Sofia Virta: Nuoret on asetettava kaiken päätöksenteon keskiöön vielä tämän hallituskauden aikana

Nuorisobarometrin mukaan nuorten usko omaan ja maailman tulevaisuuteen on heikentynyt merkittävästi. Samalla epävarmuuden ja turvattomuuden kokemus on kasvanut ja nuorten elämäntyytyväisyys on pitkällä aikavälillä laskussa.

– Nuorisobarometrin raportti on vakava hälytys suomalaiselle päätöksenteolle. Kun nuorten usko tulevaisuuteen horjuu, se heijastuu kaikkeen. Kyse ei ole vain yksilöiden hyvinvoinnista vaan koko yhteiskunnan suunnasta, Virta sanoo.

Virran mukaan nuorten hyvinvointi on nostettava selvästi vahvemmin päätöksenteon keskiöön.

– Yksi konkreettinen askel on nuorivaikutusten arviointi kaikissa merkittävissä päätöksissä. Tämän pitää tapahtua vielä tämän hallituskauden aikana. Kun päätetään esimerkiksi koulutusleikkauksista, opiskelijoiden toimeentulosta tai mielenterveyspalveluista, pitäisi aina arvioida etukäteen, mitä se tarkoittaa nuorille. Me arvioimme jo talousvaikutuksia ja ympäristövaikutuksia – aivan yhtä tärkeää on arvioida, miten päätökset vaikuttavat nuorten elämään, Virta toteaa.

Nuorisovaikutusten arvioinnin avulla voitaisiin ennakoida, millaisia hyötyjä tai haittoja eri päätökset aiheuttavat nuorille eri hallinnonaloilla. Virran mukaan tarvitaan myös laajempia toimia.

– Pelkkä arviointi ei riitä. Nuorten arjen perusasioiden on oltava kunnossa: koulutuksen, arjen turvan, mielenterveyspalvelujen, toimeentulon ja mahdollisuuksien rakentaa omaa elämää. Nuorten ei pidä joutua kantamaan yksin maailman epävarmuutta harteillaan, Virta sanoo.

Virran mukaan nuorten tilanteeseen on reagoitava nopeasti ja määrätietoisesti, ja yksi keino olisi perustaa nuoriasianvaltuutetun virka. Suomessa on lapsiasiavaltuutettu ja vanhusasiavaltuutettu, mutta ei nuoriasiavaltuutettua.

– Meidän on rakennettava yhteiskunta, jossa nuoret voivat katsoa tulevaisuuteen luottavaisesti. Se on yksi tärkeimmistä tehtävistä politiikassa juuri nyt ja se vaatii poliittisia toimia akuutisti. Me Vihreät olemme esittäneet jo pitkään, että Suomeen tarvitaan nuoriasia­val­tuu­tettu valvomaan nuorten aikuisten oikeuksien toteutu­mista, mutta asialle ei tunnu löytyvän poliittista tahtoa hallituksesta. Jos hallitusta todella kiinnostaa saada aikaan muutosta nuorten hyvinvoinnissa, se edistää nuoriasiavaltuutetun viran perustamista vielä tällä hallituskaudella, Virta päättää.