Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maanteitä päällystetään tänä kesänä 270 km
11.3.2026 12:08:25 EET | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maanteille on tehty vuosina 2024–2025 merkittävä määrä uusia päällystyksiä korjausvelkarahoituksen turvin. Myös tälle vuodelle korjausvelkarahoitus tuo hieman lisää kilometrejä, mutta alemman rahoitustason takia päällystysmäärät jäävät pienemmiksi kuin aiempina vuosina.
Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen on myönnetty tälle vuodelle 14 miljoonaa euroa korjausvelkarahaa päällystyksiin. Sen avulla saadaan toteutettua jonkin verran päällystystöitä myös päätieverkon ulkopuolella. Yhteensä päällysteiden korjauksiin ja tiemerkintöihin käytetään tänä vuonna 39 miljoonaa euroa.
Vuonna 2024 päällystettiin yhteensä 490 kilometriä, joista 36 kilometriä oli kävely- ja pyöräilyväyliä. Viime vuonna päällystettiin 350 kilometriä, joista kävely- ja pyöräilyväyliä oli 29 kilometriä.
Tänä vuonna päällysteitä on tarkoitus uusia tämänhetkisen arvion mukaan noin 270 kilometriä. Osa päällystysurakoista on jo kilpailutettu, ja loput saadaan kilpailutettua maaliskuun loppuun mennessä. Kilpailutusten valmistuttua selviävät lopulliset kohteet ja tarkka päällystemäärä.
Rahoituksen jäädessä viime vuosia pienemmäksi päällystyskohteet painottuvat vilkkaammalle verkolle, jossa liikennemäärät ovat suurimmat. Suurin osa päällystyksistä tehdään valtateillä ja vilkkailla kantateillä. Tällä rahoituksella korjausvelan kasvua ei kuitenkaan pystytä pysäyttämään.
Kilometrimäärään vaikuttavat sekä päällystystöiden yhteydessä tehtävien tien rakenteenparantamisten määrät että asfaltissa käytettävän bitumin hinta. Raakaöljyn hinnan noustessa myös bitumin hinta nousee, mikä vähentää päällystysten määrää.
Päällystys-, rakenteenparantamis- ja tiemerkintätöiden lisäksi teillä tehdään paljon erityyppisiä koneellisia paikkauksia. Näin varmistetaan, että myös vähäliikenteiset maantiet pysyvät liikennöitävässä kunnossa. Varsinaiset päällystystyöt käynnistyvät alueella toukokuun loppupuolella. Paikkaustöitä tehdään jatkuvasti, ja koneelliset paikkaukset lisääntyvät kevään edetessä alueen eteläosasta alkaen.
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maantieverkon nykykunnon ylläpito edellyttäisi vuosittain vähintään 400 kilometriä uusia päällystyksiä. Tämän vuoden rahoituksella huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä kasvaa hieman. Jos vuosikymmenen lopulle ennustettu niukka rahoitustaso toteutuu, tulee huonokuntoisten teiden määrä kasvamaan nopeasti.
Merkittävimpiä päällystyskohteita Pohjois-Pohjanmaalla
- Vt 4 Pulkkila-Jylhänranta, Siikalatva, 10 km
- Vt 5 Torangin kiertoliittymä-kt 81 th., Kuusamo, 11 km
- Vt 20 Korentokangas-Poijula, Pudasjärvi, 11 km
- St 786 Oulainen-kunnan raja, Oulainen, 16 km
- Mt 8300 Lapinkangas-Laukka, Oulu/Muhos, 9 km
Merkittävimpiä päällystyskohteita Kainuussa
- Vt 5 Kuurtola-Hyövynvaara, Suomussalmi, 12 km
- Vt 5 Puironsuo-Mainua, Kajaani, 7 km
- Kt 78 Askanmäki-Jaurakkajärvi korjaukset, Puolanka/Pudasjärvi, 6 km
- St 900 Sumsantie, Sotkamo, 7 km
- Mt 19409 Sokajärventie, Kajaani, 5 km
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus
Tienpidon asiantuntija Ari Junkkari
puh. 0295 038 276
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Suomen elinvoimakeskus
Kansalaiskysely paljastaa syvän kiintymyksen Kainuun luontoon ja kasvavan huolen sen tilasta10.3.2026 10:06:21 EET | Tiedote
Kainuun LUMO-ohjelman laadintaa varten toteutetun kansalaiskyselyn vastauksissa Kainuun luontoa kuvaillaan rauhan, hiljaisuuden ja maisemien muodostamaksi “sielunmaisemaksi”, joka on monille arjen voimavara ja identiteetin perusta. Samalla vastaukset välittävät vahvaa viestiä: huoli metsien pirstoutumisesta, soiden ojituksista, vesistöjen tilasta ja suurten maankäytön hankkeiden vaikutuksista on kasvanut. Luontoon liitetty syvä kiintymys ja kasvava huoli kulkevat rinta rinnan — ja niiden mukana nousee esiin vahva toive konkreettisista toimista, jotka vahvistaisivat luonnon monimuotoisuutta Kainuussa.
Priodiversity LIFE -hankkeessa kunnostetaan Pohjois-Pohjanmaan luontoa24.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Yhteistiedote: Metsähallitus, Suomen metsäkeskus ja Pohjois-Suomen elinvoimakeskus Pohjois-Pohjanmaalla on valittu alueita, joille kohdennetaan lähivuosina mahdollisimman laaja-alaisesti ja vaikuttavasti luonnon tilaa parantavia toimenpiteitä. Luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi tehtäviä töitä voidaan tehdä muun muassa soilla, pienvesissä sekä perinnebiotoopeilla. Töitä tehdään valtion mailla ja yksityismailla.
Työttömyyskehitys Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen toimialueella kaksijakoista24.2.2026 08:53:11 EET | Tiedote
Työttömyyskehityksessä oli Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella melko suuria eroja, Pohjois-Pohjanmaan työttömyys nousi vuoden takaisesta 5 % ja Kainuun supistui 1 %. Alueen pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi selkeästi edellisvuodesta. Työvoiman kysyntä oli merkittävästi viime vuotta pienempää
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus laatii tiesuunnitelmaa maantielle 8511 Iihin19.2.2026 08:12:39 EET | Tiedote
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus laatii liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaista tiesuunnitelmaa maantielle 8511 Iihin. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Iin kunnan kanssa.
Hailuodon jäätie on avattu – viimeinen käyttökausi ennen kiinteää yhteyttä13.2.2026 12:01:18 EET | Tiedote
Hailuodon virallinen jäätie on avattu liikenteelle. Kyseessä on jäätien viimeinen käyttökausi, sillä kiinteä yhteys Hailuotoon otetaan käyttöön vuoden 2026 lopulla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme