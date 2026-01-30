Suomalainen Kirjakauppa muuttaa Jyväskylän keskustassa – uusi myymälä Kauppakeskus Forumiin syksyn kynnyksellä

Suomalainen Kirjakauppa on ollut osa Jyväskylän keskustaa vuodesta 1990 ja sitä ennen samalla paikalla toimi Kirja-Otavan kirjakauppa. Kirjakauppatoimintaa paikassa on ollut yhtäjaksoisesti jo yli 35 vuoden ajan. Muutto mahdollistaa entistä toimivammat tilat ja monipuolisemman asiakaskokemuksen vilkastuvassa kauppakeskusympäristössä.

– Suomalainen Kirjakauppa on ollut osa Jyväskylän keskustaa jo vuosien ajan. Nyt meille avautuu mahdollisuus palvella asiakkaitamme entistä paremmin Forumin monipuolisessa ja kehittyvässä ympäristössä. Uusi sijainti tuo meidät lähemmäs arjen asiointivirtoja ja tarjoaa erinomaiset puitteet myös tapahtumille ja sesongeille. Lisäksi Forumin helppo saavutettavuus ja sujuvat pysäköintimahdollisuudet tekevät asioinnista entistä vaivattomampaa, kertoo Suomalaisen Kirjakaupan liikepaikkapäällikkö Ari Hokkanen.

Uusi myymälä toteutetaan Suomalaisen Kirjakaupan uuden konseptin mukaisesti. Myymälässä panostetaan selkeään esillepanoon, inspiroivaan tunnelmaan ja sujuvaan asiointiin. Valikoimasta löytyvät jatkossakin kirjat, paperituotteet, lahjat ja koulutarvikkeet – tutulla palvelulla.

Myös Forumin kauppakeskuspäällikkö Niko Kelloniemi toivottaa uuden tulokkaan tervetulleeksi:

“Olemme erittäin iloisia saadessamme vahvan ja tunnetun brändin osaksi Forumin liikevalikoimaa. Tavoitteenamme on kehittää kauppakeskuksen tarjontaa jatkuvasti entistä monipuolisemmaksi kaikenikäisille asiakkaillemme, ja Suomalainen Kirjakauppa täydentää kokonaisuutta erinomaisesti. Uusi myymälä tuo asiakkaidemme arkeen lisää inspiraatiota lukemiseen, opiskeluun ja luovaan tekemiseen.”

Suomalainen Kirjakauppa tiedottaa uuden myymälän tarkasta avajaisajankohdasta myöhemmin.