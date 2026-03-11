VR on suomalaisten mielestä Suomen 3. vastuullisin brändi ja jälleen toimialansa ykkönen – Ruotsissa VR on toimialansa haastajana seitsemäs
12.3.2026 14:22:56 EET | VR-Yhtymä Oyj | Tiedote
VR on kuluttajien mielestä kaikista vastuullisin matkustajaliikennebrändi Suomessa. Kaikista arvioiduista brändeistä VR mielletään kolmanneksi vastuullisimmaksi. Sijoitus parantui edellisvuodesta peräti kaksi sijaa. Ruotsissa VR on uusi brändi ja haastajana kiri toimialavertailussa seitsemänneksi. Vertailun on tehnyt Sustainable Brand Index, joka mittaa kuluttajien mielikuvia brändien vastuullisuudesta.
Kuluttajat ovat kiinnostuneita matkustamisen päästöistä ja yhä useampi valitsee kulkupelikseen vähäpäästöisen junan. Maata pitkin matkustamisen suosio on kasvussa ja esimerkiksi VR:n matkamäärissä tehtiin ennätyksiä jo kolmatta vuotta peräkkäin, kun vuonna 2025 Suomessa ostettiin 16,1 miljoonaa kaukojunamatkaa.
Ruotsissa yhtiö on toiminut VR-brändillä kaukoliikenteessä vasta elokuusta 2024 alkaen ja mukana Sustainable Brand Index -arvioinnissa toista kertaa. Ruotsissa kuluttajat arvioivat VR:n toimialansa seitsemänneksi vastuullisimmaksi brändiksi tuloksen parantuessa yhden sijan. Kaikkien brändien vertailussa VR kiri hienosti 82 sijaa sijalle 122.
Junaliikenne on jo lähtökohtaisesti energiatehokas ja vähäpäästöinen liikennemuoto. VR haluaa vähentää päästöjään entisestään ja yhtiön kunnianhimoinen tavoite on saavuttaa nettonollapäästöt vuoteen 2040 mennessä. Tavoite on osa vuonna 2024 laadittua vastuullisuusagendaa, joka ohjaa yhtiötä kohti entistäkin kestävämpää liiketoimintaa. Vertailua liikennemuotojen välillä voi tehdä VR:n hiilijalanjälkilaskurilla.
”Vastuullisuus on uusi normaali ja tullut kulutusvalintoihin jäädäkseen. Ihmiset odottavat yrityksiltä läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta. Sen myötä yritysten on entistä avoimemmin kerrottava toimintansa vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan”, sanoo VR:n yhteiskuntasuhteista, viestinnästä ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Jonna Juslin.
Rautatieliikenteen päästöt ovat alle 1 % kaikista liikenteen päästöistä sekä Suomessa että Ruotsissa. VR:n matkustajaliikenteestä 95 % Suomessa ja 100 % Ruotsissa on sähkövetoista. Raidelogistiikassa vastaava luku on 85 %. Energiatehokkuuteen panostamalla VR on vähentänyt junien sähkönkulutusta Suomessa lähes 14 % vuodesta 2022. Myös esimerkiksi vuonna 2026 Suomessa liikenteeseen tulevat uudet lähiliikennejunat ovat jopa 50 % edeltäjiään energiatehokkaampia.
Yhteyshenkilöt
VR Mediadesk
Viestintäyksikkömme palvelee mediaa puh. 029 434 7123 ja viestinta@vr.fi. Olemme tavoitettavissa ma-pe 8-16. Arki-iltaisin klo 16 jälkeen, arkipyhinä ja viikonloppuisin palvelemme mediaa puhelimitse akuuteissa häiriötilanteissa.
Me VR:llä vauhditamme tulevaisuuden vastuullista liikennettä. Olemme Suomen valtion omistama matkustuksen, logistiikan ja kunnossapidon palveluyritys, joka kasvattaa hiilineutraalin raide- ja kaupunkiliikenteen suosiota. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista Suomessa ja Ruotsissa sekä toimimme teollisuuden tukijalkana kotimaan logistiikassa. Vuonna 2025 kyydissämme tehtiin 16,1 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa Suomessa ja kuljetimme rautateitse 24,8 miljoonaa tonnia tavaraa. Liikevaihtomme oli 1 252,5 miljoonaa euroa ja työllistimme vuoden lopussa yli 9500 rautaista ammattilaista. Lisätietoja: https://www.vrgroup.fi/
