Ydinenergialain uudistus on merkittävä Suomen energiatulevaisuudelle
12.3.2026 14:09:39 EET | Energiateollisuus ry | Tiedote
Hallituksen esitys uudesta ydinenergialaista on annettu tänään eduskunnalle. Ydinenergialain kokonaisuudistus on tervetullut ja etenee oikeaan suuntaan.
Ydinenergialla on keskeinen rooli teollisuuden, liikenteen ja lämmityksen päästövähennyksissä sekä Suomen kilpailukyvyn varmistamisessa. Siksi Energiateollisuus ry pitää esitystä uudeksi ydinenergialaiksi merkittävänä.
”Sujuva ja ennakoitava lupajärjestelmä on tärkeää uusille ydinenergiainvestoinneille. Hienoa, että uusi ydinenergialaki sujuvoittaa luvitusta”, toteaa Energiateollisuus ry:n kestävän kasvun johtaja Jari Kostama.
Uuteen ydinenergialain lupajärjestelmään esitetään kolmea osa-aluetta ennen rakentamislupahakemusta: periaatepäätöstä sekä Säteilyturvakeskuksen (STUK) laitoskonseptia ja sijaintipaikan suunnitteluperusteita koskevia teknisempiä arviointeja. Periaatepäätöksessä tullaan jatkossa painottamaan yhteiskunnan kokonaisetua samalla kun yksityiskohtaisuus vähenee.
Luvanhakija saa päättää, missä järjestyksessä tekee rakentamislupahakemusta edeltävät vaiheet, kunhan ne ovat tehtynä ennen rakentamislupahakemusta. Yksityiskohtaisten selvitysten painopistettä siirretään rakentamislupahakemusvaiheeseen, kun hankkeesta on jo olemassa tarkempaa tietoa.
Ydinenergialain lupajärjestelmän lisäksi ydinlaitokset tulee kaavoittaa, niille tulee tehdä ympäristövaikutusten arviointi (YVA), sekä hakea ympäristölupaa ja laitoksesta riippuen vesilupaa.
”Toivomme, että eduskunta käsittelee tärkeää lakia huolellisesti ja laki voidaan saattaa voimaan mahdollisimman ripeästi”, Kostama jatkaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jari KostamajohtajaKestävä kasvuPuh:+358 50 301 1870jari.kostama@energia.fi
Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Edustamme yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja. Tavoitteenamme on, että vuonna 2035 asiakas, yhteiskunta ja ympäristö saavat hiilineutraalista energiasta uutta hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Energiateollisuus ry
Tammikuussa sähköä käytettiin ennätyksellisen paljon17.2.2026 08:46:00 EET | Tiedote
Tammikuussa Suomi käytti sähköä enemmän kuin koskaan aikaisemmin: 9,6 terawattituntia. Kuukauden aikana rikottiin muitakin vanhoja ennätyksiä. Tämä selviää Energiateollisuus ry:n tuoreesta sähkötilastosta.
Energiatilastot 2025: Kaukolämmön päästöt putosivat kolmanneksella, sähkö lähes fossiilitonta ja Euroopan edullisinta21.1.2026 11:00:09 EET | Tiedote
Sähkön ja lämmön vuositilastot osoittavat, että päästöt ovat edelleen vähentyneet ja sähkömarkkinat toimivat hyvin. Sähkön kulutus nousi edellisestä vuodesta, nousun kattoivat tuulivoima ja tuonti. Sähkön ja lämmön yhteistuotannolla on keskeinen rooli yhdentyvien energiamarkkinoiden tasaajana.
Suomalaiset kokevat energiajärjestelmän toimivaksi, vaikutusmahdollisuuksia ja vuoropuhelua kaivataan lisää21.1.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Suomalaiset kokevat energiajärjestelmän toimivaksi, mutta osallisuuden kokemusta ja vaikutusmahdollisuuksia energia-asioihin kaivataan lisää. Tämä selviää Energiateollisuus ry:n E2 Tutkimuksella teettämästä kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä energia-alan sosiaalisesta kestävyydestä.
Energian vuositilastojen 2025 julkistus ke 21.1. klo 9-10.30 (teams)16.1.2026 12:05:26 EET | Kutsu
Tervetuloa mukaan sähkön ja lämmön vuositilastojen 2025 julkistukseen keskiviikkona 21.1. klo 9-10.30. Tilastot ov:at ennakkotilastoja, viimeiset desimaalit vahvistuvat vasta myöhemmin tämän vuoden kuluessa. Käymme läpi tuotantoluvut, kulutuksen, polttoainejakauman ja päästöt. Lisäksi Jukka Leskelä analysoi alkuvuoden tilannetta, jossa sekä tuotanto- että kulutusennätykset rikkoutuivat useampaankin kertaan. Teollisuuden investoinnit ovat nyt hyvässä vauhdissa, käymme läpi puhtaaseen energiaan perustuvien investointien näkymiä (esim. sähkökattilat, akut, datakeskukset, vety) ja sähköautojen kasvavaa osuutta liikenteessä. Tilaisuudessa on varattu aikaa kysymyksille. Ilmoittautuminen: jukka.relander@energia.fi Voit myös osallistua suoraan tästä linkistä: Liity kokoukseen nyt Linkkiä saa jakaa organisaation sisällä
Sähkön kulutusennätyksen lisäksi myös sähkön tuotantoennätys rikki torstaina9.1.2026 14:14:18 EET | Tiedote
Torstaina 8.1. alkuillasta sähköä tuotettiin suuremmalla teholla kuin koskaan aikaisemmin. Samana päivänä myös sähkön kulutusennätys rikkoutui pariinkin kertaan. Hyvät tuuliolosuhteet, sähkön tuonti ja yhteistuotanto pitävät hintaa maltillisena, vaikka kulutus on edelleen korkealla tasolla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme