Sennheiser ja smart mullistavat autoilun äänielämykset – Dolby Atmos -tuki nyt saatavilla smart #5 -malliin Euroopassa
12.3.2026 12:06:19 EET | Burson Finland Oy | Tiedote
Sennheiserin äänentoistojärjestelmä autossa tukee nyt ensimmäisenä Euroopassa Dolby Atmos -teknologiaa ja asettaa samalla uuden mittapuun autojen viihdejärjestelmille.
Sennheiser ja smart Europe julkaisivat tänään odotetun langattoman päivityksen, joka tuo mukaansatempaavan Dolby Atmos® -äänentoiston Amazon Music -palvelun kautta smart #5 -mallin Sennheiser Signature Sound System -järjestelmään. Kyseessä on ensimmäinen kerta Euroopassa, kun Sennheiserin äänentoistojärjestelmä autossa hyödyntää Dolby Atmos -teknologiaa ja nostaa autojen viihdejärjestelmät täysin uudelle tasolle.
Lisää alla englanniksi.
With this update, customers of a smart #5 Premium and smart #5 BRABUS across Europe can now enjoy tracks in Dolby Atmos from their favorite artists directly through the Amazon Music app integrated into the infotainment system—no smartphone connection required. By simply selecting Dolby Atmos content within Amazon Music1, drivers and passengers can immerse themselves in the 20-speaker multidimensional Sennheiser listening experience that places them at the center of the music.
During development, Sennheiser’s tuning engineers relied on their immersive studio in Zürich as a reference environment, ensuring that the in‑car system reproduces music in Dolby Atmos exactly as intended by its creators. This studio‑grade benchmark allowed the Sennheiser team to translate the precision and emotional impact of immersive audio into the cabin of the all-electric smart #5.
The Sennheiser Signature Sound System, available in the Premium and BRABUS editions of the smart #5, was engineered from the outset to support future-ready experiences, with a flexible architecture capable of receiving and adapting to regular and cost-free OTA updates for the customers. This capability ensures that the system continues to evolve, delivering enhanced audio innovations long after purchase. Now paired with Dolby Atmos, the system unlocks a new level of depth, clarity, and spatial precision for music lovers on the move.
“Bringing Dolby Atmos through Amazon Music to the smart #5 showcases what is possible when automotive, audio, and technology leaders collaborate with a shared vision for immersive sound,” said Dr. Veronique Larcher, Managing Director of Sennheiser Mobility.
The cost-free and comprehensive OTA update for the smart #5 will be available for customers in European markets from the beginning of March. The update will be rolled out in cascades across all European markets.
Disclaimer
1Customers will need to have an Amazon Music Unlimited membership to listen to songs in Dolby Atmos.
Amazon, Amazon Music, and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.
###
Information regarding Sennheiser Mobility is available at https://www.sennheiser.com/en-us/mobility
About the Sennheiser Brand – Over 80 Years of Building the Future of Audio
We live and breathe audio. We are driven by the passion to create audio solutions that make a difference. This passion has taken us from the world’s greatest stages to the quietest listening rooms – and made Sennheiser the name behind audio that doesn’t just sound good: It feels true. Since 1945, we stand for building the future of audio and bringing remarkable sound experiences to our customers.
While professional audio solutions such as microphones, meeting solutions, streaming technologies and monitoring systems are part of the business of Sennheiser electronic SE & Co. KG, the business with consumer devices such as headphones, soundbars and speech-enhanced hearables is operated by Sonova Holding AG under the license of Sennheiser.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Burson Finlandsennheiser.finland@hkstrategies.com
Kuvat
Liitteet
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Burson Finland Oy
HONORille palkintosade MWC 2026 -messuilla – tekoälyinnovaatiot ja Magic V6 keräsivät yli 70 mainintaa6.3.2026 12:27:21 EET | Tiedote
Globaali tekoälylaite-ekosysteemiyritys HONOR sai laajaa tunnustusta maailman johtavilta medioilta MWC 2026 -messuilla. Yli 70 myönnettyä palkintoa ja mainintaa korostivat yhtiön menestystä ihmisälyä laajentavan tekoälyvision, robotiikkainnovaatioiden, lippulaivatason taittuvan puhelimen ja laajemman tekoälylaite-ekosysteemin saralla. Tänä vuonna HONOR esitteli messuilla Robot Phone -puhelinta ja humanoidirobotiikan innovaatioita sekä laajensi tekoälylaite-ekosysteemiään uusilla Magic V6-, MagicPad 4- ja MagicBook Pro 14 -laitteilla. Erityistä huomiota keräsi Robot Phone, jota kiiteltiin sen tavasta yhdistää tekoälyyn perustuva vuorovaikutus, robottimainen liike ja elokuvatasoinen kuvaus. Useat mediat, kuten Reuters ja CNBC, korostivat Robot Phonen merkitystä osoituksena siitä, kuinka tekoälylaitteet voivat tulevaisuudessa liikkua ja reagoida fyysisessä maailmassa. Myös laitteen luonne keräsi ihastelua, ja GadgetMatch kuvasi sitä ”ennakkonäytökseksi tulevaisuudesta, jossa mobiiliteknol
HONOR esitteli MWC-messuilla vision ihmisälyä laajentavasta tekoälystä – innovatiivinen Robot Phone keräsi ylistystä5.3.2026 13:38:58 EET | Tiedote
Toimitusjohtaja James Li esitteli yhtiön vision, jossa tekoäly nähdään ihmisen potentiaalia ja luovuutta laajentavana työkaluna
Merituulivoima mahdollistaa uuden kasvun – onko Suomi valmis tarttumaan siihen?3.3.2026 08:46:30 EET | Tiedote
Merituulivoima on tehokkain ja nopein tapa turvata Suomen teolliset investoinnit, talouskasvu ja tulevaisuuden kilpailukyky, Vaasassa järjestetyssä ”Merituulivoimasta Suomen kasvun vahvistaja” -tilaisuudessa todettiin. Kun sähkön kysynnän ennustetaan jopa kaksinkertaistuvan, vastausta on haettava mereltä.
HONOR esitteli MWC-messuilla tulevaisuuden tekoälyvisiotaan: esittelyssä Robot Phone, humanoidirobotti ja taittuvanäyttöinen Magic V61.3.2026 15:01:00 EET | Tiedote
Robotiikan innovaatioista lippulaivalaitteisiin – HONOR laajentaa tekoälylaitteiden ekosysteemiään MWC 2026 -messuilla
HONOR Magic8 Lite tuo huippuluokan ominaisuudet keskihintaluokkaan11.2.2026 09:07:13 EET | Tiedote
Keskihintaluokan älypuhelimet ovat pitkään vaatineet käyttäjiltään kompromisseja suorituskyvyn, kestävyyden ja akunkeston välillä. Uusi HONOR Magic8 Lite on suunniteltu vastaamaan tähän haasteeseen ja onkin erinomainen kumppani esimerkiksi pian alkaville koululaisten talvilomille. Puhelin tarjoaa poikkeuksellista suorituskykyä, vankkaa kestävyyttä ja ensiluokkaisen käyttökokemuksen ilman korkeaa hintalappua. Luokkansa johtava akunkesto ja pikalataus HONOR Magic8 Liten merkittävin etu on sen suuri 7 500 mAh:n pii-hiili-akku, joka tarjoaa huomattavasti pidemmän käyttöajan yhdellä latauksella verrattuna moniin muihin luokkansa laitteisiin. Akku kestää vaivatta koko päivän rinteessä tai matkalla, ja älykäs virranhallinta poistaa käyttäjältä akkuun liittyvän stressin. Puhelin tukee 66 watin HONOR SuperCharge -pikalatausta, joka takaa nopean virransaannin kiireessä. Akku on myös suunniteltu kestämään pitkään, ja se säilyttää suorituskykynsä jopa 1 200 lataussyklin jälkeen, mikä pidentää lait
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme