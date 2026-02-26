Juha Pitkänen siirtyy Bauer Media Outdoorille vahvistamaan kumppaniyhteistyötä

Juha Pitkänen vastasi CityBike Suomen toiminnoista sekä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Tampereen kaupunkipyöräpalveluista. Tehtävässään hän teki läheistä yhteistyötä Bauer Median kanssa. Ennen kaupunkipyöriä Pitkänen toimi lähes vuosikymmenen ajan jälkimarkkinointipalveluiden parissa useissa johtotehtävissä, viimeisimpänä toimitusjohtajana. Hänellä on laajasti kokemusta B2B- ja B2C-kehittämisestä, myynnistä sekä yhteistyöstä Suomen suurimpien operaattorien, elektroniikan jälleenmyyjien ja kansainvälisten laitevalmistajien kanssa.

“Teimme vuosien varrella tiivistä yhteistyötä kaupunkipyörien, ulkomainonnan ja palvelun sponsoreiden kanssa, ja Bauerin väestä jäi aina erittäin positiivinen vaikutelma. Mukavat ihmiset, hyvä ilmapiiri ja kunnianhimoinen menestymisen kulttuuri erottuivat selvästi. Pitkän kaupunkipyöräurani jälkeen etsin uusia, isompia haasteita, ja tämä mahdollisuus vastaa siihen täydellisesti. Työskentely julkisten ja yksityisten asiakkaiden parissa on antanut vahvan pohjan, jolle on luontevaa jatkaa Bauerilla”, kommentoi Juha Pitkänen.



Ulkomainonnan liiketoiminta perustuu sopimuksiin kaupunkien, kiinteistöjen omistajien, kauppakeskusten ja joukkoliikenneterminaalien kanssa, mikä mahdollistaa vaikuttavien mainosverkostojen rakentamisen keskeisille paikoille. Juha liittyy kehitysorganisaatioomme vastaamaan osasta kumppanuuksia ja sopimusportfolioita. Hänellä on vahva kokemus kaupunkipyöräjärjestelmän tuomisesta Suomeen sekä Smart City -ratkaisuista, joiden tavoitteena on vahvistaa liiketoimintaamme ja tuottaa hyötyä kaupunkilaisille ja yhteiskunnalle. ”, päättää Bauer Media Outdoor Finlandin CDO Lassi Tolonen