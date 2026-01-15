Everonin uusi ”Night Owl” tuo tekoälyn entistä paremmin osaksi ikäihmisten turvallista arkea

Turkulaislähtöinen ja Euroopan johtava digitaalisia hoivaratkaisuja tuottava yritys Everon Group laajentaa palvelutarjontaansa tuomalla Suomen, Ruotsin ja Ison-Britannian markkinoille uuden Night Owl -ratkaisun. Kyse on digitaalisesta huolenpidosta, joka hyödyntää kehittynyttä tekoälyä ympärivuorokautiseen seurantaan ja tukee samalla erityisesti ikäihmisten turvallisuutta ja itsenäistä elämää.

Ratkaisu lanseerattiin 16.3.2026 terveys- ja hoivateknologia-alan kansainvälisessä ITEC-tapahtumassa Birminghamissa Englannissa.

Reaaliaikainen tapahtumien tunnistus hoivaympäristössä

Night Owl tunnistaa reaaliajassa keskeisiä tapahtumia, kuten henkilön liikkumisen tai kaatumisen huoneessa, sängyn tai tuolin käytön tai poistumiset huoneesta ilman erillisiä antureita tai puettavia laitteita.

Ratkaisun on kehittänyt norjalainen HEPRO, ja se on integroitu Everonin mogiilisovellukseen (Emergency Mobile Alert). Sen kautta hoitohenkilöstö voi havaita ja hoitaa mahdollisia turvallisuus- ja hyvinvointiriskejä nopeasti ja tehokkaasti. Hälytykset ohjautuvat suoraan hoitotiimeille ilman erillistä hälytyskeskusta. Mobiilisovelluksen kautta hoitajat voivat vastaanottaa ja hallita Night Owl -hälytyksiä, kommunikoida kaksisuuntaisen puheyhteyden avulla ja reagoida suoraan reagointia vaativiin tilanteisiin ja tapahtumiin.

Digitaalinen huolenpito osaksi ennakoivaa hoivaa

Koska Night Owl tarjoaa ympärivuorokautista digitaalista huolenpitoa, sen avulla voidaan oikea hoiva kohdentaa oikeaan aikaan. Everon Groupin varatoimitusjohtaja Juha Sarsama näkee Night Owlin merkittävänä apuna sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille.

– Night Owl edustaa älykkään ja ennaltaehkäisevän hoivan seuraavaa vaihetta. Se on huomaamaton ja tukee hoitohenkilöstön työtä sekä parantaa turvallisuutta tinkimättä asukkaiden yksityisyydestä tai itsenäisyydestä. Night Owlin sisäänrakennettu tietoturva ja automaattinen kuvan pikselöinti varmistavat yksityisyyden suojan kaikissa tilanteissa. Hoitohenkilöstö saa käyttöönsä vain olennaisen visuaalisen tiedon ilman tunnistettavia yksityiskohtia.

Sarsama toteaa tulevaisuuden etä- ja hoivateknologioiden tukevan yhä vahvemmin hoitotyön ennakointia ja parempaa elämänlaatua. Erilaiset sensorit ja digitaaliset ratkaisut eivät ole enää vain seurantaa varten, vaan niiden keräämää tietoa voidaan analysoida esimerkiksi tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi.

– Night Owl soveltuu niin ympärivuorokautiseen hoivaan, palveluasumiseen kuin tuettuun asumiseen, joissa turvallisuuden, ennakoinnin ja resurssien tehokkaan käytön merkitys korostuu. Integroimalla digitaalisen huolenpidon hälytyssovellukseemme tarjoamme suomalaisille hoiva- ja asumispalvelujen tuottajille yhden kokonaisuuden ennakoivaan hoivaan, Sarsama sanoo.