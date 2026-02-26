Juha Pitkänen siirtyy Bauer Media Outdoorille vahvistamaan kumppaniyhteistyötä
13.3.2026 08:15:00 EET | Bauer Media Outdoor Suomi Oy | Tiedote
Bauer Media Outdoor saa merkittävän vahvistuksen, kun pitkän linjan kaupunkiliikkumisen ja B2B-palveluiden ammattilainen Juha Pitkänen liittyy yrityksen riveihin. Hän on viimeisen kymmenen vuoden ajan vastannut Suomen laajimpien kaupunkipyöräpalveluiden operatiivisesta johtamisesta CityBike Finlandilla, joka on osa kansainvälistä Inurba Mobility -konsernia.
Juha Pitkänen vastasi CityBike Suomen toiminnoista sekä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Tampereen kaupunkipyöräpalveluista. Tehtävässään hän teki läheistä yhteistyötä Bauer Median kanssa. Ennen kaupunkipyöriä Pitkänen toimi lähes vuosikymmenen ajan jälkimarkkinointipalveluiden parissa useissa johtotehtävissä, viimeisimpänä toimitusjohtajana. Hänellä on laajasti kokemusta B2B- ja B2C-kehittämisestä, myynnistä sekä yhteistyöstä Suomen suurimpien operaattorien, elektroniikan jälleenmyyjien ja kansainvälisten laitevalmistajien kanssa.
“Teimme vuosien varrella tiivistä yhteistyötä kaupunkipyörien, ulkomainonnan ja palvelun sponsoreiden kanssa, ja Bauerin väestä jäi aina erittäin positiivinen vaikutelma. Mukavat ihmiset, hyvä ilmapiiri ja kunnianhimoinen menestymisen kulttuuri erottuivat selvästi. Pitkän kaupunkipyöräurani jälkeen etsin uusia, isompia haasteita, ja tämä mahdollisuus vastaa siihen täydellisesti. Työskentely julkisten ja yksityisten asiakkaiden parissa on antanut vahvan pohjan, jolle on luontevaa jatkaa Bauerilla”, kommentoi Juha Pitkänen.
Ulkomainonnan liiketoiminta perustuu sopimuksiin kaupunkien, kiinteistöjen omistajien, kauppakeskusten ja joukkoliikenneterminaalien kanssa, mikä mahdollistaa vaikuttavien mainosverkostojen rakentamisen keskeisille paikoille. Juha liittyy kehitysorganisaatioomme vastaamaan osasta kumppanuuksia ja sopimusportfolioita. Hänellä on vahva kokemus kaupunkipyöräjärjestelmän tuomisesta Suomeen sekä Smart City -ratkaisuista, joiden tavoitteena on vahvistaa liiketoimintaamme ja tuottaa hyötyä kaupunkilaisille ja yhteiskunnalle. ”, päättää Bauer Media Outdoor Finlandin CDO Lassi Tolonen
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lassi TolonenCDO & Regional DirectorBauer Media OutdoorPuh:+358 20 731 2003lassi.tolonen@bauermediaoutdoor.com
Bauer Media Outdoor – Hyvä brändeille, hyvä yhteiskunnalle
Bauer Media on yli 150-vuotias eurooppalainen perheyhtiö. Monimediayrityksen ulkomainontaan erikoistunut Bauer Media Outdoor toimii 12 Euroopan maassa – Suomessa nimellä Bauer Media Outdoor Oy.
Autamme brändejä kasvamaan ja näkymään siellä, missä ihmiset liikkuvat. Ulkomainonnan markkinajohtajana ja digitaalisen ulkomainonnan edelläkävijänä tarjoamme mainostajille valtakunnallisen, tehokkaan ja näyttävän mainosverkoston.
Samalla rakennamme vastuullisesti parempaa yhteiskuntaa. 47 % ulkomainonnan mainostuloista käytetään yhteiskunnan hyväksi.
Toteutamme Suomessa kansainvälistä johtoajatustamme:
Olemme Platform for Brands & Platform for Good
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Bauer Media Outdoor Suomi Oy
Bauer Media Outdoor lanseeraa Suomen suurimman promootioverkoston – Stage yhdistää tapahtumat ja DOOH‑mainonnan26.2.2026 08:15:00 EET | Tiedote
Bauer Media Outdoor lanseeraa uudenlaisen mediakokonaisuuden, Stagen, joka yhdistää vaikuttavat bränditapahtumat ja digitaaliset ulkomainospinnat yhdeksi elämykselliseksi kokonaisuudeksi.
Bauer Media Outdoor on voittanut Tampereen mainospaikkojen kilpailutuksen13.2.2026 09:14:00 EET | Tiedote
“Bauer Media Outdoor on voittanut Tampereen kaupungin ulkomainonnan kilpailutuksen osa-alueen 1, joka sisältää 15 vuoden sopimuksen 75-tuumaisten kaksipuolisten digitaalisten mainoslaitteiden toteuttamisesta sataan mainospaikkaan.” Voitto vahvistaa yhtiön asemaa digitaalisen ulkomainonnan edelläkävijänä ja ulkomainonnan markkinajohtajana.
Uusi kauppakeskus Bauer Media Outdoorin mainosverkostoon − Vantaan Colosseum11.12.2025 09:54:48 EET | Tiedote
Bauer Media Outdoor vahvistaa asemaansa Suomen ulkomainonnan markkinajohtajana solmimalla monivuotisen yhteistyön uuden kauppakeskus Colosseumin kanssa. Yhteistyö käynnistyy vaiheittain kauppakeskuksen valmistuessa. Colosseum avataan helmikuussa 2026.
Bauer Media Outdoor laajentaa kauppakeskusverkostoaan – yhteistyö Seinäjoen Ideaparkin kanssa käynnistyy27.10.2025 09:12:47 EET | Tiedote
Bauer Media Outdoor vahvistaa asemaansa Suomen johtavana ulkomainonnan toimijana laajentamalla kauppakeskusverkostoaan Seinäjoelle. Uusi, monivuotinen yhteistyö Ideapark Seinäjoen kanssa käynnistyy vielä kuluvan vuoden aikana.
Espoon digitaaliset suurtaulut Bauer Media Outdoorille – mainosverkosto laajenee myös Vantaalla, Jyväskylässä ja Kuopiossa2.10.2025 10:08:46 EEST | Tiedote
Bauer Media Outdoor vahvistaa asemaansa ulkomainonnan markkinajohtajana laajentamalla digitaalista mainosverkostoaan Espoossa, Vantaalla, Jyväskylässä ja Kuopiossa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme