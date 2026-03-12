PacTec, FoodTec & PlastExpo Nordic -tapahtuma jatkaa elinvoimaisena pakkaus-, elintarvike- ja muovialan keskipisteenä
12.3.2026 19:31:06 EET | Messukeskus | Tiedote
PacTec, FoodTec & PlastExpo Nordic 2026 houkutteli Helsingin Messukeskukseen 4309 pakkaus-, elintarvike- ja muovialan ammattilaista ja 116 alan yritystä kahdeksi päiväksi Helsingin Messukeskukseen. Joka toinen vuosi järjestettävässä tapahtumassa tehtiin kauppaa, verkostoiduttiin, tavattiin tuttuja ja tuntemattomia sekä kuultiin toimialojen trendeistä, murroksista ja näköaloista.
PacTec, FoodTec & PlastExpo Nordic 2026 -tapahtuma täytti Helsingin Messukeskuksen energisellä tunnelmalla keskiviikosta torstaihin. Pakkaus-, elintarvike- ja muovialojen johtava ammattitapahtuma kokosi yhteen 116 yritystä ja 4309 alan ammattilaista. Samanaikaisesti järjestettiin graafisen alan ammattilaisten Sign, Print & Promotion -tapahtuma, horeca-alan ammattilaisten Gastro Helsinki ja uusi digitaalisen kaupankäynnin tapahtuma Click Commerce.
Joka toinen vuosi järjestettävän tapahtuman kolmella lavalla kuultiin ajankohtainen ja laaja ohjelmakokonaisuus asiantuntijapuhujineen. Teemoina olivat muun muassa vastuullisuus ja kiertotalous, lainsäädäntö ja regulaatio erityisesti EU:n PPWR-asetuksen näkökulmasta sekä pakkaussuunnittelu ja uudet materiaalit.
Muoviruiskuvalukoneisiin erikoistunut Polyservice Oy oli tuonut paikan päälle näytille edustamansa KraussMaffein järeän ruiskuvalukoneen. Kaupalliset ja käytännönläheiset näkökulmat ovat korostuneet yrityksen messupäivissä.
”Messut sujuivat erittäin hyvin. Olemme tehneet kauppaa ja saaneet uusia kontakteja sekä sovittua asiakkaiden luokse tapaamisia. Messut ovat paras tapa esitellä laitteitamme, sillä niiden koon puolesta laitteita ei pysty viemään asiakkaalle näytille”, kertoo Polyservicen Head of Sales & Service Pyry Rautuoja.
Polyservice on ollut tapahtuman vakiokasvo jo pitkään ja aikoo olla mukana PacTec, FoodTec & PlastExpo Nordicissa myös vuonna 2028.
Kaksi päivää loistavaa tunnelmaa ja kohtaamisia
Pyrollin viestintä- ja markkinointipäällikkö Anne Penkari on tyytyväinen vuoden 2026 tapahtumaan. Pyroll toi messuille osaston, joka tarjoili herkkuja yhdessä Veikkausliigajoukkue Ilveksen kanssa suunnitellusta, yhteisöllisyyttä vahvistavasta takeaway-pakkaussarjasta. Messukävijät pääsivät omin käsin - ja suin - kokemaan, miltä tuntuu nauttia tarjoiltavia WorldStar-palkituista pakkauksista.
”Messut ovat olleet meille todellinen menestys. Osastollamme on ollut aamusta iltapäivään koko ajan asiakkaita ja porukka on ollut todella hyvällä tuulella. Messuilla on muutenkin ollut ihana fiilis läpi tapahtuman. Asiakkailta on tullut kehuja niin tapahtumasta kuin osastostammekin. Antaisin messuille arvosanaksi asteikolla 0-100 satakymmenen pistettä. En voisi toivoa messuilta enempää’’, Penkari hehkuttaa.
”Tapahtumakokonaisuus on monella tapaa pakkaus-, muovi- ja elintarviketeollisuuden toimialoille kevään kohokohta. On ollut hienoa nähdä, miten paljon innokkaita keskusteluita näiden päivien aikana on käyty unohtamatta tuloksellisia, kaupallisia kohtaamisia”, toteaa Helsingin Messukeskuksen liiketoimintapäällikkö Anssi Rajala.
Kestävät innovaatiot 2026 -kilpailun voitti Natural Indigo Finland
PacTec, FoodTec & PlastExpo Nordicin Kestävät innovaatiot -kilpailussa etsittiin pakkaus-, elintarvike- ja muovialojen kiinnostavimpia innovaatioita, joissa toteutuu kestävyyden näkökulma. Kilpailun tuomaristo valitsi voittajaksi kolmesta finalistista Natural Indigo Finland Oy:n, jonka kehittämä teknologia muuntaa kahvipaahtimoiden hukkakahvin bioväreiksi. Innovaatiosta kehitetään kaupallisia sovelluksia yhteistyössä Meira / Massimo Zanetti Beverage -konsernin, Adara Pakkauksen, Tampereen ammattikorkeakoulun sekä Siegwerkin kanssa, joka on yksi pakkausalan johtavista painovärien ja pinnoitteiden toimittajista maailmanlaajuisesti.
Toista kertaa järjestetyssä kilpailussa oli mukana 15 innovaatiota. Voittaja sai Suomen Messusäätiön lahjoittaman 5000 euron palkinnon.
PacTec, FoodTec & PlastExpo Nordic -messut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa seuraavan kerran 15.–16.3.2028.
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919.
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland's most inspiring events and exciting encounters. As Finland's premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919.
