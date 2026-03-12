Stansvikinkallioon uusi asemakaava: suunnitteilla kuusi taloa 27:n sijaan

Helsingin kaupunki on luonnostellut asemakaavan, joka koskee niin sanotun Stansvikinkallion asemakaava-alueen itäosaa. Kaavoitettava alue sijaitsee Kruunuvuorenrannan palvelukeskittymän ja Stansvikin kartanoalueen välissä.

Metsäluonnon arvot suunnittelun lähtökohtana

Kaavassa päätetään, mihin tarkoituksiin aluetta käytetään ja mitä sinne saa rakentaa.

Kruunuvuorenrannan suunnittelu alkoi yli 20 vuotta sitten yleiskaavoituksella. Sittemmin Stansvikinkallion asemakaavassa suunniteltiin 900 asukkaan alue Kruunuvuorenrannan keskeisten palveluiden äärelle.

Vuoden 2021 kaupunkistrategiassa kuitenkin linjattiin, että kaava uudelleenarvioidaan metsäluonnon arvojen näkökulmasta. Alueen luonnon haluttiin säilyvän laajemmin, kuin oli aiemmin suunniteltu.

Uudelleenarviointi – eli uusi kaavoitus – on koskenut niitä alueita, joita ei ollut jo varattu rakennuttajille, kun uudelleenarvioinnista päätettiin. Uudelleenarvioinnin ulkopuolelle jätetyt alueet sijaitsevat pääosin entisen öljysataman aikana muokatulla alueella ja metsäalueen reunassa.

Laaja viheralue, jonka reunalla koteja

Nyt valmistuneessa luonnoksessa ehdotetaan, että valtaosa kaava-alueesta kaavoitetaan viher- ja virkistysalueiksi. Metsää ja viheraluetta säilyisi 3,7 hehtaaria enemmän kuin nykyisessä kaavassa. Viheralueet on suunniteltu mahdollisimman yhtenäisiksi.

Suunniteltujen asuntojen määrää on vähennetty merkittävästi. Uudelleen kaavoitetulle alueelle on suunnitteilla kuusi taloa aiemman 27 asuinkerrostalon sijaan.

Taloihin tulisi noin 10 600 kerrosneliön verran asuntoja, kun aiemmin kaavailtiin 37 800 neliötä. Eteläisimmän talon kivijalkaan voisi tulla myös ravintola tai kahvila.

Uudet rakennukset olisivat korkeudeltaan kuusikerroksisia. Ne on sommiteltu sellaisten katujen varsille, jotka ovat jo rakenteilla. Tämä vähentää rakentamisen ympäristövaikutuksia.

Kaava-alueelle ei ehdoteta uusien katujen rakentamista. Uimarannan lähelle suunnitellaan esteetöntä hiekkapintaista kävely- ja pyöräilyreittiä, joka kulkee valtaosin tämän kaava-alueen ulkopuolella. Reitti tulee jo olemassa olevan polun kohdalle.

Luontoselvityksiä on täydennetty

Kaava-alueella on tehty viime vuosina lukuisia luontoselvityksiä. Niitä on täydennetty vuoden 2021 jälkeen uusilla selvityksillä. Alueelta ei ole löytynyt luonnonsuojelulain tai vesilain mukaan suojeltuja luontotyyppejä.

Uutena uhanalaisena luontotyyppinä alueelta on tunnistettu varpukorpi, joka säilyy. Kruunuvuorenrannan alueella tunnistettu noro valuma-alueineen sijaitsee kaava-alueen ulkopuolella, ja sen säilyttäminen on huomioitu alueen suunnitelmissa.

Uudessa kaavassa ehdotetaan kuuden "pistetalon" rakentamista lähelle alueen palveluita. Kuvassa on visualisoitu myös muu Kruunuvuorenrannan rakentaminen. Helsingin kaupunki

Alue on osa Kruunuvuorenrantaa

Stansvikinkallion itäosa on osa Kruunuvuorenrantaan rakennettavaa, noin 13 000 asukkaan asuinaluetta. Kruunuvuorenrannan kaupat ja palvelut sijaitsevat tulevaisuudessa aivan kaava-alueen vieressä. Kirjasto, suomen- ja ruotsinkielinen koulu, päiväkoti, nuorisotila, liikuntakeskus, uimaranta sekä raitiotie- ja bussipysäkit ovat kävelyetäisyydellä.

Luonnoksen mukaan kaava-alueelle tulisi arviolta 250 asukasta aiemmin suunnitellun 900 asukkaan sijaan. Tältä kannalta arvioituna kaavamuutoksen vaikutukset eivät ole pelkästään positiivisia: asuntotuotantotavoitteiden saavuttaminen vaikeutuu ja tonttitulot vähenevät merkittävästi. Muutoksilla on vaikutusta uuden asuinalueen palveluiden rahoittamiseen. Lisäksi menetetään mahdollisuus asuntoihin hyvällä paikalla, keskeisten palveluiden lähellä.

Toisaalta uusi kaavaratkaisu tukee vahvasti viherverkoston säilymistä ja asukkaiden virkistyskäyttöä. Luonnoksessa esitetään, että myös nykyinen kesämaja-alue puretaan ja ennallistetaan osaksi luontoa.

Käytöstä poistuvan kesämaja-alueen laitaan suunnitellaan kaksiosaista koira-aitausta, jolle on tarvetta Kruunuvuorenrannan ulkoilijamäärän kasvaessa. Koira-aitaus tulisi paikalle, jossa maaperä on jo valmiiksi kulunut. Kesämajoille on suunniteltu jo aiemmin uudet paikat läheiseen Vanhakylän kesämajakylään.

Kaavaluonnoksesta voi antaa palautetta

Kaavaluonnos on virallisesti nähtävillä 13.3.– 2.4.2026, jolloin siitä voi antaa palautetta. Luonnokseen voi tutustua osoitteessa hel.fi/suunnitelmat.

Kaavaehdotus on tarkoitus esitellä kaupunkiympäristölautakunnalle touko- tai kesäkuussa.

Kaavaprosessi jatkuu vielä syksyllä, sillä kaavaehdotuksen jälkeen laaditaan tarkistettu kaavaehdotus. Lopullisen päätöksen asemakaavasta tekee Helsingin kaupunginvaltuusto.