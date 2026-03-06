Sennheiser ja smart mullistavat autoilun äänielämykset – Dolby Atmos -tuki nyt saatavilla smart #5 -malliin Euroopassa

HONOR Magic8 Lite tuo huippuluokan ominaisuudet keskihintaluokkaan 11.2.2026 09:07:13 EET | Tiedote

Keskihintaluokan älypuhelimet ovat pitkään vaatineet käyttäjiltään kompromisseja suorituskyvyn, kestävyyden ja akunkeston välillä. Uusi HONOR Magic8 Lite on suunniteltu vastaamaan tähän haasteeseen ja onkin erinomainen kumppani esimerkiksi pian alkaville koululaisten talvilomille. Puhelin tarjoaa poikkeuksellista suorituskykyä, vankkaa kestävyyttä ja ensiluokkaisen käyttökokemuksen ilman korkeaa hintalappua. Luokkansa johtava akunkesto ja pikalataus HONOR Magic8 Liten merkittävin etu on sen suuri 7 500 mAh:n pii-hiili-akku, joka tarjoaa huomattavasti pidemmän käyttöajan yhdellä latauksella verrattuna moniin muihin luokkansa laitteisiin. Akku kestää vaivatta koko päivän rinteessä tai matkalla, ja älykäs virranhallinta poistaa käyttäjältä akkuun liittyvän stressin. Puhelin tukee 66 watin HONOR SuperCharge -pikalatausta, joka takaa nopean virransaannin kiireessä. Akku on myös suunniteltu kestämään pitkään, ja se säilyttää suorituskykynsä jopa 1 200 lataussyklin jälkeen, mikä pidentää lait