Everonin uusi ”Night Owl” tuo tekoälyn entistä paremmin osaksi ikäihmisten turvallista arkea
17.3.2026 09:45:03 EET | Everon Group Suomi | Tiedote
Everon Group laajentaa hoivateknologiatarjontaansa uudella Night Owl -ratkaisulla. Tekoälyyn perustuva digitaalinen huolenpitoratkaisu tunnistaa hoivaympäristöissä keskeisiä turvallisuusriskejä sekä niihin liittyviä tapahtumia, ja välittää hälytykset suoraan hoitohenkilöstölle.
Turkulaislähtöinen ja Euroopan johtava digitaalisia hoivaratkaisuja tuottava yritys Everon Group laajentaa palvelutarjontaansa tuomalla Suomen, Ruotsin ja Ison-Britannian markkinoille uuden Night Owl -ratkaisun. Kyse on digitaalisesta huolenpidosta, joka hyödyntää kehittynyttä tekoälyä ympärivuorokautiseen seurantaan ja tukee samalla erityisesti ikäihmisten turvallisuutta ja itsenäistä elämää.
Ratkaisu lanseerattiin 16.3.2026 terveys- ja hoivateknologia-alan kansainvälisessä ITEC-tapahtumassa Birminghamissa Englannissa.
Reaaliaikainen tapahtumien tunnistus hoivaympäristössä
Night Owl tunnistaa reaaliajassa keskeisiä tapahtumia, kuten henkilön liikkumisen tai kaatumisen huoneessa, sängyn tai tuolin käytön tai poistumiset huoneesta ilman erillisiä antureita tai puettavia laitteita.
Ratkaisun on kehittänyt norjalainen HEPRO, ja se on integroitu Everonin mogiilisovellukseen (Emergency Mobile Alert). Sen kautta hoitohenkilöstö voi havaita ja hoitaa mahdollisia turvallisuus- ja hyvinvointiriskejä nopeasti ja tehokkaasti. Hälytykset ohjautuvat suoraan hoitotiimeille ilman erillistä hälytyskeskusta. Mobiilisovelluksen kautta hoitajat voivat vastaanottaa ja hallita Night Owl -hälytyksiä, kommunikoida kaksisuuntaisen puheyhteyden avulla ja reagoida suoraan reagointia vaativiin tilanteisiin ja tapahtumiin.
Digitaalinen huolenpito osaksi ennakoivaa hoivaa
Koska Night Owl tarjoaa ympärivuorokautista digitaalista huolenpitoa, sen avulla voidaan oikea hoiva kohdentaa oikeaan aikaan. Everon Groupin varatoimitusjohtaja Juha Sarsama näkee Night Owlin merkittävänä apuna sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille.
– Night Owl edustaa älykkään ja ennaltaehkäisevän hoivan seuraavaa vaihetta. Se on huomaamaton ja tukee hoitohenkilöstön työtä sekä parantaa turvallisuutta tinkimättä asukkaiden yksityisyydestä tai itsenäisyydestä. Night Owlin sisäänrakennettu tietoturva ja automaattinen kuvan pikselöinti varmistavat yksityisyyden suojan kaikissa tilanteissa. Hoitohenkilöstö saa käyttöönsä vain olennaisen visuaalisen tiedon ilman tunnistettavia yksityiskohtia.
Sarsama toteaa tulevaisuuden etä- ja hoivateknologioiden tukevan yhä vahvemmin hoitotyön ennakointia ja parempaa elämänlaatua. Erilaiset sensorit ja digitaaliset ratkaisut eivät ole enää vain seurantaa varten, vaan niiden keräämää tietoa voidaan analysoida esimerkiksi tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi.
– Night Owl soveltuu niin ympärivuorokautiseen hoivaan, palveluasumiseen kuin tuettuun asumiseen, joissa turvallisuuden, ennakoinnin ja resurssien tehokkaan käytön merkitys korostuu. Integroimalla digitaalisen huolenpidon hälytyssovellukseemme tarjoamme suomalaisille hoiva- ja asumispalvelujen tuottajille yhden kokonaisuuden ennakoivaan hoivaan, Sarsama sanoo.
Juha SarsamaEveron Group SuomiPuh:020 792 0702Puh:040 774 2099juha.sarsama@everon.fi
Everon Group Suomi
Everon Group on eurooppalainen hyvinvointi- ja hoivateknologiayhtiö, joka tarjoaa pilvipohjaisia langattomia ratkaisuja turvalliseen asumiseen ja hoivan tueksi. Everonin ainutlaatuinen teknologia ja palvelut muodostavat kehittyneen ekosysteemin, jonka avulla sosiaali- ja terveydenhuollon sekä asumispalvelujen toimijat voivat hyödyntää reaaliaikaista potilastietoa laadukkaamman ja vaikuttavamman hoivan toteuttamiseen. Tavoitteenamme on, että hoiva-asiakkaat voivat elää mahdollisimman pitkään itsenäistä ja täysipainoista elämää omassa kodissa.
Everonin ekosysteemi on joustava, avoin ja täysin digitaalinen kokonaisuus. Älykäs ohjelmisto ja langaton laitteisto nivoutuvat yhteen skaalautuviksi ja yhteensopiviksi ratkaisuiksi, jotka tukevat ennakoivaa toimintaa sekä yksilöllisen hoivan suunnittelua. Everon Group on markkinajohtaja Ruotsissa ja Iso-Britanniassa kasvamme vauhdilla. Suomessa olemme jo kymmenien tuhansien hoitajien ja läheisten luotettu kumppani.
"Kun teknologia seuraa, hoitaja voi hoitaa", kertoo pohjoismainen tutkimus15.1.2026 09:30:25 EET | Tiedote
Pohjoismainen vaikuttavuustutkimus osoittaa, että digitaalisella seurannalla voidaan keventää hoivatyötä, parantaa turvallisuutta ja saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä esimerkiksi kotihoidossa ja hoiva-asumisessa.
