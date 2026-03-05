Keskuspankkitalletuksille maksetut korot painoivat Suomen Pankin toiminnallista tulosta myös vuonna 2025

”Suomen Pankin taloudellinen tilanne on vakaa. Taseen rakennetta ja taloudellista tulosta määrittävät keskeisesti rahapoliittiset toimet, joilla ylläpidetään hintavakautta. Liikepankkien keskuspankkiin tekemille talletuksille maksetut korkokulut painoivat Suomen Pankin toiminnallista tulosta vuonna 2025 edellisvuosien tavoin. Toiminnallinen tulos oli kuitenkin selvästi vähemmän tappiollinen kuin edellisinä vuosina”, toteaa Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen.

Tappiollisen toiminnallisen tuloksen taustalla on rakenteellinen korkoriski. Se on muodostunut Suomen Pankin taseeseen eurojärjestelmän rahapolitiikan osto-ohjelmien toimeenpanosta ja toteutunut, kun EKP:n neuvosto nosti eurojärjestelmän ohjauskorkoja vuosina 2022 ja 2023 torjuakseen liian nopeaa inflaatiota. Rahapoliittisista syistä hankitut velkakirjat ostettiin luomalla keskuspankkirahaa, joka on päätynyt liikepankkien tekeminä talletuksina keskuspankin taseen velkaeräksi. Ero ostoista syntyneiden kiinteäkorkoisten varojen ja vaihtuvakorkoisten velkojen korkosidonnaisuudessa on rasittanut toiminnallista tulosta.

Vaikka keskuspankkitalletuksille maksettava korko on laskenut kesäkuusta 2024 lähtien 2 prosenttiyksikköä, ylittivät taseeseen kertyneen ylimääräisen likviditeetin korkokulut edelleen rahapolitiikan ja rahoitusvarallisuuden instrumenteista saatavat tuotot. Vuonna 2025 keskuspankkitalletuksille maksettu keskimääräinen talletuskorko oli 2,26 % ja liikepankkien talletuksille maksettiin korkoa −1 892 milj. euroa (2024: 3,73 % ja −3 697 milj. euroa). Vuoden 2025 korkokate, −227 milj. euroa, oli 881 milj. euroa suurempi kuin edellisenä vuonna.

Rahapolitiikkaan liittyvät velkakirjaomistukset, jotka ovat pääosin Suomen valtion liikkeeseen laskemia velkakirjoja, pienenivät vuoden aikana 82 mrd. eurosta 71 mrd. euroon. Nämä velkakirjat ovat juoksuajaltaan pitkiä, joten velkakirjat ja niiden vastaeränä taseen velkapuolella toimivat keskuspankkitalletukset tulevat olemaan pitkään Suomen Pankin taseessa.

Keskuspankkierien kate, joka sisältää sekä Suomen Pankin rahoitusvarallisuuden korkotuotot että sen osuuden eurojärjestelmän rahapolitiikan korkokatteesta, oli −122 milj. euroa (2024: −937 milj. euroa). Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan toimintakulut ja -tuotot ilman setelihankintoja ja eläkerahastomaksua olivat −78 milj. euroa (2024: −73 milj. euroa).

Suomen Pankin tilinpäätös, joka sisältää myös Finanssivalvonnan tuotot ja kulut, on julkaistu tänään 13.3.2026 Suomen Pankin verkkosivustolla.

Suomen Pankin vuosikertomus 2025