiolainen menee metsään junalla – VR ja Suomen Partiolaiset aloittavat monivuotisen yhteistyön

11.3.2026 10:03:54 EET | VR-Yhtymä Oyj | Tiedote

Partion eri tapahtumiin osallistuu vuosittain kymmeniä tuhansia partiolaisia ja retkeilyn ystäviä. VR:n ja Suomen Partiolaisten monivuotisen yhteistyösopimuksen myötä yhtä useampi kulkee niihin vähäpäästöisesti junalla. Yhteistyö pohjaa yhteiseen arvopohjaan ja tukee konkreettisesti partiotoiminnan saavutettavuutta, kestävää kehitystä sekä nuorten johtajuuden kasvua ympäri Suomen.

Suomen Partiolaiset on Suomen suurin nuorisojärjestö, jonka toiminnassa on vuosittain mukana yli 65 000 jäsentä noin 700 lippukunnassa ympäri maan. VR on toiminut Suomen raideliikenteen keskeisenä toimijana jo 160 vuoden ajan ja edistää vastuullista matkustamista arvojensa ohjaamana: välitämme, teemme yhdessä ja pyrimme parempaan.

"Yhteiset arvot tekevät tästä yhteistyöstä Partiolle erityisen merkityksellisen. Olemme iloisia, kun pääsemme tämän yhteistyön turvin edistämään Partion vastuullisuustyötä ja tekemään Partiosta yhä saavutettavamman harrastuksen", sanoo Suomen Partiolaisten toiminnanjohtaja Kati Palsanen.

Molemmat organisaatiot panostavat vahvasti kestävään kehitykseen: Suomen Partiolaiset tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä, ja VR:n tavoitteena on puolittaa päästönsä vuoteen 2032 mennessä sekä saavuttaa nettonollapäästöt vuoteen 2040 mennessä.

”Junalla pääsee Suomessa sujuvasti luontokohteisiin, esimerkiksi partiolaisten pääleiripaikka Evo on raideliikenteen solmukohdassa ja saavutettavissa eri suunnista. Partion tapahtumiin osallistuu vuosittain valtava määrä ihmisiä, joiden vähäpäästöinen kulkeminen junalla on merkityksellinen arvovalinta”, sanoo VR:n kaukoliikenteen myynti- ja hinnoittelujohtaja Antti Karjalainen.    

Yhteistyö näkyy partiolaisten arjessa ja tapahtumissa

VR:n ja Suomen Partiolaisten kumppanuus tukee partiotoimintaa useilla konkreettisilla tavoilla. Yksi keskeinen osa yhteistyötä on Kestävästi partiossa -ohjelman tukeminen, jonka kautta lippukunnat voivat kehittää toimintaansa ekologisempaan ja vastuullisempaan suuntaan.

Kumppanuus mahdollistaa myös vähävaraisten lasten ja nuorten jäsenmaksuvapautusten tukemisen, mikä tekee partioharrastamisesta entistä saavutettavampaa.

Yhteistyö näkyy myös partion suurtapahtumissa, esimerkiksi tämän vuoden Lahden Explo-tapahtumassa sekä vuonna 2027 Hämeenlinnassa järjestettävässä Johtajatulet-metsäseminaarissa.

Myös johtajuus on teema, joka yhdistää molempia organisaatioita. VR haluaa panostaa tulevaisuuden vastuulliseen johtajuuteen ja näkee partioharrastuksen kehittämät johtamistaidot yhteiskunnallisesti merkittävinä.

