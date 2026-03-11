Kutsu medialle: Voiko Kanadan teknologiansiirtomalli vauhdittaa pk-yritysten kasvua Suomessa?
19.3.2026 12:39:33 EET | Helsingin seudun kauppakamari | Kutsu
Mitä opittavaa Kanadan menestyksekkäässä teknologiansiirtokeskusmallissa on Suomelle?
Helsingin seudun kauppakamari kutsuu median kuulemaan From Skills to Applied Research Ecosystems -tutkimuksen tuloksia. Tutkimus tarkastelee Kanadan menestyksekästä teknologiansiirtokeskusmallia ja sen soveltamista Suomeen.
EU-komissio on pyytänyt tutkimuksen käyttöönsä osana ammatillisen koulutuksen strategian uudistamista Euroopassa. Malliin pohjautuvia keskuksia on jo käynnistetty Suomessa.
Teknologiansiirtokeskukset toimivat pk-yritysten TKI-kumppaneina, tarjoten nopean väylän uusien teknologioiden testaukseen, kehitykseen ja käyttöönottoon.
Aika: tiistaina 24.3. klo 8.30 - 10.30
Paikka: Kauppakamarin tapahtuma- ja koulutuskeskus, Kalevankatu 12, 00100 Helsinki
Tilaisuudessa:
- esitellään tutkimuksen keskeiset havainnot
- avataan Suomessa käynnistetyt pilotit
- kuullaan konkreettinen yrityscase kasvusta ja kansainvälistymisestä
9.00 Tervetuloa
vaikuttamistyön johtaja Markku Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari
9.05 Suomi tarvitsee uuden vaihteen: Uusi teknologiakeskus-malli ratkaisemaan mikro- ja pienyritysten sekä koulutuksen, osaamisen ja kasvun haasteita
alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen, työ- ja elinkeinoministeriö ja toimitusjohtaja Ola Kukkasniemi, Wooden Oy
9.30 Teknologiakeskukset ovat jo täällä
Case 1: vararehtori Marko Forsell, Centria-ammattikorkeakoulu
Case 2: kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu, Keski-Uudenmaan ammattiopisto Keuda
9.45 Kasvua ja kansainvälistymistä käytännössä: Case Hetitec Oy
Hetitec Oy:n toimitusjohtaja Heikki Kantola kertoo tamperelaisen teollisuusyrityksen kasvutarinan. Hetitec kasvaa voimakkaasti ja kannattavasti, tuotekehitys sekä tuotanto pyörii täysillä. Viennin osuus yrityksen liikevaihdosta on 80 %, ja yritys rekrytoi jatkuvasti lisää osaajia.
10.00 Kysymyksiä ja vastauksia ja yhteenveto
alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen, työ- ja elinkeinoministeriö ja toimitusjohtaja Ola Kukkasniemi, Wooden Oy
Teknologian siirtokeskukset toimivat pienyritysten TKI-osastona. Niiden tehtävä on auttaa pieniä yrityksiä kasvamaan ja uudistamaan toimintaansa. Malli tarjoaa yrityksille nopean tavan hyödyntää, testata sekä soveltaa uutta teknologiaa.
Yli 40 vuotta toiminut teknologian siirtokeskus-malli on tuottanut Kanadassa vaikuttavia tuloksia: Québecin 59 keskuksen verkosto on viimeisten 12 kuukauden aikana tukenut 5 700 yritystä ja toteuttanut yli 13 000 projektia. Mallin rahoitus perustuu 25-prosenttisesti julkiseen tukeen ja 75-prosenttisesti yritystoimeksiantoihin.
Keskukset ovat itsenäisiä toimijoita, mutta hyödyntävät oppilaitosten laiteinfraa sekä käyttävät oppilaitosten opettajia ohjaajina ja opiskelijoita avustavina tutkijoina. Järjestelmän tehtävä on tukea talouskasvua ja päivittää opetushenkilöstön osaamista sekä integroida opiskelijoita yrityksiin.
Median ilmoittautumiset maanantaihin 23.3. kello 14 mennessä: Viestintäjohtaja Heini Larros, Helsingin seudun kauppakamari, heini.larros@helsinki.chamber.fi, +358 40 526 97 28
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin seudun kauppakamari
Elinkeinoelämävetoinen yhdistys elävöittämään Helsingin keskustaa11.3.2026 10:25:26 EET | Tiedote
Helsingin ydinkeskustan ankkuriyritykset ovat yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa käynnistäneet yhdistyksen, jonka tehtävä on parantaa Helsingin ydinkeskustan vetovoimaa. Mallia on haettu Tukholman City i Samverkan -toiminnasta. ”Suomen pääkaupungissa tulee olla elävä ja vetovoimainen keskusta. Helsingin keskustassa on jo nyt sykettä ja vilskettä, mutta olemme sitoutuneet kehittämään keskustasta vielä entistä vetävämmän. Elinkeinoelämän ja kaupungin yhteistyötä vahvistava yhdistys on tärkeä askel tässä työssä”, sanoo Helsingin pormestari Daniel Sazonov.
Helsingin seudun kauppakamari arvioi: Ennätysmäärä yrityksiä lopetti viime vuonna – ”Yritysten perustaminen keskittyy yhä voimakkaammin Uudellemaalle”17.2.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Uudellamaalla lopetti toimintansa yli 21 100 yritystä vuonna 2025, arvioi Helsingin seudun kauppakamari Tilastokeskuksen alkuvuoden lukuihin perustuen. Lopettaneita yrityksiä on arvion mukaan lähes viidennes enemmän kuin edellisenä vuonna. Luvuissa ei ole huomioitu alkutuotantoa. Uudellamaalla aloittaa myös paljon yrityksiä. Arviolta yli 21 650 viime vuonna, noin neljännes enemmän kuin 2024. Arvion mukaan lähes puolet uusista yrityksistä Suomessa näyttää perustettavan Uudellamaalla. ”Uudellamaalla yrityksiä perustetaan enemmän kuin muualla maassa. Koko Suomessa aloitettiin arvion mukaan vähemmän yrityksiä kuin lopetettiin. Hyvin poikkeuksellinen tilanne, joka kielii rakennemuutoksesta ja yrittämisen siirtymisestä uusien sukupolvien myötä yhä voimakkaammin Uudellemaalle”, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin yritysneuvonnan johtaja Marko Silen.
Vuoden 2026 Johtaja on Orionin toimitusjohtaja Liisa Hurme29.1.2026 14:45:00 EET | Tiedote
Vuoden johtaja on Orionin toimitusjohtaja Liisa Hurme. Valinnan teki Helsingin seudun kauppakamari.
Joka viides Helsingin seudun yritys hyötyy jo paljon tekoälyn käytöstä23.1.2026 07:12:00 EET | Tiedote
22 prosenttia Helsingin seudun yrityksistä kertoo hyötyvänsä tekoälystä paljon tai erittäin paljon. Arviot käyvät ilmi Helsingin seudun kauppakamarin kyselystä jäsenyritysten toimitusjohtajille. 63 prosenttia vastaajista katsoo, että tekoälystä on jonkin verran hyötyä, 12 prosenttia, että tekoälystä ei ole lainkaan hyötyä. ”Tekoäly selvästi kaventaa yritysten resurssieroja. Kyselyn edistyneimmät toimialat tekoälyn hyödyntämisessä ovat informaatio- ja viestintäala, liike-elämän palvelut sekä teollisuus, joissa tekoäly on asiantuntijatyön arkea. Ratkaisevaa ei ole toimiala, vaan työn tietointensiivisyys ja henkilöstön kyky hyödyntää tekoälyä”, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin vaikuttamistyön johtaja Markku Lahtinen. Vielä kaksi vuotta sitten vain kahdeksan prosenttia alueen yrityksistä arvioi hyötyvänsä tekoälystä paljon tai erittäin paljon. Tuolloin jopa 30 prosenttia yrityksistä oli sitä mieltä, että tekoälystä ei ole lainkaan hyötyä.
Suhdannepulssi: Helsingin seudun yritysten näkymät yhä heikot – ”Vain pieniä positiivisia alakohtaisia merkkejä”9.12.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Yritykset Helsingin seudulla arvioivat seuraavan kolmen kuukauden suhdannenäkymät yhä heikoiksi. Arviot käyvät ilmi Helsingin seudun kauppakamarin Suhdannepulssista. Yritysten näkemykset kannattavuudesta, työllisyydestä ja suhdannenäkymistä ovat samalla tasolla kuin elokuussa. Odotukset liikevaihdosta ovat elokuuhun verrattuna aavistuksen heikentyneet. ”Pulssikyselyssä näkyy valitettavasti vain pieniä alakohtaisia merkkejä suhdanteen paranemisesta. Hieman vahvistunutta kysyntää on nähtävissä B2B-palveluissa, joiden markkina tyypillisesti elpyy talouden kääntyessä parempaan suuntaan”, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin vaikuttamistyön johtaja Markku Lahtinen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme