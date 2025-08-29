Kasvurahoitusta on tarjolla enemmän kuin pitkään aikaan – mutta moni suomalaisyritys ei ole vielä löytänyt sitä

Koko rahoitusmarkkina yhdessä päivässä

Tapahtuman perustajat Eija Ranua, Oskari Häkkinen ja Arttu Myllys haluavat vahvistaa kotimaista kasvurahoituksen ekosysteemiä. Tavoitteena on tarjota suomalaisille yrityksille tietoa, pääomaa ja kontakteja, joiden avulla ne pääsevät kasvamaan ja menestymään Suomessa ja maailmalla.



– Tämä ei ole mikään pöhinätapahtuma, vaan keskitymme kasvun ja kansainvälistymisen konkreettisiin työkaluihin, kumppanuusmyyntipäällikkö Arttu Myllys kertoo.



Tapahtuma rakentuu neljän lavan ympärille. Lavalle nousevat muun muassa Aspia, Business Finland, Pääomasijoittajat, Qred, Finnvera, Nasdaq, Elinvoimakeskus, maa- ja metsätalousministeriö, grenke, Monterro, Lifeline Ventures, FiBAN, Slush, Maria 01 ja Finnfund.



Lisäksi ohjelmaan kuuluu yksityisiä 1-on-1-tapaamisia, kumppanialue, työpajoja sekä kaikille osallistujille tarjottavaa maksutonta kasvurahoitusneuvontaa. Osallistujat saavat myös RISE Rahoitusoppaan, joka koostaa kasvuyrittäjän tärkeimmät rahoitusvaihtoehdot yhteen.



– Tapahtuman jälkeen yritysjohto tietää, millä rahalla ja kenen kanssa seuraava kasvuloikka tehdään, Myllys valottaa.



Media antaa kasvurahoituksesta virheellisen kuvan – kasvurahoitusta on kerätty ennätysmäärin

Tapahtumalla halutaan myös haastaa kasvurahoituksesta mediassa käytävää keskustelua, jonka mukaan yritysrahoitusta olisi heikosti saatavilla.



– Tämähän ei pidä alkuunkaan paikkaansa, kun tarkastellaan pääomamarkkinaa kokonaisuutena. Tämänkaltainen otsikointi on suorastaan vaarallista, sillä se vaikuttaa suoraan yritysten investointi- ja kasvuhalukkuuteen, toimitusjohtaja Eija Ranua toteaa.



Tapahtumalla aiotaan kääntää julkisen keskustelun suuntaa:



– Suomalaiset venture capital -sijoittajat ovat sijoittaneet historiansa toiseksi suurimman summan ja julkinen sektori on lisännyt panoksiaan, esimerkiksi Tesin sijoitukset ovat lähes seitsenkertaistuneet. Lisäksi suomalaiset startupit keräsivät viime vuonna koko Euroopan tasolla ennätysmäärin pääomaa ja myös pankkisektorille on tullut uusia toimijoita, minkä myötä myös perinteisen lainamarkkinan riskinottokyky on kasvanut, Ranua analysoi.



Rahoitusmarkkinoiden tilanne on siis parempi kuin vuosiin.



– Kyllä Suomessa rahaa on, ja kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta sitä vasta löytyykin. Moni yritys yllättyy, kuinka laaja rahoitusmahdollisuuksien kirjo todellisuudessa on, Ranua painottaa.