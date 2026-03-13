MEDIAKUTSU | Kevätmessut 26.-29.3.2026 Helsingin Messukeskuksessa
17.3.2026 13:28:18 EET | Messukeskus | Kutsu
Suomen suurin asumisen, rakentamisen, remontoinnin ja puutarhanhoidon tapahtumakokonaisuus Kevätmessut valloittaa Helsingin Messukeskuksen 26.–29.3.2026. Olet lämpimästi tervetullut mukaan tutkimaan vuoden kiinnostavimpia ilmiöitä, tekoälyn tuomia mullistuksia ja asumisen uusia tuulia.
Tämän vuoden messuilla elämyksellinen sisustaminen nousee vahvasti esiin, kun suosituista vaikuttajista Christoffer Strandberg, Ellen Jokikunnas ja Paulus Arajuuri tuovat persoonalliset näkemyksensä osaksi upeaa Trendikotia. Rakentamisen puolella pureudumme tulevaisuuteen: miten tekoäly muuttaa tapamme suunnitella ja rakentaa koteja?
Kevätmessujen 2026 kokonaisuuden muodostavat Kevätpuutarha, Oma Koti, Oma Mökki, Sisusta sekä Lähiruoka & luomu. Mukana on noin 500 yritystä sekä satoja asiantuntijoita, jotka tarjoavat konkreettisia ratkaisuja niin energiatehokkuuteen, remontointiin kuin kestävään puutarhanhoitoon.
Kevätmessujen mediatilaisuus järjestetään Kevätlavalla torstaina 26.3. klo 8:30–10
Ohjelma
- 8.30 Tervetuloa – aamiaista tarjolla
- 9.00 Kevätmessut 2026 – mitä uutta tänä vuonna? - Messukeskuksen liiketoimintapäällikkö Tanja Pasila
- 9.10 Tekoäly rakentamisessa – miten AI muuttaa rakentamista ja suunnittelua? - Puhujana Jukka Ala-Mutka, tekoälyjohtaja, tekniikan tohtori ja rakennusmestari, Admicom Oyj
- 9.25 Puutarhatrendit 2026 – mistä puutarhassa nyt puhutaan? - Maisemasuunnittelija Helga Andersson
- 9.40 Vuoden lähiruokateko 2026-palkinnon jako
Osallistutko mediatilaisuuteen? RSVP maanantaihin 23.3.2026 mennessä täällä.
UUTTA KEVÄTMESSUILLA 2026
Trendikoti – tarinoita ja neljä nousevaa trendiä (Halli 3, osasto 3e29)
Suuren suosion saavuttanut Trendikoti on tänä vuonna kokemuksellinen kohde, joka rakentuu kolmen tunnetun asukkaan ympärille. Sisustussuunnittelija ja trendiasiantuntija Malla Tapio on luonut asukkaille kolme persoonallista kotia, joiden lähtöpisteenä on ollut yksi asukkaalle merkityksellinen esine. Jännitys säilyy loppuun asti: asukkaat kohtaavat räätälöidyt kotinsa ensi kertaa vasta messuilla.
Trendikodin lavahaastattelut (Trendilava):
- Pe 27.3. klo 11.00: Christoffer Strandberg – Midimalistisuus. Kun minimalismi on liian vähän ja maksimalismi liikaa, ratkaisuna on uniikkeja valintoja korostava midimalismi. Haastattelussa näyttelijä ja juontaja Christoffer Strandberg kertoo, miten hänen valitsemansa merkityksellinen esine, Ferm Living Shell -ruukku, muuttui tilan sieluksi ja miten oma persoona saa näkyä sisustuksessa rohkeasti.
- La 28.3. klo 11.00: Ellen Jokikunnas – Modeterranean ja Oma nostalgia. Ellenin tilassa yhdistyvät Välimeren rento eleganssi sekä runsas, väreillä leikittelevä nostalgia. Keskustelussa syvennytään remontointiin, tuunaukseen ja aitoon kerroksellisuuteen. Inspiraationa on toiminut Ellenin itse nikkaroima betonipöytä sekä Italialle ominainen savi ja terrakotta.
- Su 29.3. klo 11.00: Paulus Arajuuri – Rustiikkinen moderni. Pohjoismainen selkeys kohtaa rouhean lämmön ja käsityön arvostuksen. Entinen jalkapalloilija Paulus Arajuuri avaa suhdettaan sisustamiseen ja tarinaa kierrätyskeskuksesta löytyneen taulun takana, joka toimi koko asunnon suunnittelun inspiraationa.
MUITA OHJELMANOSTOJA
- Matkalla omaan kotiin – unelmasta toteutukseen. Pe 27.3. klo 16.00–18.00 (Pientalolava): Kattava ohjelmakokonaisuus, joka johdattaa kävijän tontin valinnasta energiaviisaisiin ratkaisuihin. Mukana mm. Pientaloteollisuus PTT ry:n Kimmo Rautiainen sekä asiantuntijoita kertomassa uudesta rakentamislupatakuusta ja älykkäästä asumisesta.
- Älyrakentaminen: Kun tekoälystä tulee tekijä. Pe 27.3. klo 14.00 (Pientalolava): Konkreettinen puheenvuoro siitä, miten tekoäly siirtyy osaksi rakentamisen arkea. Sisältää live-demon, jossa tekoälyagentti rakennetaan suoraan lavalla. Puhujana Jukka Ala-Mutka, tekoälyjohtaja, tekniikan tohtori ja rakennusmestari, Admicom Oyj
- Kylmä, lämmin ja kostea – rakennusfysiikkaa ymmärrettävästi. To 26.3. klo 15.00 (Kevätlava): Miten talo ja mökki elävät vuodenaikojen mukaan? Omakotiliiton rakennusneuvoja Pekka Vaittinen kertoo, miten vältät näkymättömät kosteusongelmat.
OHJEITA MEDIAN EDUSTAJILLE
Aukioloajat:
- To klo 10–18
- Pe klo 10–20 – pidennetty aukioloaika!
- La klo 10–18
- Su klo 10–17
Akkreditoituminen: Ennakkoon osoitteessa: messukeskus.com/akkreditointi/
Mediakeskus: Messukeskuksen mediakeskus (pääsisäänkäynti, 2. krs) palvelee tapahtuman aukioloaikoina. Esitäthän tullessasi voimassa olevan SJL:n toimittajakortin tai muun todistuksen työtehtävästä.
Näytteilleasettajien tiedotteet
Tapahtumakuvat: http://mediabank.messukeskus.com
Pysäköintijärjestelyt: Pysäköinti on Helsingin Messukeskuksen tapahtumiin akkreditoituneille toimittajille maksutonta. Ilmoita autosi rekisterinumero saapuessasi Lehdistökeskukseen, niin pysäköinti kuitataan maksetuksi.
Lisätiedot ja apua haastatteluiden sopimiseen:
Tanja Pasila, liiketoimintapäällikkö, Kevätmessut, puh. +358 50 387 0024, tanja.pasila@messukeskus.com
Christa Vuorinen, markkinointi ja viestintä, Kevätmessut, puh. +358 50577 6522, ext-christa.vuorinen@messukeskus.com
Kevätmessut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 26.–29.3.2026. Kokonaisuudessa ovat mukana Kevätpuutarha-, Oma Koti-, Oma Mökki-, Sisusta- ja Lähiruoka & luomu -tapahtumat sekä samanaikaisesti järjestettävät Golfmessut. | Kevatmessut.fi | @kevatmessut_official | #kevätmessut2026
Helsingin Messukeskus on Suomen suurin tapahtumajärjestäjä. Suomen Messut -konserniin kuuluvat Messukeskuksen lisäksi messujärjestäjä Expomark Oy ja av-tekniikkayritys SVV Oy. Konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 51,3 miljoonaa euroa, talousvaikutus ympäristölleen 187 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutus 2535 henkilötyövuotta. I messukeskus.com I @messukeskus
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Onnistuneet kohtaamiset jättävät vahvan muistijäljen ja tuottavat kiistatonta tulosta. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. We create successful and lasting interactions with undisputable results. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. Our premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and our own hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
