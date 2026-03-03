Kaisanet ja Voimatel aloittavat strategisen kumppanuuden – yhdessä enemmän asiakkaiden hyväksi

Voimatel on valtakunnallinen tietoverkkojen ja infrastruktuuripalveluiden asiantuntijaorganisaatio, jolla on 25 vuoden laaja kokemus kriittisten verkkojen suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja operoinnista. 100 % suomalaisomisteisena yhtiönä sen toiminta perustuu huoltovarmuuteen ja verkkopalveluiden korkean laadun ja toimintavarmuuden ylläpitämiseen. Kumppanuuden myötä Voimatel laajentaa toimintaansa Kajaaniin, vahvistaen entisestään valtakunnallista, yli 20 toimipisteen verkostoaan.

Kaisanet on alueensa keskeinen tietoverkkoinfrastruktuurin ja ICT-palveluiden toimittaja, jonka juuret ulottuvat yli sadan vuoden päähän puhelinosuuskuntien aikaan. Yhtiön vahvuuksia ovat laadukas ja luotettava palvelukyky, asiakaslähtöisyys ja syvällinen paikallistuntemus. Kaisanet tuottaa valokuituyhteyksiä ja laajakaistapalveluita yrityksille ja kotitalouksille, sekä vastaa toiminta-alueensa tietoverkkoinfrastruktuurin strategisesta kehittämisestä.

1.4.2026 alkavan kumppanuuden myötä Kaisanetin tekninen asiakaspalvelu, asennus- sekä masto- ja laitetilatiimit siirtyvät Voimatelin palvelukseen. Kumppanuuden myötä Kaisanet keskittyy entistä vahvemmin tietoverkon strategiseen ja teknologiseen kehittämiseen ja palveluiden harmonisointiin. Jatkossa Voimatel toimii Kaisanetin kumppanina muun muassa valokuituverkon rakentamiseen, ylläpitoon ja kenttäpalveluihin liittyvissä tehtävissä. Kumppanuus tuo alueelle lisää kapasiteettia, mikä vahvistaa verkkojen toimintavarmuutta ja mahdollistaa nopeamman reagoinnin asiakastarpeisiin.

"Toimialamme kehittyy vahvasti, ja omaa toimintaamme kehittämällä pystymme palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla myös tulevaisuudessa. Voimatel jakaa kanssamme näkemyksen tietoverkkoinfrastruktuurin laadusta, toimintavarmuudesta ja sen kehittämisestä. Alkavassa kumppanuudessa on ennen kaikkea kyse rohkeudesta kehittyä asiakkaiden hyväksi. Olen varma, että yhteistyö vahvistaa kykyämme kehittää digitaalista saavutettavuutta alueemme elinvoiman edistämiseksi" toteaa Kaisanetin toimitusjohtaja Jani Moilanen.

"Nyt alkava yhteistyö Kaisanetin kanssa vahvistaa kykyämme palvella asiakkaita entistä kokonaisvaltaisemmin Kainuussa ja Ylä-Savossa. Yhdistämme valtakunnallisen ja alueellisen osaamisen kumppanuudessa, jossa tavoitteena on saumaton yhteistyö kriittisessä digitaalisessa infrastruktuurissa. Voimatelissa panostamme henkilöstön hyvinvointiin ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Uskomme vahvasti siihen, että menestys syntyy osaavien ihmisten kautta. Siksi on hienoa toivottaa uudet ammattilaiset tervetulleeksi osaksi työyhteisöämme”, kertoo Voimatel Oy:n toimitusjohtaja Mikko Heinonen.

Voimatel

Voimatel Oy on 100 % suomalaisomisteinen, tietoliikenneverkkojen sekä kriittisen digitaalisen infrastruktuurin suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon keskittynyt yhtiö. Olemme turvanneet suomalaisen tietoyhteiskunnan toimivuutta ja jatkuvuutta jo 25 vuotta. Olemme yli 750 ammattilaisen organisaatio, joka palvelee asiakkaita Suomessa ja Virossa. Voimatel on osa KPY-konsernia. Lisätietoa: www.voimatel.fi

Kaisanet

Osuuskuntaomisteinen Kaisanet on kainuulaisten ja savolaisten yhteistä omaisuutta. Rakennamme yhteyksiä, jotka mahdollistavat alueen elinvoiman, digitaalisen kasvun ja sujuvan arjen. Valokuituverkkomme tuovat nopean ja toimintavarman yhteyden koteihin ja yrityksiin. Lisätietoa: www.kaisanet.fi