Donut Labin erikoistesti mittaa Donut Batteryn suoriutumista akkupaketissa
16.3.2026 15:00:00 EET | Donut Lab | Tiedote
Donut Labin akkuteknologialla varustettu Verge TS Pro -moottoripyörä latautuu alle kymmenessä minuutissa, mikä tekee siitä maailman nopeimmin latautuvan sähkömoottoripyörän.
Teknologiayhtiö Donut Lab julkaisee tänään pikalataukseen keskittyvän erikoistestin, joka on toteutettu yhteistyössä Verge Motorcyclesin kanssa. Testi on osa Donut Batteryn ominaisuuksia mittaavaa tutkimuskokonaisuutta, ja se pureutuu yksittäisen akkukennon sijaan siihen, miten useat kennot toimivat yhdessä osana akkupakettia. Vergen ilmajäähdytteinen akkupaketti on kehitetty uuden sukupolven TS Pro -moottoripyörään.
Donut Labin solid state -akkuteknologian hyödyntäminen tuotannossa olevassa ajoneuvossa tulee olemaan koko ajoneuvoteollisuutta ravisteleva historiallinen mullistus. Nyt yhtiö esittelee ensimmäistä kertaa julkisesti akun toimivuutta ajoneuvossa akkupakettitasolla.
“Tämä on ensimmäinen suurelle yleisölle julkaisemamme testi, joka esittelee useiden akkukennojen suorituskykyä ja käyttäytymistä todellisessa ajoneuvoympäristössä. Akkuteknologiamme korkea energiatiheys mahdollistaa joustavan akkupakettien suunnittelun ja ylivoimaisen suorituskyvyn myös haastavammissa kohteissa, kuten moottoripyörissä, joissa tila on rajallinen ja järjestelmän yksinkertaisuus on avainasemassa. Pystymme tarjoamaan ajoneuvovalmistajille energiakapasiteetiltaan erikokoisia paketteja samassa fyysisessä koossa, joista pienimmätkin ovat kapasiteetiltaan erittäin suuria”, kertoo Donut Labin teknologiajohtaja Ville Piippo.
Ennätyksellisen nopea lataus mullistaa ajokokemuksen
Verge Motorcyclesin kanssa toteutettu pikalataustesti todistaa, että aikaisemmin ilmoitettu poikkeuksellisen nopea, alle kymmenen minuutin lataus on mahdollinen. Testissä on käytetty aiemman generaation moottoripyörää, johon on asennettu uuden vuosimallin akkupaketti. Akkupaketin nimelliskapasiteetti on 18 kilowattituntia. Vaikka pikalataustestin tulokset ovat jo nyt erinomaiset, ja akkupaketti latautuu kolme kertaa nopeammin kuin Vergen aikaisempi akku, tulokset tulevat olemaan vieläkin paremmat Vergen suorittaman optimoinnin jälkeen.
Testissä moottoripyörän akkua ladataan julkisella pikalaturilla, ja akkupaketin lämpötila on testin alussa noin 20 celsiusastetta. Yli 100 kW:n huippulataustehoa (5C latausnopeutta) ylläpidetään viisi minuuttia, jonka aikana pyörän varaus nousee 10 prosentista 50 prosentin varaustasoon. Kaiken kaikkiaan 10–70 prosentin varaustaso saavutetaan hieman yli 9 minuutissa, ja 10–80 prosenttiin päästään 12 minuutissa.
“Tavoitteenamme on tarjota Vergen käyttäjille paras mahdollinen käyttökokemus. Donut Labin akkuteknologian edut, kuten erittäin nopea pikalataus, täydentävät tavoitettamme saumattomasti. Maailman nopeimmin latautuva sähkömoottoripyörä, Verge TS Pro, on kaiken lisäksi ilmajäähdytteinen. Tässä testissä käytetty akkupaketti on standardimallimme, mutta tarjolla on myös laajennetun toimintasäteen versio, jonka energiakapasiteetti on noin kaksi kolmasosaa suurempi”, kertoo Verge Motorcyclesin toimitusjohtaja Tuomo Lehtimäki.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Donut Lab: press@donutlab.com
Verge Motorcycles: press@vergemotorcycles.com
Donut Lab
Teknologiayhtiö Donut Lab tarjoaa kaikki sähköajoneuvojen rakentamiseen tarvittavat komponentit ja mahdollistaa niiden käytön eri toimialoilla. Donut Platform tarjoaa korkealuokkaisen valikoiman keskenään yhteensopivia komponentteja, mikä tekee sähköautojen valmistuksesta nopeaa ja taloudellista. Donut Motor on maailman ensimmäinen renkaaseen integroitu moottori, jossa korkein vääntötiheys ja tehotiheys yhdistyvät kevyeen rakenteeseen, eikä perinteisiä voimansiirtokomponentteja tarvita. Donut Battery on maailman ensimmäinen solid state -akku, joka on heti saatavilla tuotannossa oleviin ajoneuvoihin. Järjestelmät on suunniteltu monipuoliseen käyttöön ja ajoneuvoihin maalla, merellä ja ilmassa. Ne palvelevat auto-, ilmailu-, robotiikka-, meri- ja puolustusteollisuutta. www.donutlab.com
Verge Motorcycles
Verge Motorcycles kehittää ja valmistaa maailman edistyksellisintä sähköistä moottoripyörää. Vergen tavoitteena on luoda maailman paras sähkömoottoripyörä ja haastaa perinteiset ajattelutavat patentoidulla moottoriteknologiallaan ja innovatiivisella suunnittelullaan. www.vergemotorcycles.com
Lue lisää julkaisijalta Donut Lab
Donut Batteryn kolmannen mittauksen tulokset on julkistettu – kumoaa teoriat superkondensaattorista9.3.2026 15:00:00 EET | Tiedote
Donut Lab on mittauttanut yhtiön kehittämän, maailman ensimmäisen sarjatuotantoon sopivan solid state -akun ominaisuuksia riippumattomissa tutkimusolosuhteissa. Tänään julkistettu kolmas testi mitätöi epäilykset siitä, että kyseessä olisi akun sijaan superkondensaattori.
Donut Batteryn toisen mittauksen tulokset on julkistettu: akku toimii poikkeuksellisen hyvin korkeissa lämpötiloissa2.3.2026 15:00:00 EET | Tiedote
Donut Lab on tilannut kansainvälisesti arvostetun Teknologian tutkimuskeskus VTT:n mittaamaan yhtiön kehittämän, maailman ensimmäisen sarjatuotantoon sopivan solid state -akun ominaisuuksia riippumattomissa tutkimusolosuhteissa. Akun suorituskykyä korkeissa lämpötiloissa mittaava tutkimus osoittaa, että Donut Battery kestää kuumuutta äärimmäisen hyvin ja tarjoaa silloin jopa vieläkin suuremman kapasiteetin.
Donut Batteryn ensimmäisen mittauksen tulokset on julkistettu: akun latausnopeus osoittautuu lupausten veroiseksi23.2.2026 15:00:00 EET | Tiedote
Donut Lab on tilannut kansainvälisesti arvostetun Teknologian tutkimuskeskus VTT:n mittaamaan yhtiön kehittämän, maailman ensimmäisen sarjatuotantoon sopivan solid state -akun ominaisuuksia riippumattomissa tutkimusolosuhteissa. Ensimmäinen latausnopeuteen keskittyvä tutkimus osoittaa, että Donut Battery latautuu aiemmin ilmoitetun mukaisesti vain viidessä minuutissa.
Donut Lab on mittauttanut Donut Batteryn ominaisuuksia yhdellä Euroopan johtavista tutkimusorganisaatioista – julkaisee mittausraportit sarjana tulevina viikkoina20.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Donut Lab on tilannut kansainvälisesti arvostetun Teknologian tutkimuskeskus VTT:n mittaamaan yhtiön julkistaman, maailman ensimmäisen sarjatuotantoon sopivan solid state -akun ominaisuuksia riippumattomissa tutkimusolosuhteissa. Mittausten tulokset julkaistaan sarjana Donut Labin kanavissa, joista ensimmäinen osa julkaistaan maanantaina 23. helmikuuta kello 15.
Donut Lab esittelee sähköisen liikenteen tulevaisuuden CES-messuilla – maailman ensimmäinen 100 % kiinteän olomuodon akku on nyt saatavilla tuotannossa oleviin ajoneuvoihin5.1.2026 07:51:32 EET | Tiedote
Donut Lab lanseeraa korkean suorituskyvyn solid state -akkuteknologian, joka on heti saatavilla kansainvälisten ajoneuvovalmistajien käyttöön. Akkuteknologia tulee voimanlähteeksi kaikkiin Verge Motorcyclesin valmistamiin moottoripyöriin, joista ensimmäiset toimitetaan asiakkaille lähikuukausien aikana.
