Bauer Media Outdoor Suomi Oy

Juha Pitkänen siirtyy Bauer Media Outdoorille vahvistamaan kumppaniyhteistyötä

13.3.2026 08:15:00 EET | Bauer Media Outdoor Suomi Oy | Tiedote

Jaa

Bauer Media Outdoor saa merkittävän vahvistuksen, kun pitkän linjan kaupunkiliikkumisen ja B2B-palveluiden ammattilainen Juha Pitkänen liittyy yrityksen riveihin. Hän on viimeisen kymmenen vuoden ajan vastannut Suomen laajimpien kaupunkipyöräpalveluiden operatiivisesta johtamisesta CityBike Finlandilla, joka on osa kansainvälistä Inurba Mobility -konsernia.

Juha Pitkänen
Juha Pitkänen

Juha Pitkänen vastasi CityBike Suomen toiminnoista sekä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Tampereen kaupunkipyöräpalveluista. Tehtävässään hän teki läheistä yhteistyötä Bauer Median kanssa. Ennen kaupunkipyöriä Pitkänen toimi lähes vuosikymmenen ajan jälkimarkkinointipalveluiden parissa useissa johtotehtävissä, viimeisimpänä toimitusjohtajana. Hänellä on laajasti kokemusta B2B- ja B2C-kehittämisestä, myynnistä sekä yhteistyöstä Suomen suurimpien operaattorien, elektroniikan jälleenmyyjien ja kansainvälisten laitevalmistajien kanssa.

“Teimme vuosien varrella tiivistä yhteistyötä kaupunkipyörien, ulkomainonnan ja palvelun sponsoreiden kanssa, ja Bauerin väestä jäi aina erittäin positiivinen vaikutelma. Mukavat ihmiset, hyvä ilmapiiri ja kunnianhimoinen menestymisen kulttuuri erottuivat selvästi. Pitkän kaupunkipyöräurani jälkeen etsin uusia, isompia haasteita, ja tämä mahdollisuus vastaa siihen täydellisesti. Työskentely julkisten ja yksityisten asiakkaiden parissa on antanut vahvan pohjan, jolle on luontevaa jatkaa Bauerilla”, kommentoi Juha Pitkänen.

Ulkomainonnan liiketoiminta perustuu sopimuksiin kaupunkien, kiinteistöjen omistajien, kauppakeskusten ja joukkoliikenneterminaalien kanssa, mikä mahdollistaa vaikuttavien mainosverkostojen rakentamisen keskeisille paikoille. Juha liittyy kehitysorganisaatioomme vastaamaan osasta kumppanuuksia ja sopimusportfolioita. Hänellä on vahva kokemus kaupunkipyöräjärjestelmän tuomisesta Suomeen sekä Smart City -ratkaisuista, joiden tavoitteena on vahvistaa liiketoimintaamme ja tuottaa hyötyä kaupunkilaisille ja yhteiskunnalle. ”, päättää Bauer Media Outdoor Finlandin CDO Lassi Tolonen

Avainsanat

markkinointimedianimityksetmainontadigitaalinen ulkomainontaulkomainonta

Yhteyshenkilöt

Bauer Media Outdoor – Hyvä brändeille, hyvä yhteiskunnalle

Bauer Media on yli 150-vuotias eurooppalainen perheyhtiö. Monimediayrityksen ulkomainontaan erikoistunut Bauer Media Outdoor toimii 12 Euroopan maassa – Suomessa nimellä Bauer Media Outdoor Oy.

Autamme brändejä kasvamaan ja näkymään siellä, missä ihmiset liikkuvat. Ulkomainonnan markkinajohtajana ja digitaalisen ulkomainonnan edelläkävijänä tarjoamme mainostajille valtakunnallisen, tehokkaan ja näyttävän mainosverkoston. 

Samalla rakennamme vastuullisesti parempaa yhteiskuntaa. 47 % ulkomainonnan mainostuloista käytetään yhteiskunnan hyväksi.

Toteutamme Suomessa kansainvälistä johtoajatustamme:


Olemme Platform for Brands & Platform for Good

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Bauer Media Outdoor Suomi Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye