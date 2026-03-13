Kelirikkokausi alkaa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tavanomaista aikaisemmin

Lähiviikkojen sää ratkaisee sen, kuinka hankalaksi tilanne muodostuu. Jos sää pakastuu öisin, tuulee ja päivällä paistaa aurinko, voi kelirikko jäädä melko lieväksi. Jos sää muuttuu lähiviikkoina sateiseksi eikä yöpakkasia enää tule, kelirikkokaudesta voi tulla vaikea.

Kevät on edennyt tavanomaista nopeammin, ja kelirikkokausi alkoi jo useita viikkoja normaalia aiemmin. Lauhat säät ja vesisateet vauhdittivat sulamista. Tämän hetken sääennusteen mukaan tiedossa on kelirikon kannalta hieman suotuisampaa säätä, sillä ennusteissa näkyy jonkun verran yöpakkasia sekä pääosin poutaa ja tuulta.

Sorateille syntyy pintakelirikon lisäksi todennäköisesti myös runkokelirikkoa, mikä aiheuttaa haasteita erityisesti raskaalle liikenteelle. Tästä syystä raskaat kuljetukset kannattaa ajoittaa mahdollisuuksien mukaan ennen kelirikkokautta tai sen jälkeen. Raskaiden kuljetusten kannattaa hyödyntää kelirikkokaudella myös yöpakkasia.

Ensimmäisenä sorateille tulee pintakelirikko, joka pehmentää soratien pintaa. Ensimmäiset merkit siitä ovat jo nähtävissä. Sulamisen edetessä voi sorateillä esiintyä runkokelirikkoa, joka heikentää tien runkoa ja johtaa kantavuusongelmiin. Tämän vuoksi pahimmin kelirikosta kärsiville maanteille voidaan joutua asettamaan painorajoituksia.

Alueen eteläosassa pintakelirikkoa esiintyy jo paikoin. Sorateiden pintakerros pehmenee ja muuttuu liejuiseksi. Kelirikosta varoittavia liikennemerkkejä asennetaan parhaillaan Pohjois-Pohjanmaan eteläosiin ja Oulun seudulle. Pahimpiin kelirikkokohtiin lisätään mursketta tien kantavuuden parantamiseksi.

Raskasta liikennettä tulisi välttää kelirikkoisella soratiellä, sillä tien vaurioituminen voi johtaa painorajoitusten asettamiseen. Painorajoitusten tarkoituksena on ehkäistä tien rungon vaurioitumista ja turvata elintärkeiksi katsotut kuljetukset. Yleensä kelirikko on ohi kesäkuun alkuun mennessä, jolloin myös painorajoitukset voidaan poistaa.

