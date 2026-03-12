Liikunta- ja hyvinvointilautakunta päätti terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta edistävien järjestöjen avustuksista
Avustuksia myönnetään yhteensä 500 000 euroa, ja ne jakautuvat 86 järjestölle.
Liikunta- ja hyvinvointilautakunta päätti avustuksista kokouksessaan 12.3.2026. Espoolaiset järjestöt ovat merkittävässä roolissa kuntalaisten arjen sujuvuuden, osallisuuden ja toimintakyvyn edistämisessä. Jaettavat avustukset kohdistuvat toimintaan, joka ehkäisee syrjäytymistä, vähentää yksinäisyyttä, kaventaa terveyseroja ja lisää vertaistukea sekä vapaaehtoistoimintaa.
Hakemusten arvioinnissa painotettiin erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville, vieraskielisille ja ikääntyneille suunnattua toimintaa sekä toiminnan säännöllisyyttä. Avustusten valmistelussa hyödynnettiin myös asukkaiden näkemyksiä, joita kerättiin Voxit-osallisuusalustalla helmikuussa 2026.
Asukkaat painottivat erityisesti toiminnan laatua, arvioinnin läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta sekä vaikeasti tavoitettavien ryhmien huomioimista. Yhteisöllisyyden vahvistaminen ja pysyvä toiminta nähtiin tärkeämpänä kuin yksittäiset tapahtumat. Lisäksi espoolaisuus ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa nousivat keskeisiksi kriteereiksi.
”Terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta edistävien järjestöjen työ on erittäin hyvää ja merkityksellistä. Varsinkin syrjäytymisen ehkäiseminen ja yksinäisyyden vähentäminen koettiin tärkeiksi avustuskohteiksi. Lautakunta oli tyytyväinen päätösehdotukseen, joka oli hyvin valmisteltu”, sanoo liikunta- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Terhi Valkeapää.
Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen järjestöavustuksia jaetaan vain sellaiseen toimintaan, joihin järjestöt eivät voi saada muita Espoon kaupungin myöntämiä tukia, kuten kulttuuriavustuksia, liikunnan ja urheilun avustuksia tai nuorisavustuksia.
Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen järjestöavustukset on ensisijaisesti tarkoitettu niille rekisteröidyille yleishyödyllisille yhdistyksille, jotka täyttävät hyvinvointiavustuksen yleiset periaatteet eivätkä ole muiden avustusmuotojen saajia samaan toimintaan.
