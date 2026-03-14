Fliiga

Seitsemän pisteen Riku Hakanen ja neljän maalin Juuso Ahola sunnuntain hahmot

15.3.2026 19:28:46 EET | Fliiga | Tiedote

Eilen OLS:n vieraissa 12-2 voittanut Nokian KrP jatkoi siitä, mihin jäi, kun joukkueet kohtasivat tänään uudelleen samalla areenalla. Nyt nokialaisten voittolukemat olivat 9-1 Juuso Aholan laukoessa neljä maalia. Riku Hakanen puolestaan latoi tehot 4+3 SPV:n 12–3-vierasvoitossa FBC Turusta.

Nokian KrP ratkaisi pelin heti alussa latomalla avauserään viisi maalia. Topias Simonen iski maalivahdin torjumasta pallosta, Juuso Ahola rauhassa harvinaisen puhtaasta läpiajosta, Ahola uudelleen ylivoimalla, Joona Rantala seuraavalla ylivoimalla ja vielä Kim Hyrkkönen vastaiskun kruunuksi. Toinen erä näki Aholan hattutempun täydentymisen ja Mikko Laakson kakkospallosta lapioiman osuman. Päätösjaksolla Valtteri Viitakoski työnsi lahjapallosta rystyltä jo 8-0 vieraille ennen kuin Petri Niemelä avasi kotijoukkueen maalitilin. Juuso Ahola ehti vielä kruunata komean iltansa neljännellä maalillaan iskiessään loppunumerot.

Selvät lukemat nähtiin myös sunnuntain toisessa ottelussa, jossa Riku Hakanen latoi seitsemän pistettä SPV:n kaataessa vieraissa jo putoamaan tuomitun FBC Turun 12-3. Avausmaalin laukoi kotijoukkueelle Jesper Hakola, mutta SPV karkasi jo avauserässä Peter KotilaisenRiku HakasenJanne Aution ja Santeri Uusi-Laitilan maaleilla 4–1-johtoon. Toisella tauolla SPV johti 8-3. Riku Hakasen iltapäivän tehot olivat 4+3, Juuso Keskisen 2+1 ja Santeri Uusi-Laitilan 1+2.

Tämän illan ottelut paketoivat runkosarjan toiseksi viimeisen kierroksen, ja kaikki joukkueet ovat nyt pelanneet 31 ottelua.

Keskiviikkona on vuorossa runkosarjan päätöskierros, jossa 78 pisteessä keikkuva Classic ja 76 kerännyt Oilers ratkovat runkosarjan voiton keskinäisessä kohtaamisessaan Espoossa.

Päätöskierroksen ottelut ovat EräViikingit–TPS, FBC Turku–Hawks, Nokian KrP–LASB, Oilers–Classic, SPV–OLS ja Westend Indians–Nurmon Jymy.

