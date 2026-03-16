Veikkaus palaa salibandyn kumppaniksi – yhdessä kohti Tampereen MM-kisoja

Miesten MM-kisat pelataan Tampereella 5.–13.12.2026. Kisat huipentuvat jatkopeleihin 15 000 katsojaa vetävällä Nokia Areenalla.

Suomen salibandymiehet lähtevät kotikisoihin hallitsevina maailmanmestareina. Ruotsi kaatui Malmön finaalitrillerissä jatkoajalla 5–4. Kultaisen maalin tuikkasi ja riehakkaat juhlat aloitti Miska Mäkinen Heikki Iiskolan erinomaisesta esityöstä.

– Salibandymiehet kirjoittivat viime MM-kisoissa upean, kultaisen tarinan, ja sille haetaan nyt jatkoa Tampereella vuoden lopussa. On hienoa saada olla matkalla mukana. Toivottavasti tämä yhteinen taival huipentuu taas maailmanmestaruuteen, Veikkauksen kumppanuuksista vastaava henkilöstö- ja viestintäjohtaja Reija Airas sanoo.

Kiinnostus MM-kisoja kohtaan on merkittävää. Finaaliviikonlopun pääsyliput ovat menneet kuumille kiville. Pääsylipuista on varattu peräti 94 prosenttia, joten halli tulee varmuudella olemaan loppuunmyyty.

Miesten MM-kisojen lohkot arvottiin maaliskuun alussa Nokia Areenalla. Suomi kohtaa alkusarjassa Latvian, Norjan ja Sveitsin. Lohkovaiheen ja puolivälierien pääsyliput tulevat myyntiin 16.4.2026.

– Olemme kiitollisia luottamuksesta. Olemme ylpeitä siitä, että Veikkaus palaa salibandyn kumppaniksi ja vielä kotikisojen pääyhteistyökumppaniksi. Veikkaus on vastuullinen rahapeliyhtiö ja yhteiskunnallisen arvon tuottaja. Tulemme tekemään Veikkauksen kanssa hienon yhteisen projektin kisojen puitteissa, Salibandyliiton toiminnanjohtaja Ville-Mikko Korkka kommentoi.