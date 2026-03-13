Poikkeuksellisen aikaiset tulvahuiput viikonloppuna Pohjois-Pohjanmaalla

Kansalaiskysely paljastaa syvän kiintymyksen Kainuun luontoon ja kasvavan huolen sen tilasta 10.3.2026 10:06:21 EET | Tiedote

Kainuun LUMO-ohjelman laadintaa varten toteutetun kansalaiskyselyn vastauksissa Kainuun luontoa kuvaillaan rauhan, hiljaisuuden ja maisemien muodostamaksi “sielunmaisemaksi”, joka on monille arjen voimavara ja identiteetin perusta. Samalla vastaukset välittävät vahvaa viestiä: huoli metsien pirstoutumisesta, soiden ojituksista, vesistöjen tilasta ja suurten maankäytön hankkeiden vaikutuksista on kasvanut. Luontoon liitetty syvä kiintymys ja kasvava huoli kulkevat rinta rinnan — ja niiden mukana nousee esiin vahva toive konkreettisista toimista, jotka vahvistaisivat luonnon monimuotoisuutta Kainuussa.