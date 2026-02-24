Naisen euro onkin vain 60 senttiä: taustalla sukupuolivinouma innovaatioissa
19.3.2026 07:00:00 EET | Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT | Tiedote
Naisen euro onkin vain 60 senttiä, paljastaa kansainvälinen tutkimus. Ennestään tiedettiin, että palkkaerojen takia naisen euro on noin 80 senttiä. Tutkimuksen mukaan sukupuolivinouma innovaatioissa tuottaa heille myös korkeammat elinkustannukset. Naisten taloutta haittaa erityisesti se, että harva nainen päätyy innovaattoriksi.
Tutkimuksen tekivät Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT), London School of Economics and Political Science ja Utahin ylipisto.
Miksi naisen eläminen on kalliimpaa?
Naisten elinkustannuksia nostaa se, että naisille suunnattuja innovaatioita on vähemmän. Tutkimus osoittaa, että innovaatioita kehittävät yrittäjät pyrkivät ratkaisemaan itselleen tuttuja ja merkityksellisiä ongelmia. Toisin sanoen he suunnittelevat tuotteita kaltaisilleen.
”Kun suurin osa innovaattoreista on miehiä, miesten käyttämiä tuotteita ja teknologioita kehitetään enemmän. Toisin sanoen miehet hyötyvät enemmän innovaatioista ja sen myötä he saavat parempia tuotteita pienemmillä kustannuksilla”, kertoo johtava tutkija Elias Einiö VATT:sta.
Naisten aliedustus innovoinnissa hidastaa talouskasvua jopa 1,4 %
Naiset eivät siis päädy innovaattoreiksi yhtä helposti kuin miehet, vaan he kohtaavat erilaisia esteitä. Esimerkiksi suomalaisista patentti-innovaattoreista naisia on vain noin 8 %. Naisten aliedustuksella innovoinnissa voi olla merkittäviä makrotaloudellisia vaikutuksia.
Tutkimuksen mukaan esteiden poistaminen naisten innovaatiourilta voisi nostaa pitkän aikavälin talouskasvun jopa 2 prosenttiyksikköä vuodessa. Tämä tarkoittaa nopeampaa tuottavuuden kasvua ja korkeampaa BKT:tä, siis yleisemmin parempaa taloudellista hyvinvointia.
”Naisilla vaikuttaa olevan esteitä innovaatiourille siirtymisessä, mutta ilmiön syitä ei tunneta kovinkaan hyvin. Tämä ei ole ongelma vain yksittäisen naisen elinkustannusten kannalta, vaan haittaa laajemmin taloutta ja koko yhteiskuntaa. Kun naisia jää merkittävässä määrin innovaatiotoiminnan ulkopuolelle, menetetään miljardien edestä talouskasvua”, Einiö toteaa.
Moni yhteiskuntamme itsestäänselvyys perustuu naisten ideoihin
Aineisto Yhdysvalloista ja Suomesta osoittaa, että naispuoliset innovaattorit ja yrittäjät luovat tuotteita, joiden käyttäjissä on keskimäärin enemmän naisia kuin miehiä. Tämä ilmiö on laaja-alainen ja näkyy eri toimialoilla, sovelluksissa, kulutustavaroissa ja teknologiapatenteissa.
Myös katsaus innovoinnin historiaan osoittaa, että moni yhteiskuntamme itsestäänselvyys on naisen keksimä. Ensimmäisen toimivan ja kaupallisesti myydyn astianpesukoneen kehitti Josephine Cochrane 1800-luvulla. Hänen on väitetysti sanonut, että jos yksikään mies ei kehitä astianpesukonetta, hän keksii sen itse. Hän joutui taistelemaan yhteiskunnan naisinnovaattoreihin ja -yrittäjiin kohdistamia ennakkoluuloja vastaan.
Muita esimerkkejä löytyy lukuisia. Muun muassa tuulilasinpyyhkimet on kehittänyt Mary Andersson 1900-luvun alussa. Paloturvallisen kuidun on kehittänyt Alice Stoll, ja Stephanie Kwolek on kehittänyt kestävyydessään omaa luokkaansa olevan Kevlarin, jota käytetään muun muassa luotiliiveissä, kypärissä ja jopa lentokoneiden osissa. Marian Croak on kommunikaatioteknologiaa merkittävästi kehittänyt naisinnovaattori, joka on edistänyt VoIP-protokollan kehitystä kymmenillä innovaatioilla.
Naisten innovaattoriurien helpottaminen ei ole vain tasa-arvokysymys
Naiset, vähemmistöt ja matalamman tulotason perheistä tulevat ovat selvästi aliedustettuja startup-perustajina, patentti-innovaattoreina ja pääomasijoittajina. He kohtaavat useita esteitä innovaatiouralle pääsyssä. Taustalla vaikuttavat tekijät voivat olla rahoitukseen liittyviä, verkostojen puutetta tai sosiaalisiin normeihin kytkeytyviä.
”Tutkimustuloksemme viittaavat siihen, että tasa-arvoisempi innovaatiojärjestelmä ei ole pelkästään oikeudenmukaisuuskysymys, vaan on myös keskeinen talouspoliittisesti. Naisten saaminen entistä enemmän innovaattoriurille tuottaa tuplahyödyn, kun taloudellinen eriarvoisuus pienenee ja talous samalla kasvaa nopeammin ”, Einiö tiivistää.
Elias EiniöJohtava tutkijaVATTPuh:+358 29 551 9408elias.einio@vatt.fi
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) on taloustieteellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö. Teemme tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta edistääksemme tietoon pohjautuvaa talouspolitiikkaa. Tutustu työhömme tarkemmin: https://vatt.fi
