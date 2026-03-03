Kaisanet ja Voimatel aloittavat strategisen kumppanuuden – yhdessä enemmän asiakkaiden hyväksi
13.3.2026 09:34:59 EET | Voimatel Oy | Tiedote
Kaisanet Oy ja Voimatel Oy ovat solmineet strategisen kumppanuuden, jonka tavoitteena on vahvistaa molempien yhtiöiden kykyä tuottaa toimintavarmoja ja tulevaisuuden tarpeisiin skaalautuvia tietoliikenne- ja ICT-palveluita. Kumppanuus yhdistää Voimatelin valtakunnallisen kriittisen digitaalisen infrastruktuurin osaamisen ja Kaisanetin vahvan alueellisen palvelukyvyn Kainuussa ja Ylä-Savossa.
Voimatel on valtakunnallinen tietoverkkojen ja infrastruktuuripalveluiden asiantuntijaorganisaatio, jolla on 25 vuoden laaja kokemus kriittisten verkkojen suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja operoinnista. 100 % suomalaisomisteisena yhtiönä sen toiminta perustuu huoltovarmuuteen ja verkkopalveluiden korkean laadun ja toimintavarmuuden ylläpitämiseen. Kumppanuuden myötä Voimatel laajentaa toimintaansa Kajaaniin, vahvistaen entisestään valtakunnallista, yli 20 toimipisteen verkostoaan.
Kaisanet on alueensa keskeinen tietoverkkoinfrastruktuurin ja ICT-palveluiden toimittaja, jonka juuret ulottuvat yli sadan vuoden päähän puhelinosuuskuntien aikaan. Yhtiön vahvuuksia ovat laadukas ja luotettava palvelukyky, asiakaslähtöisyys ja syvällinen paikallistuntemus. Kaisanet tuottaa valokuituyhteyksiä ja laajakaistapalveluita yrityksille ja kotitalouksille, sekä vastaa toiminta-alueensa tietoverkkoinfrastruktuurin strategisesta kehittämisestä.
1.4.2026 alkavan kumppanuuden myötä Kaisanetin tekninen asiakaspalvelu, asennus- sekä masto- ja laitetilatiimit siirtyvät Voimatelin palvelukseen. Kumppanuuden myötä Kaisanet keskittyy entistä vahvemmin tietoverkon strategiseen ja teknologiseen kehittämiseen ja palveluiden harmonisointiin. Jatkossa Voimatel toimii Kaisanetin kumppanina muun muassa valokuituverkon rakentamiseen, ylläpitoon ja kenttäpalveluihin liittyvissä tehtävissä. Kumppanuus tuo alueelle lisää kapasiteettia, mikä vahvistaa verkkojen toimintavarmuutta ja mahdollistaa nopeamman reagoinnin asiakastarpeisiin.
"Toimialamme kehittyy vahvasti, ja omaa toimintaamme kehittämällä pystymme palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla myös tulevaisuudessa. Voimatel jakaa kanssamme näkemyksen tietoverkkoinfrastruktuurin laadusta, toimintavarmuudesta ja sen kehittämisestä. Alkavassa kumppanuudessa on ennen kaikkea kyse rohkeudesta kehittyä asiakkaiden hyväksi. Olen varma, että yhteistyö vahvistaa kykyämme kehittää digitaalista saavutettavuutta alueemme elinvoiman edistämiseksi" toteaa Kaisanetin toimitusjohtaja Jani Moilanen.
"Nyt alkava yhteistyö Kaisanetin kanssa vahvistaa kykyämme palvella asiakkaita entistä kokonaisvaltaisemmin Kainuussa ja Ylä-Savossa. Yhdistämme valtakunnallisen ja alueellisen osaamisen kumppanuudessa, jossa tavoitteena on saumaton yhteistyö kriittisessä digitaalisessa infrastruktuurissa. Voimatelissa panostamme henkilöstön hyvinvointiin ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Uskomme vahvasti siihen, että menestys syntyy osaavien ihmisten kautta. Siksi on hienoa toivottaa uudet ammattilaiset tervetulleeksi osaksi työyhteisöämme”, kertoo Voimatel Oy:n toimitusjohtaja Mikko Heinonen.
Voimatel
Voimatel Oy on 100 % suomalaisomisteinen, tietoliikenneverkkojen sekä kriittisen digitaalisen infrastruktuurin suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon keskittynyt yhtiö. Olemme turvanneet suomalaisen tietoyhteiskunnan toimivuutta ja jatkuvuutta jo 25 vuotta. Olemme yli 750 ammattilaisen organisaatio, joka palvelee asiakkaita Suomessa ja Virossa. Voimatel on osa KPY-konsernia. Lisätietoa: www.voimatel.fi
Kaisanet
Osuuskuntaomisteinen Kaisanet on kainuulaisten ja savolaisten yhteistä omaisuutta. Rakennamme yhteyksiä, jotka mahdollistavat alueen elinvoiman, digitaalisen kasvun ja sujuvan arjen. Valokuituverkkomme tuovat nopean ja toimintavarman yhteyden koteihin ja yrityksiin. Lisätietoa: www.kaisanet.fi
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Jani Moilanen, Kaisanet Oy, toimitusjohtaja, p. 044 734 4313, jani.moilanen@kaisanet.fi
Mikko Heinonen, Voimatel Oy, toimitusjohtaja, p. 044 793 9836, mikko.heinonen@voimatel.fi
Jari Keskilohko, Voimatel Oy, COO, p 044 793 8832, jari.keskilohko@voimatel.fi
Tietoja julkaisijasta
Voimatel Oy on 100 % suomalaisomisteinen, tietoliikenneverkkojen sekä kriittisen digitaalisen infrastruktuurin suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon keskittynyt yhtiö. Olemme turvanneet suomalaisen tietoyhteiskunnan toimivuutta ja jatkuvuutta jo 25 vuotta. Olemme yli 750 ammattilaisen organisaatio, joka palvelee asiakkaita Suomessa ja Virossa. Voimatel on osa KPY-konsernia. www.voimatel.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Voimatel Oy
Voimatel tuo Starlinkin osaksi kriittistä digitaalista varautumista Suomessa3.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Voimatel aloittaa keväällä 2026 Starlink B2B -edustuksen Suomessa ja tuo satelliitti-internetin osaksi varautumisen palvelukokonaisuuttaan. Starlink on suunnattu erityisesti CER-direktiivin alaisille toimijoille, joille tiedonsiirron jatkuvuus on liiketoiminnan ja yhteiskunnallisen vastuun perusta.
Digita ja Voimatel aloittavat strategisen yhteistyön – Voimatelistä Digitan kriittisen infrastruktuurin ylläpito- ja toteutuskumppani25.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Digita ja Voimatel ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka myötä Voimatel vastaa jatkossa Digitan digitaalisen verkkoinfrastruktuurin ylläpidosta ja toteutuksesta. Digitan ylläpito-organisaatio on jatkossa osa Voimateliä.
Voimatel ja Scanmast strategiseen yhteistyöhön – kumppanuus vauhdittaa teleinfrastruktuurin kehitystä27.6.2025 12:47:47 EEST | Tiedote
Johtava suomalainen kriittisen verkkoinfrastruktuurin palveluntarjoaja Voimatel Oy ja pohjoismainen masto- ja torniratkaisujen asiantuntija Scanmast AB ovat solmineet strategisen yhteistyösopimuksen teleinfrastruktuurin kehittämisen ja modernisoinnin vauhdittamiseksi Suomessa. Sopimuksen myötä Voimatel toimii Scanmastin yksinoikeudellisena edustajana Suomen telekommunikaatiomarkkinassa.
Voimatel ja Salgrom yhteistyöhön palontorjunnan tehostamiseksi kriittisessä digitaalisessa infrastruktuurissa21.3.2025 09:23:30 EET | Tiedote
Voimatel ja Salgrom Technologies ovat solmineet yhteistyösopimuksen Salgromin palontorjuntaratkaisujen myynnistä, huollosta ja asennuksesta kriittisen digitaalisen- ja sähköisen infrastruktuurin toimijoille Suomessa. Yhteistyön myötä Voimatelin asiakkaat saavat käyttöönsä maailman tehokkaimmat sekä puhtaimmat aerosolipohjaiset palontorjunnan ja sammutusautomaation ratkaisuja elinkaaripalveluineen.
Lounea ja Voimatel tekivät strategisen kumppanuussopimuksen valtakunnallisesta asennustoiminnasta3.1.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Lounea ja Voimatel ovat sopineet strategisesta kumppanuudesta, jonka tavoitteena on tehostaa ja vahvistaa valtakunnallista asennustoimintaa. Sopimus tukee Lounean pitkän aikavälin strategiaa keskittyä teknologiseen johtajuuteen, valokuituverkon huippulaadun varmistamiseen ja sen palveluiden kehittämiseen. Yhteistyö astuu voimaan 1. helmikuuta 2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme