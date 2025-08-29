Kasvurahoitusta on tarjolla enemmän kuin pitkään aikaan – mutta moni suomalaisyritys ei ole vielä löytänyt sitä
16.3.2026 11:14:39 EET | Rise Finland Oy | Tiedote
Helsingin Tennispalatsissa 23. huhtikuuta järjestettävä RISE 2026 -kasvurahoitustapahtuma pyrkii ratkaisemaan ongelman. Tapahtuma kokoaa yhteen maan kasvuhakuisimmat yrittäjät ja rahoittajat – enkelisijoittajista pääomasijoittajiin ja julkisiin rahoittajiin. Tapahtuma on suunnattu yritysjohdolle, joka pohtii seuraavan kasvuloikkansa rahoittamista, esimerkiksi kansainvälistymistä, yritysostoja tai tuotannon laajentamista.
Koko rahoitusmarkkina yhdessä päivässä
Tapahtuman perustajat Eija Ranua, Oskari Häkkinen ja Arttu Myllys haluavat vahvistaa kotimaista kasvurahoituksen ekosysteemiä. Tavoitteena on tarjota suomalaisille yrityksille tietoa, pääomaa ja kontakteja, joiden avulla ne pääsevät kasvamaan ja menestymään Suomessa ja maailmalla.
– Tämä ei ole mikään pöhinätapahtuma, vaan keskitymme kasvun ja kansainvälistymisen konkreettisiin työkaluihin, kumppanuusmyyntipäällikkö Arttu Myllys kertoo.
Tapahtuma rakentuu neljän lavan ympärille. Lavalle nousevat muun muassa Aspia, Business Finland, Pääomasijoittajat, Qred, Finnvera, Nasdaq, Elinvoimakeskus, maa- ja metsätalousministeriö, grenke, Monterro, Lifeline Ventures, FiBAN, Slush, Maria 01 ja Finnfund.
Lisäksi ohjelmaan kuuluu yksityisiä 1-on-1-tapaamisia, kumppanialue, työpajoja sekä kaikille osallistujille tarjottavaa maksutonta kasvurahoitusneuvontaa. Osallistujat saavat myös RISE Rahoitusoppaan, joka koostaa kasvuyrittäjän tärkeimmät rahoitusvaihtoehdot yhteen.
– Tapahtuman jälkeen yritysjohto tietää, millä rahalla ja kenen kanssa seuraava kasvuloikka tehdään, Myllys valottaa.
Media antaa kasvurahoituksesta virheellisen kuvan – kasvurahoitusta on kerätty ennätysmäärin
Tapahtumalla halutaan myös haastaa kasvurahoituksesta mediassa käytävää keskustelua, jonka mukaan yritysrahoitusta olisi heikosti saatavilla.
– Tämähän ei pidä alkuunkaan paikkaansa, kun tarkastellaan pääomamarkkinaa kokonaisuutena. Tämänkaltainen otsikointi on suorastaan vaarallista, sillä se vaikuttaa suoraan yritysten investointi- ja kasvuhalukkuuteen, toimitusjohtaja Eija Ranua toteaa.
Tapahtumalla aiotaan kääntää julkisen keskustelun suuntaa:
– Suomalaiset venture capital -sijoittajat ovat sijoittaneet historiansa toiseksi suurimman summan ja julkinen sektori on lisännyt panoksiaan, esimerkiksi Tesin sijoitukset ovat lähes seitsenkertaistuneet. Lisäksi suomalaiset startupit keräsivät viime vuonna koko Euroopan tasolla ennätysmäärin pääomaa ja myös pankkisektorille on tullut uusia toimijoita, minkä myötä myös perinteisen lainamarkkinan riskinottokyky on kasvanut, Ranua analysoi.
Rahoitusmarkkinoiden tilanne on siis parempi kuin vuosiin.
– Kyllä Suomessa rahaa on, ja kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta sitä vasta löytyykin. Moni yritys yllättyy, kuinka laaja rahoitusmahdollisuuksien kirjo todellisuudessa on, Ranua painottaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eija RanuaToimitusjohtajaRise Finland OyPuh:+358 40 664 4757eija.ranua@rise-event.firise-event.fi
Arttu MyllysKumppanuusmyyntipäällikköRise Finland OyPuh:+358 50 468 6346arttu.myllys@rise-finland.firise-event.fi
Linkit
Rise Finland Oy
Ensimmäistä kertaa järjestettävä RISE 2026 -kasvurahoitustapahtuma tähtää Suomen talouden kasvuun. Tapahtumalla kehitetään suomalaisyritysten rahoitus- ja kansainvälistymisosaamista, edistetään pääoman kohdentumista suomalaisyrityksiin sekä vahvistetaan kasvuyrittäjyyden ekosysteemitoimijoiden välistä yhteistyötä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme