Viikkokatsaus 23.–27.3.2026

Tiedote ja blogikirjoitus ma 23.3.

Tutkijat: Suomessa ei tunnisteta energiaköyhyyttä

Suomalaisista kotitalouksista noin 7–15 prosenttia on energiaköyhiä, mikä suurimmillaan tarkoittaa noin 300 000 kotia. Aalto-yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen tuoreen tutkimuksen mukaan energiaköyhyys liittyy muun muassa lämmitysmuotoon, asuinpaikkaan, työmarkkinatilanteeseen, perhekokoon ja sukupuoleen.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: erikoistutkija Santtu Karhinen, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1889, etunimi.sukunimi@syke.fi ja akatemiatutkija Sini Numminen, Aalto-yliopisto, puh. 050 434 0221, etunimi.sukunimi@aalto.fi

Embargopyynnöt perjantaista 20.3. alkaen viestintäasiantuntija Ulla Ala-Ketola, puh. 050 565 9743, etunimi.sukunimi@syke.fi

Tiedote ti 24.3.

Muovi ei kuulu maaperään vaan kiertoon – Puutarhurin muovivalinnat näkyvät maaperässä pitkään

Muovi on vakiinnuttanut paikkansa paitsi kodeissa myös kotipuutarhoissa: ruukuissa, katteissa, sidontanaruissa ja multapusseissa. Oikein käytettynä se kestää ja kiertää. Maaperään päätyessään muovi ei kuitenkaan katoa, vaan pilkkoutuu mikromuoviksi, joka voi säilyä ympäristössä pitkään. Suomen ympäristökeskuksen (Syke) koordinoiman PlastLIFE-projektin tutkijat muistuttavat, että kotipuutarhurien valinnoilla on merkitystä.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: erikoistutkija Helena Dahlbo, puh. 029 525 1095 ja viestintäasiantuntija Johanna Kaunisto, puh. 029 525 2297, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi

Uutinen ti 24.3.

Euroopan joet ja purot kaipaavat kiireesti kokonaisvaltaisempaa suojelua ja ennallistamista

Tuore kansainvälinen tutkimus osoittaa, että Euroopan nykyiset suojelualueet parantavat virtavesien tilaa vain hyvin rajallisesti. Tutkimus peräänkuuluttaa kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa. Tehokas suojelu edellyttää maa- ja vesiympäristöjen yhteistä suunnittelua ja hoitoa ja koko jokivaluma-alueen huomioimista.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: erikoistutkija Jukka Aroviita, puh. 029 525 1222 ja viestintäasiantuntija Katri Haatainen, puh. 029 525 1377, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi

Tiedote to 26.3.

Itä- ja Keski-Suomen kuivuustilanne jatkuu, pohjavedet ja järvet matalalla

Kevään kuivuustilanne jatkuu useilla alueilla tavanomaista haastavampana. Tilannetta ovat pahentaneet poikkeuksellisen vähäluminen talvi, pitkään jatkuneet pakkasjaksot, aikainen kevät sekä erityisesti Itä-Suomessa pitkään jatkunut kuivuustilanne.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: johtava asiantuntija Lauri Ahopelto, puh. 029 525 1342 ja viestintäasiantuntija Katri Haatainen, puh. 029 525 1377, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi

Tapahtuma

Kevätmessut 2026

Muovien kiertotaloutta edistävä PlastLIFE-projekti on mukana Kevätmessuilla 26.–29.3.2026. Tuomme messuille käytännön vinkit ja asiantuntijatiedon kotipuutarhurin tueksi. Tule kuuntelemaan asiantuntijoiden puheenvuoroja Puutarhalavalla, ja löydät meidät myös osastolta 6d30. Lue lisää tapahtumasta ja vinkeistä (kiertotalousratkaisuja.fi)

Uutiskirje (pvm. avoin)

Hiilineutraali 1/2026

Hiilineutraali-uutiskirje tuo ilmastonmuutoksen hillinnän uusimmat uutiset ja tapahtumat suoraan sähköpostiin. Lue kaikki aiemmin ilmestyneet uutiskirjeet osoitteessa hiilineutraalisuomi.fi

Sosiaalisessa mediassa

Earth Hour 28.3. on valomerkki ilmaston ja luonnon puolesta. Ajoita sähkönkulutustasi edullisille tunneille. Säästä luontoa ja lompakkoa. Syke, Motiva ja Flaire-projekti kannustavat kuntia, kansalaisjärjestöjä, energianeuvojia ja muita kumppaneitaan nostamaan some-kanavillaan esille tehokkaita energiansäästötekoja ja haastamaan seuraajansa mukaan. Jokaisesta päivästä löytyy Earth Hour!





Muutokset mahdollisia.

Ystävällisin terveisin

Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki

Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan meiliä viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).

Tilaa Syken tiedotteet sähköpostiisi (syke.fi)

Syken uutishuone