Donut Labin erikoistesti mittaa Donut Batteryn suoriutumista akkupaketissa

Teknologiayhtiö Donut Lab julkaisee tänään pikalataukseen keskittyvän erikoistestin, joka on toteutettu yhteistyössä Verge Motorcyclesin kanssa. Testi on osa Donut Batteryn ominaisuuksia mittaavaa tutkimuskokonaisuutta, ja se pureutuu yksittäisen akkukennon sijaan siihen, miten useat kennot toimivat yhdessä osana akkupakettia. Vergen ilmajäähdytteinen akkupaketti on kehitetty uuden sukupolven TS Pro -moottoripyörään.

Donut Labin solid state -akkuteknologian hyödyntäminen tuotannossa olevassa ajoneuvossa tulee olemaan koko ajoneuvoteollisuutta ravisteleva historiallinen mullistus. Nyt yhtiö esittelee ensimmäistä kertaa julkisesti akun toimivuutta ajoneuvossa akkupakettitasolla.

“Tämä on ensimmäinen suurelle yleisölle julkaisemamme testi, joka esittelee useiden akkukennojen suorituskykyä ja käyttäytymistä todellisessa ajoneuvoympäristössä. Akkuteknologiamme korkea energiatiheys mahdollistaa joustavan akkupakettien suunnittelun ja ylivoimaisen suorituskyvyn myös haastavammissa kohteissa, kuten moottoripyörissä, joissa tila on rajallinen ja järjestelmän yksinkertaisuus on avainasemassa. Pystymme tarjoamaan ajoneuvovalmistajille energiakapasiteetiltaan erikokoisia paketteja samassa fyysisessä koossa, joista pienimmätkin ovat kapasiteetiltaan erittäin suuria”, kertoo Donut Labin teknologiajohtaja Ville Piippo.

Ennätyksellisen nopea lataus mullistaa ajokokemuksen

Verge Motorcyclesin kanssa toteutettu pikalataustesti todistaa, että aikaisemmin ilmoitettu poikkeuksellisen nopea, alle kymmenen minuutin lataus on mahdollinen. Testissä on käytetty aiemman generaation moottoripyörää, johon on asennettu uuden vuosimallin akkupaketti. Akkupaketin nimelliskapasiteetti on 18 kilowattituntia. Vaikka pikalataustestin tulokset ovat jo nyt erinomaiset, ja akkupaketti latautuu kolme kertaa nopeammin kuin Vergen aikaisempi akku, tulokset tulevat olemaan vieläkin paremmat Vergen suorittaman optimoinnin jälkeen.

Testissä moottoripyörän akkua ladataan julkisella pikalaturilla, ja akkupaketin lämpötila on testin alussa noin 20 celsiusastetta. Yli 100 kW:n huippulataustehoa (5C latausnopeutta) ylläpidetään viisi minuuttia, jonka aikana pyörän varaus nousee 10 prosentista 50 prosentin varaustasoon. Kaiken kaikkiaan 10–70 prosentin varaustaso saavutetaan hieman yli 9 minuutissa, ja 10–80 prosenttiin päästään 12 minuutissa.

“Tavoitteenamme on tarjota Vergen käyttäjille paras mahdollinen käyttökokemus. Donut Labin akkuteknologian edut, kuten erittäin nopea pikalataus, täydentävät tavoitettamme saumattomasti. Maailman nopeimmin latautuva sähkömoottoripyörä, Verge TS Pro, on kaiken lisäksi ilmajäähdytteinen. Tässä testissä käytetty akkupaketti on standardimallimme, mutta tarjolla on myös laajennetun toimintasäteen versio, jonka energiakapasiteetti on noin kaksi kolmasosaa suurempi”, kertoo Verge Motorcyclesin toimitusjohtaja Tuomo Lehtimäki.