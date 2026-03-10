Jakob Kudsk Steensen luo immersiivisen installaation kasvikunnan jälkielämästä Oulun kaupungin alle
11.3.2026 18:00:00 EET | Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026 | Tiedote
-
Syyskuussa Oulussa avautuu tanskalaisen taiteilijan Jakob Kudsk Steensenin suuri mediataidenäyttely. Teos ammentaa suomalaisesta kulttuuriperinteestä ja kasvitieteestä ja tutkii muun muassa siemenpankkeja – luonnon varmuuskopioita, joissa kasvien siemeniä säilytetään tulevaisuutta varten.
-
Installaatio pohtii myös, miten elämä, muisti ja identiteetti voivat jatkua ajasta riippumatta. Se yhdistelee kansanperinnettä, keinotekoisia ympäristöjä ja ekologisia muutoksia. Teos kysyy, onko ihminen luonut uudenlaisen elämän muodon luonnon ulkopuolelle – hauraan maailman, joka voi säilyä meitä pidempään.
-
Näyttely on osa syksyn Lumo Art & Tech -festivaalia ja Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa. Steensenin teos (työnimi ‘Underground Clash’) koetaan Kivisydämessä, Oulun keskustan maanalaisessa pysäköintihallissa.
Jakob Kudsk Steensen yhdistelee taidetta, ekologiaa ja teknologiaa
Jakob Kudsk Steensen (s. 1987, Tanska) rakentaa virtuaalisia maailmoja videopeliteknologian ja tilallisen äänen avulla. Hän toteuttaa suuria installaatioita, joissa yhdistyvät taide, tiede ja teknologia.
Työskentely perustuu kenttätutkimukseen: Steensen tallentaa katoavia ja syntyviä ekosysteemejä digitaalisesti fotogrammetrian ja muiden menetelmien avulla. Hän tekee tiivistä yhteistyötä tutkijoiden, säveltäjien ja filosofien kanssa. Lopputuloksena syntyy kuvitteellisia maailmoja, joissa teknologia, mieli ja keho kietoutuvat yhteen.
Steensenin merkittäviin yhteistyökumppaneihin kuuluvat muun muassa ympäristöfilosofi Melanie Challenger, muusikko Arca, esiintyjä ja laulaja Lyra Pramuk, kokeellinen sellisti Okkyung Lee sekä säveltäjä Michael Riesman. Hän on tehnyt yhteistyötä myös esimerkiksi BTS-yhtyeen, Cornell Lab of Ornithology -tutkimuslaitoksen, TBA21 Academyn, Google Arts & Culture -alustan sekä Teylers Museumin ja Museum für Naturkunde Berlinin kanssa.
Tuleviin näyttelyihin kuuluu muun muassa Steensenin The Song Trapper 2025 -teoksen yksityisnäyttely Fondation Louis Vuittonissa vuonna 2025, joka siirtyy Mudam Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jeaniin vuonna 2027. Lisäksi Steensenin ensimmäinen yksityisnäyttely Otherworlds avautuu PHI Centressa Kanadassa 23. huhtikuuta – 13. syyskuuta 2026, muiden näyttelyiden ohella.
Siemenet sieluina – arkistoista ikuisuuteen
Oulu2026-teoksessa Steensen kutsuu yleisön syvälle Oulun keskustan alle tilaan, jossa tavallisesti ei nähdä taidetta, ja vie heidät kokemaan virtuaalisia maailmoja, lauluja ja tarinoita, jotka on rakennettu uusimmalla videopeliteknologialla.
Teos esittää virtuaalisen version Oulun yliopiston kasvitieteellisestä puutarhasta, simuloiden −21 °C:n olosuhteita. Virtuaalinen ympäristö toimii elävänä kokoelmana, jossa sukupuuttoon kuolleet ja uhanalaiset kasvit säilyvät siemenholvin ekosysteemissä ja jatkavat olemassaoloaan ajasta riippumatta.
Steensen on tehnyt laajaa kenttätyötä Pohjois-Suomessa, tutkien Oulun yliopiston kasvitieteellistä puutarhaa ja sen siemenkokoelmia. Oulun subarktinen alue on yksi maailman nopeimmin muuttuvista ympäristöistä, ja kasvitieteellinen puutarha on vastannut näihin muutoksiin jo vuosikymmenten ajan.
Teos tarkastelee, miten fyysisen maailman muutokset vaikuttavat muistiin, havaintoon ja tunnesuhteeseemme katoaviin ekosysteemeihin. Siemenpankkitoiminta ja muu tieteellinen säilyttäminen ovat olleet keskeinen osa taiteilijan yhteistyötä puutarhan henkilökunnan kanssa.
“Oulussa on vahva teknologinen identiteetti, mutta myös syvä yhteys luontoon. Minua kiinnostaa työskennellä molempien parissa samaan aikaan,” Steensen kertoo. “Se, mikä minua innostaa Oulu2026:ssa, ei ole pelkästään oman teoksen tekeminen täällä, vaan koko kaupungin muutoksen seuraaminen.”
”Olemme tarjonneet taiteilijalle mahdollisuuden työskennellä Kasvitieteellisen puutarhan ja Kasvimuseon kokoelmissa sekä tutustua toimintaamme myös kulissien takana. Meille on tärkeää, että kasvitieteellistä kokoelmaamme käytetään monipuolisesti ja että kokoelma tarjoaa uusia mahdollisuuksia yleisön mielenkiintoa herättävään ja taiteellisesti merkittävään työhön”, kertoo Oulun yliopiston Kasvitieteellisen puutarhan kuraattori Anna Ruotsalainen.
Muodonmuutos kaupungin alla
Teos esitetään Kivisydämessä, Oulun keskustan alla sijaitsevassa suuressa luolatilassa. Tila on tavallisesti pysäköintikäytössä ja toimii myös keskustan alueen väestönsuojana.
Steensen ei peitä tilan luonnetta, vaan käyttää sitä osana teosta. Betonirakenteet, syvyys ja pimeys ovat osa kokonaisuutta.
Hallista tulee elävä tila, josssa immersiivinen lavastus, virtuaalimaailmat ja moniulotteinen äänimaailma yhdistyvät. Steensen on aiemmin toteuttanut immersiivisiä teoksia muun muassa Kööpenhaminan maanalaisessa Cisternerne-vesivarastossa, Berliinin Berghainissa ja Lontoon Hyde Parkin Kensington Gardensissa.
Teos luo yhteyden Kivisydämen ja Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan siemenholvin välille. Molemmat ovat maanalaisia tiloja, jotka suojelevat elämää ja tulevaisuutta – niin ihmisten kuin kasvien.
“Kivisydän ei ole enää pelkkä pysäköintihalli – siitä tulee ainutlaatuinen taidetila, jossa arki ja kulttuuri kohtaavat. Tämä teos tuo taiteen keskelle kaupunkia, tekee pysäköinnistä elämyksen ja vahvistaa Oulun vetovoimaa osana Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta. Oulun Pysäköinti on ylpeä voidessaan olla mukana luomassa uutta kaupunkikulttuuria,” sanoo Oulun Pysäköinnin toimitusjohtaja Jouko Väänänen.
Underground Clash (työnimi) on Oulu2026-ohjelmasta vastaavan Oulun kulttuurisäätiön tuotanto. Teoksen ohjelmoinnista ja tuotannosta vastaa Claudia Woolgar (Alankomaat).
Lisätietoa teoksesta täällä.
Näyttely on avoinna Oulun Kivisydän-pysäköintihallissa 18.9.–30.11.2026. Teos on osa Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa. www.oulu2026.eu
Lisätietoja toimituksille
Tietoa Oulu2026:sta
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa käsittäen tuhansia tapahtumia. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos.
Kulttuuri-ilmastonmuutos merkitsee pysyvästi rikkaampaa kulttuurielämää ja muutosta alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.
Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.
@oulu2026official #oulu2026 #kulttuuriilmastonmuutos
Tietoa Oulun yliopiston Kasvitieteellisestä puutarhasta
Oulun yliopiston Kasvitieteellinen puutarha on yksi maailman pohjoisimmista tieteellisistä puutarhoista. Sen kasvikokoelmia ylläpidetään opetusta ja tutkimusta varten, ja puutarha on avoinna yleisölle. Yli 4000 eri kasvilajia sisältävä puutarha tarjoaa katsauksen pohjoisen kasvillisuuden monimuotoisuuteen ja toimii koekenttänä monille uusille ja Pohjois-Suomessa harvinaisille kasveille. Rakennetuista tieteellisistä osastoista, metsiköistä ja nurmialueista koostuva ulkopuutarha tarjoaa monipuolisen puutarha- ja puistoympäristön tutkittavaksi ja koettavaksi.
https://www.oulu.fi/fi/yliopisto/kasvitieteellinen-puutarha
Tietoa näyttelyn yhteistyökumppaneista
Genelec vastaa näyttelyn tilallisesta äänentoistosta, joka täyttää maanalaisen tilan ja ympäröi kävijät kokonaisvaltaisella äänikokemuksella.
“Tarjoamme korkealaatuisen äänentoiston, joka mahdollistaa teoksen moniulotteisen ja elämyksellisen äänimaailman. Uskomme, että ääni on olennainen osa taide- ja kulttuurielämystä. Haluamme mahdollistaa tekijöille vapauden ilmaista itseään ja tuoda yleisölle uusia tapoja kokea taidetta – tämä on meille tärkeää,” kertoo Genelecin myyntijohtaja Mikko Tuomi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jakob Kudsk Steensen Studio; Alexander Boyes, Project Producer/Studio Management - alex@erraticanimist.com / info@erraticanimist.com
Henri TurunenOhjelmapäällikköOulu2026Puh:+358 40 621 2015henri.turunen@oulu2026.eu
Kuvat
Linkit
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos; pysyvästi rikkaampi kulttuurielämä ja positiivinen muutos alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.
Oulu2026 tarjoaa tuhansia tapahtumia, teoksia ja elämyksiä! Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026
Ei unohdeta työkulttuuria – Art of Work -kampanja kutsuu työyhteisöt osallistumaan Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoteen10.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Työyhteisöt kutsutaan mukaan Art of Work -kampanjaan, joka tuo tuo kulttuurin osaksi työyhteisöjen arkea. Kyse on ajattelutavasta ja konkreettisista arjen teoista, joilla rakennetaan inhimillisempää, luovempaa ja kestävämpää työelämää. Kaikki työyhteisöt ovat tervetulleita vahvistamaan omaa työkulttuuriaan pienten tekojen avulla. Kampanja on osa Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta.
Maailman arvokkain kello rakentuu Oulussa – teos paljastetaan yleisölle toukokuussa9.3.2026 15:33:35 EET | Tiedote
Taiteilijat Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen rakentavat Oulussa teosta ’Maailman arvokkain kello’, joka paljastetaan yleisölle ensimmäistä kertaa 9. toukokuuta Oravan koululla Kellossa. Teos on osa Climate Clock -julkisen taiteen teossarjaa ja Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa.
Europas kulturhuvudstadsår bjuder in till oförglömliga vinterevenemang24.2.2026 09:36:43 EET | Pressmeddelande
Europas kulturhuvudstadsår för med sig ett brett utbud av evenemang och upplevelser till Uleåborg och norra Finland. Nu lockar vinterevenemangen: internationella artister, festivaler på havsisen, vinterbad, pulkbackar...
European Capital of Culture Brings International Winter Highlights to Oulu and Northern Finland23.2.2026 15:12:44 EET | Press release
The European Capital of Culture brings a wide range of events and experiences to Oulu and Northern Finland: international artists, festival on sea ice, ice swimming...
Dálvemánnu-festivaali veti konserttisaleja täyteen Oulussa19.2.2026 09:06:46 EET | Tiedote
Helmikuun ensimmäisellä viikolla osana Oulu2026-ohjelmaa järjestetty Dálvemánnu-festivaali keräsi noin 3 300 kävijää. Ohjelmassa oli seitsemän konserttia, kolme elokuvanäytöstä, kolme näyttelykierrosta – joista yksi joiun kera – sekä podcast-julkaisu. Festivaalilla juhlittiin myös saamelaisten kansallispäivää 6. helmikuuta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme