VR on suomalaisten mielestä Suomen 3. vastuullisin brändi ja jälleen toimialansa ykkönen – Ruotsissa VR on toimialansa haastajana seitsemäs

Me VR:llä vauhditamme tulevaisuuden vastuullista liikennettä. Olemme Suomen valtion omistama matkustuksen, logistiikan ja kunnossapidon palveluyritys, joka kasvattaa hiilineutraalin raide- ja kaupunkiliikenteen suosiota. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista Suomessa ja Ruotsissa sekä toimimme teollisuuden tukijalkana kotimaan logistiikassa. Vuonna 2025 kyydissämme tehtiin 16,1 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa Suomessa ja kuljetimme rautateitse 24,8 miljoonaa tonnia tavaraa. Liikevaihtomme oli 1 252,5 miljoonaa euroa ja työllistimme vuoden lopussa yli 9500 rautaista ammattilaista. Lisätietoja: https://www.vrgroup.fi/