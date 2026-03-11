Kuka omistaa Euroopan tiedotusvälineet? Tietokanta avaa 700 median omistussuhteet
12.3.2026 08:30:00 EET | Tampereen yliopisto | Tiedote
Kansainvälisen Euromedia Ownership Monitor (EurOMo) -tutkimushankkeen tietokanta avaa laajasti median omistussuhteita Euroopassa. Uudistetun tietokannan avulla kuka tahansa voi tarkastella Euroopan mediakentän omistus- ja määräysvaltasuhteita aiempaa läpinäkyvämmin.
Euromedia Ownership Monitorin (EurOMo) -tutkimushankkeen laajennettu ja päivitetty tietokanta sekä uudistettu hakukone ovat valmistuneet.
Tietokanta sisältää vuoden 2025 tiedot yli 700 mediasta, noin 4 300 omistajasta ja muusta vaikutusvaltaisesta toimijasta sekä yli 2 100 organisaatiosta, joilla on omistus- tai määräysvaltaa Euroopan mediassa.
Uudistusten ansiosta toimittajat, viranomaiset, tutkijat ja kansalaiset voivat tarkastella Euroopan mediakentän omistus- ja määräysvaltasuhteita.
– Tietokanta kokoaa yhteen myös uutismedioiden tosiasialliset edunsaajat sekä keskeiset johtohenkilöt, kuten toimitusjohtajat ja päätoimittajat, mikä tekee median omistusrakenteen kokonaiskuvan hahmottamisesta entistä helpompaa, sanoo Suomen osuutta hankkeessa johtanut yliopistonlehtori, dosentti Marko Ala-Fossi Tampereen yliopistosta.
Median todelliset omistajat esille
Tietokannan verkostopohjainen käyttöliittymä mahdollistaa omistusketjujen tarkastelun sekä juridisten että muiden päätösvaltasuhteiden näkökulmasta.
Käyttäjät voivat tunnistaa median todelliset omistajat aiempaa selkeämmin, ladata aineistoja koneluettavassa muodossa ja vertailla omistuksen läpinäkyvyyteen liittyviä riskejä eri EU-maiden välillä.
Tietokannan täysversio on varattu rekisteröityneille käyttäjille. Julkinen versio on avoimesti kaikkien hyödynnettävissä.
Tavoitteena vahvistaa kansalaisten luottamusta
Euroopan komissio on rahoittanut EurOMo-hanketta vuodesta 2021 alkaen osana komission tavoitetta lisätä median omistuksen avoimuutta ja vahvistaa eurooppalaisten luottamusta demokraattisiin instituutioihin.
Tutkimusryhmään kuuluvat Suomessa Marko Ala-Fossin lisäksi tutkimuspäällikkö Mikko Grönlund Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta ja tutkimusapulainen Sanni Laine Tampereen yliopistosta. Koko hankkeen koordinoinnista vastaavat professori Josef Trappel ja apulaisprofessori Tales Tomaz Salzburgin yliopistosta.
Tutustu tietokantaan avoimissa seminaareissa 20. ja 23. maaliskuuta
EurOMo-tietokannan uutta versiota esitellään maaliskuussa kahdessa avoimessa verkkoseminaarissa. Ensimmäinen tilaisuus pidetään perjantaina 20. maaliskuuta 2026 kello 12.00 Suomen aikaa, ja toinen maanantaina 23. maaliskuuta 2026 kello 16.00. Osallistuminen on maksutonta. Ilmoittaudu mukaan.
