Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maanteitä päällystetään tänä kesänä 270 km

Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen on myönnetty tälle vuodelle 14 miljoonaa euroa korjausvelkarahaa päällystyksiin. Sen avulla saadaan toteutettua jonkin verran päällystystöitä myös päätieverkon ulkopuolella. Yhteensä päällysteiden korjauksiin ja tiemerkintöihin käytetään tänä vuonna 39 miljoonaa euroa.

Vuonna 2024 päällystettiin yhteensä 490 kilometriä, joista 36 kilometriä oli kävely- ja pyöräilyväyliä. Viime vuonna päällystettiin 350 kilometriä, joista kävely- ja pyöräilyväyliä oli 29 kilometriä.

Tänä vuonna päällysteitä on tarkoitus uusia tämänhetkisen arvion mukaan noin 270 kilometriä. Osa päällystysurakoista on jo kilpailutettu, ja loput saadaan kilpailutettua maaliskuun loppuun mennessä. Kilpailutusten valmistuttua selviävät lopulliset kohteet ja tarkka päällystemäärä.

Rahoituksen jäädessä viime vuosia pienemmäksi päällystyskohteet painottuvat vilkkaammalle verkolle, jossa liikennemäärät ovat suurimmat. Suurin osa päällystyksistä tehdään valtateillä ja vilkkailla kantateillä. Tällä rahoituksella korjausvelan kasvua ei kuitenkaan pystytä pysäyttämään.

Kilometrimäärään vaikuttavat sekä päällystystöiden yhteydessä tehtävien tien rakenteenparantamisten määrät että asfaltissa käytettävän bitumin hinta. Raakaöljyn hinnan noustessa myös bitumin hinta nousee, mikä vähentää päällystysten määrää.

Päällystys-, rakenteenparantamis- ja tiemerkintätöiden lisäksi teillä tehdään paljon erityyppisiä koneellisia paikkauksia. Näin varmistetaan, että myös vähäliikenteiset maantiet pysyvät liikennöitävässä kunnossa. Varsinaiset päällystystyöt käynnistyvät alueella toukokuun loppupuolella. Paikkaustöitä tehdään jatkuvasti, ja koneelliset paikkaukset lisääntyvät kevään edetessä alueen eteläosasta alkaen.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maantieverkon nykykunnon ylläpito edellyttäisi vuosittain vähintään 400 kilometriä uusia päällystyksiä. Tämän vuoden rahoituksella huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä kasvaa hieman. Jos vuosikymmenen lopulle ennustettu niukka rahoitustaso toteutuu, tulee huonokuntoisten teiden määrä kasvamaan nopeasti.

Merkittävimpiä päällystyskohteita Pohjois-Pohjanmaalla

Vt 4 Pulkkila-Jylhänranta, Siikalatva, 10 km

Vt 5 Torangin kiertoliittymä-kt 81 th., Kuusamo, 11 km

Vt 20 Korentokangas-Poijula, Pudasjärvi, 11 km

St 786 Oulainen-kunnan raja, Oulainen, 16 km

Mt 8300 Lapinkangas-Laukka, Oulu/Muhos, 9 km

Merkittävimpiä päällystyskohteita Kainuussa