Viikkokatsaus 23.–27.3.2026
19.3.2026 13:00:00 EET | Suomen ympäristökeskus | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja.
Jakelemme viikkokatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Tiedote ja blogikirjoitus ma 23.3.
Tutkijat: Suomessa ei tunnisteta energiaköyhyyttä
Suomalaisista kotitalouksista noin 7–15 prosenttia on energiaköyhiä, mikä suurimmillaan tarkoittaa noin 300 000 kotia. Aalto-yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen tuoreen tutkimuksen mukaan energiaköyhyys liittyy muun muassa lämmitysmuotoon, asuinpaikkaan, työmarkkinatilanteeseen, perhekokoon ja sukupuoleen.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: erikoistutkija Santtu Karhinen, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1889, etunimi.sukunimi@syke.fi ja akatemiatutkija Sini Numminen, Aalto-yliopisto, puh. 050 434 0221, etunimi.sukunimi@aalto.fi
Embargopyynnöt perjantaista 20.3. alkaen viestintäasiantuntija Ulla Ala-Ketola, puh. 050 565 9743, etunimi.sukunimi@syke.fi
Tiedote ti 24.3.
Muovi ei kuulu maaperään vaan kiertoon – Puutarhurin muovivalinnat näkyvät maaperässä pitkään
Muovi on vakiinnuttanut paikkansa paitsi kodeissa myös kotipuutarhoissa: ruukuissa, katteissa, sidontanaruissa ja multapusseissa. Oikein käytettynä se kestää ja kiertää. Maaperään päätyessään muovi ei kuitenkaan katoa, vaan pilkkoutuu mikromuoviksi, joka voi säilyä ympäristössä pitkään. Suomen ympäristökeskuksen (Syke) koordinoiman PlastLIFE-projektin tutkijat muistuttavat, että kotipuutarhurien valinnoilla on merkitystä.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: erikoistutkija Helena Dahlbo, puh. 029 525 1095 ja viestintäasiantuntija Johanna Kaunisto, puh. 029 525 2297, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
Uutinen ti 24.3.
Euroopan joet ja purot kaipaavat kiireesti kokonaisvaltaisempaa suojelua ja ennallistamista
Tuore kansainvälinen tutkimus osoittaa, että Euroopan nykyiset suojelualueet parantavat virtavesien tilaa vain hyvin rajallisesti. Tutkimus peräänkuuluttaa kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa. Tehokas suojelu edellyttää maa- ja vesiympäristöjen yhteistä suunnittelua ja hoitoa ja koko jokivaluma-alueen huomioimista.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: erikoistutkija Jukka Aroviita, puh. 029 525 1222 ja viestintäasiantuntija Katri Haatainen, puh. 029 525 1377, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi
Tiedote to 26.3.
Itä- ja Keski-Suomen kuivuustilanne jatkuu, pohjavedet ja järvet matalalla
Kevään kuivuustilanne jatkuu useilla alueilla tavanomaista haastavampana. Tilannetta ovat pahentaneet poikkeuksellisen vähäluminen talvi, pitkään jatkuneet pakkasjaksot, aikainen kevät sekä erityisesti Itä-Suomessa pitkään jatkunut kuivuustilanne.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: johtava asiantuntija Lauri Ahopelto, puh. 029 525 1342 ja viestintäasiantuntija Katri Haatainen, puh. 029 525 1377, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi
Tapahtuma
Kevätmessut 2026
Muovien kiertotaloutta edistävä PlastLIFE-projekti on mukana Kevätmessuilla 26.–29.3.2026. Tuomme messuille käytännön vinkit ja asiantuntijatiedon kotipuutarhurin tueksi. Tule kuuntelemaan asiantuntijoiden puheenvuoroja Puutarhalavalla, ja löydät meidät myös osastolta 6d30. Lue lisää tapahtumasta ja vinkeistä (kiertotalousratkaisuja.fi)
Uutiskirje (pvm. avoin)
Hiilineutraali 1/2026
Hiilineutraali-uutiskirje tuo ilmastonmuutoksen hillinnän uusimmat uutiset ja tapahtumat suoraan sähköpostiin. Lue kaikki aiemmin ilmestyneet uutiskirjeet osoitteessa hiilineutraalisuomi.fi
Sosiaalisessa mediassa
- Earth Hour 28.3. on valomerkki ilmaston ja luonnon puolesta. Ajoita sähkönkulutustasi edullisille tunneille. Säästä luontoa ja lompakkoa. Syke, Motiva ja Flaire-projekti kannustavat kuntia, kansalaisjärjestöjä, energianeuvojia ja muita kumppaneitaan nostamaan some-kanavillaan esille tehokkaita energiansäästötekoja ja haastamaan seuraajansa mukaan. Jokaisesta päivästä löytyy Earth Hour!
Huomasitko jo nämä?
- ACE CASE: Sähköinen hakekuorma-auto avaa tien vähäpäästöiselle tehdaslogistiikalle UPM:n tehtaalla Pietarsaaressa (hiilineutraalisuomi.fi)
- Biojätteen kierrätysaste kasvoi huippulukemiin – tavoitteista ollaan silti kaukana (syke.fi)
On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Syke on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.
Mot ett renare Östersjön genom att minska plastskräp från fritidsfiske18.3.2026 10:02:24 EET | Pressmeddelande
Pressmeddelande av Finlands miljöcentral och Håll Skärgården Ren rf: Att förebygga marin nedskräpning är betydligt effektivare och förmånligare än att samla upp skräpet. Detta är en av de centrala insikterna från det treåriga projektet Re:Fish. Projektet minskade mängden plastskräp från fritidsfisket i Östersjöområdet. Dessutom var projektets mål att utveckla lösningar på problemet med övergivna, förlorade och bortkastade fritidsfiskeredskap.
Towards a cleaner Baltic Sea by reducing fishing related plastic waste18.3.2026 09:20:50 EET | Press release
Press release by the Finnish Environment Institute and Keep the Archipelago Tidy Association: Preventing marine litter is far more effective and far less costly than cleaning it up afterwards. This is one of the key takeaways from the three-year cross-border environmental project Re:Fish, which tackled the plastic pollution from recreational fishing in the Central Baltic Sea.
Kohti puhtaampaa Itämerta kalastusperäistä muoviroskaa vähentämällä18.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Meriroskan ehkäiseminen on huomattavasti tehokkaampaa ja edullisempaa kuin sen kerääminen. Tämä on yksi kolmivuotisen Re:Fish-hankkeen keskeisistä havainnoista. Hanke vähensi vapaa-ajankalastuksesta peräisin olevaa muoviroskaa Itämeren alueella. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli kehittää ratkaisuja hylättyjen, kadonneiden ja poisheitettyjen vapaa-ajankalastuksen pyydysten ongelmaan.
Survey: Finns expect ambitious energy and climate policies17.3.2026 07:00:00 EET | Press release
Finnish people strongly favour climate change mitigation activities and ambitious energy and climate policies, a new survey finds. The respondents also feel that these policies need to ensure national security, keep private costs at an affordable level and protect the environment.
Kysely: suomalaiset toivovat kunnianhimoista ilmasto- ja energiapolitiikkaa17.3.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset kannattavat vahvasti ilmastonmuutoksen hillintää ja kunnianhimoista energia- ja ilmastopolitiikkaa. Vastaajien mielestä politiikan tulee samalla varmistaa kansallinen turvallisuus, pitää kustannukset kohtuullisina ja huomioida ympäristö.
