Kymmenedalens Els bokslut 2025: vår strategiska inriktning stärktes

Bolaget gjorde två betydande förvärvsarrangemang år 2025. Man köpte mer högspänningsnät och avstod från ägandet av bolaget för detaljförsäljning av el. Bolaget sålde hela sitt innehav i Väre Oy till Helen Oy. Kymmenedalens El Ab ägde 18,1 procent av Väre. Kymmenedalens Elnät förvärvade i sin tur hela aktiestocken i Kaakon Alueverkko Oy. Kaakon Alueverkko fusionerades med Kymmenedalens Elnät 31.12.2025.

Enligt verkställande direktör Aku Pyymäki stärkte Kymmenedalens El sin ställning inom elnätsverksamheten och elproduktionen år 2025 samtidigt som bolaget avstod från bolaget för detaljförsäljning av el. ”Koncernens resultat var avsevärt bättre än planerat, främst som resultat av poster av engångskaraktär från företagsaffärerna. Resultatet för nätaffärsverksamheten var bättre än planerat, men resultatet för energiaffärsverksamheten belastades av marknadspriset på el som redan för tredje året i följd uppvisade en sjunkande trend”, säger Pyymäki.

År 2025 uppgick koncernens omsättning till 111,3 (108,5) miljoner euro. Rörelsevinsten var 21,4 (29,0) miljoner euro och räkenskapsperiodens vinst 34,6 (27,3) miljoner euro. I resultatet ingår övriga rörelseintäkter av engångskaraktär på totalt 15,9 (9,7) miljoner euro. Koncernens investeringar uppgick till sammanlagt 27,1 (21,4) miljoner euro, varav 23,5 (19,0) miljoner euro var investeringar i elnätet.

Andelen vindkraftsproduktion ökade och elförbrukningen låg nästan på samma nivå som året innan

Vindparken i Lestijärvi färdigställdes i december 2025. KSOY äger en produktionsandel på 10 procent av vindparken och dess produktion tredubblar KSOY:s vindkraftsproduktion. Med en total effekt på 455,4 megawatt är vindparken med 69 kraftverk den största i Finland. KSOY:s första investering i solkraft, solkraftverket i Heinineva, färdigställdes också i december 2025. KSOY äger 4 procent av solkraft i Heinineva.

Elledningar drogs som jordkabel sammanlagt cirka 190 kilometer år 2025. Driftsförhållandena inom Kymmenedalen Elnäts område var relativt lugna år 2025. Området drabbades av två stora störningar som orsakade en del fel i nätet. Ungefär 70 procent av Kymmenedalens Elnät Ab:s användningsställen är inom ett leveranssäkert nät.

År 2025 levererades 1 183 (1 197) miljoner kilowattimmar el till bolagets kunder. Elförbrukningen var nästan på samma nivå som året innan. Den varma början av året minskade elförbrukningen under vintersäsongen, men på sommaren ökade elförbrukningen från året innan.

Kymmenedalens Elnäts omfattande installering av den nya generationens elmätare fortsatte under 2025 och vid slutet av 2025 hade nya smartmätare installerats hos fler än 52 000 kunder. Mätarbytena har framskridit snabbare än planerat och installationerna har lyckats smidigt utgående från kundresponsen.

Anslutningen av nya solelobjekt till nätet minskade, liksom året innan. Däremot ökade installeringen av ellager. I nätområdet har under året installerats 148 ellager i lågspänningsnätet och 8 i mellanspänningsnätet. Den totala ellagerkapaciteten är cirka 10 MW.

Ägarkommuner får cirka 10 miljoner i utdelningsintäkter

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att moderbolaget delar ut 60,00 (50,00) euro per aktie. Dividenden till de tio ägarkommunerna skulle enligt styrelsens förslag uppgå till cirka 10 miljoner euro, vilket är 20 procent mer än 2025.

Ekonomiska nyckeltal 2025

2025 2024 Omsättning, mn euro 111,3 108,5 Rörelsevinst, mn euro 21,4 29,0 Rörelsevinst, % 19,3 26,7 Räkenskapsperiodens vinst mn euro 34,6 27,3 Avkastning på eget kapital, % 28,7 27,6 Avkastning på sysselsatt kapital, % 17,9 16,7 Soliditet, % 38,4 34,7 Likviditet (Quick ratio) 3,8 2,0 Investeringar, mn euro 27,1 21,4

(I texten jämförelsetalen för år 2024 inom parentes.)