Jakob Kudsk Steensen luo immersiivisen installaation kasvikunnan jälkielämästä Oulun kaupungin alle

Jakob Kudsk Steensen (s. 1987, Tanska) rakentaa virtuaalisia maailmoja videopeliteknologian ja tilallisen äänen avulla. Hän toteuttaa suuria installaatioita, joissa yhdistyvät taide, tiede ja teknologia.

Työskentely perustuu kenttätutkimukseen: Steensen tallentaa katoavia ja syntyviä ekosysteemejä digitaalisesti fotogrammetrian ja muiden menetelmien avulla. Hän tekee tiivistä yhteistyötä tutkijoiden, säveltäjien ja filosofien kanssa. Lopputuloksena syntyy kuvitteellisia maailmoja, joissa teknologia, mieli ja keho kietoutuvat yhteen.

Steensenin merkittäviin yhteistyökumppaneihin kuuluvat muun muassa ympäristöfilosofi Melanie Challenger, muusikko Arca, esiintyjä ja laulaja Lyra Pramuk, kokeellinen sellisti Okkyung Lee sekä säveltäjä Michael Riesman. Hän on tehnyt yhteistyötä myös esimerkiksi BTS-yhtyeen, Cornell Lab of Ornithology -tutkimuslaitoksen, TBA21 Academyn, Google Arts & Culture -alustan sekä Teylers Museumin ja Museum für Naturkunde Berlinin kanssa.

Tuleviin näyttelyihin kuuluu muun muassa Steensenin The Song Trapper 2025 -teoksen yksityisnäyttely Fondation Louis Vuittonissa vuonna 2025, joka siirtyy Mudam Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jeaniin vuonna 2027. Lisäksi Steensenin ensimmäinen yksityisnäyttely Otherworlds avautuu PHI Centressa Kanadassa 23. huhtikuuta – 13. syyskuuta 2026, muiden näyttelyiden ohella.

Siemenet sieluina – arkistoista ikuisuuteen

Oulu2026-teoksessa Steensen kutsuu yleisön syvälle Oulun keskustan alle tilaan, jossa tavallisesti ei nähdä taidetta, ja vie heidät kokemaan virtuaalisia maailmoja, lauluja ja tarinoita, jotka on rakennettu uusimmalla videopeliteknologialla.

Teos esittää virtuaalisen version Oulun yliopiston kasvitieteellisestä puutarhasta, simuloiden −21 °C:n olosuhteita. Virtuaalinen ympäristö toimii elävänä kokoelmana, jossa sukupuuttoon kuolleet ja uhanalaiset kasvit säilyvät siemenholvin ekosysteemissä ja jatkavat olemassaoloaan ajasta riippumatta.

Steensen on tehnyt laajaa kenttätyötä Pohjois-Suomessa, tutkien Oulun yliopiston kasvitieteellistä puutarhaa ja sen siemenkokoelmia. Oulun subarktinen alue on yksi maailman nopeimmin muuttuvista ympäristöistä, ja kasvitieteellinen puutarha on vastannut näihin muutoksiin jo vuosikymmenten ajan.

Teos tarkastelee, miten fyysisen maailman muutokset vaikuttavat muistiin, havaintoon ja tunnesuhteeseemme katoaviin ekosysteemeihin. Siemenpankkitoiminta ja muu tieteellinen säilyttäminen ovat olleet keskeinen osa taiteilijan yhteistyötä puutarhan henkilökunnan kanssa.

“Oulussa on vahva teknologinen identiteetti, mutta myös syvä yhteys luontoon. Minua kiinnostaa työskennellä molempien parissa samaan aikaan,” Steensen kertoo. “Se, mikä minua innostaa Oulu2026:ssa, ei ole pelkästään oman teoksen tekeminen täällä, vaan koko kaupungin muutoksen seuraaminen.”

”Olemme tarjonneet taiteilijalle mahdollisuuden työskennellä Kasvitieteellisen puutarhan ja Kasvimuseon kokoelmissa sekä tutustua toimintaamme myös kulissien takana. Meille on tärkeää, että kasvitieteellistä kokoelmaamme käytetään monipuolisesti ja että kokoelma tarjoaa uusia mahdollisuuksia yleisön mielenkiintoa herättävään ja taiteellisesti merkittävään työhön”, kertoo Oulun yliopiston Kasvitieteellisen puutarhan kuraattori Anna Ruotsalainen.

Jakob Kudsk Steensen, ennakkokuva teoksesta Underground Clash (työnimi), 2026. Taiteilijan luvalla.

Muodonmuutos kaupungin alla

Teos esitetään Kivisydämessä, Oulun keskustan alla sijaitsevassa suuressa luolatilassa. Tila on tavallisesti pysäköintikäytössä ja toimii myös keskustan alueen väestönsuojana.

Steensen ei peitä tilan luonnetta, vaan käyttää sitä osana teosta. Betonirakenteet, syvyys ja pimeys ovat osa kokonaisuutta.

Hallista tulee elävä tila, josssa immersiivinen lavastus, virtuaalimaailmat ja moniulotteinen äänimaailma yhdistyvät. Steensen on aiemmin toteuttanut immersiivisiä teoksia muun muassa Kööpenhaminan maanalaisessa Cisternerne-vesivarastossa, Berliinin Berghainissa ja Lontoon Hyde Parkin Kensington Gardensissa.

Teos luo yhteyden Kivisydämen ja Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan siemenholvin välille. Molemmat ovat maanalaisia tiloja, jotka suojelevat elämää ja tulevaisuutta – niin ihmisten kuin kasvien.

“Kivisydän ei ole enää pelkkä pysäköintihalli – siitä tulee ainutlaatuinen taidetila, jossa arki ja kulttuuri kohtaavat. Tämä teos tuo taiteen keskelle kaupunkia, tekee pysäköinnistä elämyksen ja vahvistaa Oulun vetovoimaa osana Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta. Oulun Pysäköinti on ylpeä voidessaan olla mukana luomassa uutta kaupunkikulttuuria,” sanoo Oulun Pysäköinnin toimitusjohtaja Jouko Väänänen.

Underground Clash (työnimi) on Oulu2026-ohjelmasta vastaavan Oulun kulttuurisäätiön tuotanto. Teoksen ohjelmoinnista ja tuotannosta vastaa Claudia Woolgar (Alankomaat).

Näyttely on avoinna Oulun Kivisydän-pysäköintihallissa 18.9.–30.11.2026. Teos on osa Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa. www.oulu2026.eu

Jakob Kudsk Steensen, ennakkokuva teoksesta Underground Clash (työnimi), 2026. Taiteilijan luvalla.

Tietoa Oulu2026:sta

Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa käsittäen tuhansia tapahtumia. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos.

Kulttuuri-ilmastonmuutos merkitsee pysyvästi rikkaampaa kulttuurielämää ja muutosta alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.

Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.

www.oulu2026.eu

Tietoa Oulun yliopiston Kasvitieteellisestä puutarhasta

Oulun yliopiston Kasvitieteellinen puutarha on yksi maailman pohjoisimmista tieteellisistä puutarhoista. Sen kasvikokoelmia ylläpidetään opetusta ja tutkimusta varten, ja puutarha on avoinna yleisölle. Yli 4000 eri kasvilajia sisältävä puutarha tarjoaa katsauksen pohjoisen kasvillisuuden monimuotoisuuteen ja toimii koekenttänä monille uusille ja Pohjois-Suomessa harvinaisille kasveille. Rakennetuista tieteellisistä osastoista, metsiköistä ja nurmialueista koostuva ulkopuutarha tarjoaa monipuolisen puutarha- ja puistoympäristön tutkittavaksi ja koettavaksi.

Tietoa näyttelyn yhteistyökumppaneista

Genelec vastaa näyttelyn tilallisesta äänentoistosta, joka täyttää maanalaisen tilan ja ympäröi kävijät kokonaisvaltaisella äänikokemuksella.

“Tarjoamme korkealaatuisen äänentoiston, joka mahdollistaa teoksen moniulotteisen ja elämyksellisen äänimaailman. Uskomme, että ääni on olennainen osa taide- ja kulttuurielämystä. Haluamme mahdollistaa tekijöille vapauden ilmaista itseään ja tuoda yleisölle uusia tapoja kokea taidetta – tämä on meille tärkeää,” kertoo Genelecin myyntijohtaja Mikko Tuomi.

