Tulos julki rakennusalalta – 3 000 ammattilaista kertoo, miltä tulevaisuus nyt näyttää

Positiivisia merkkejä havainneet ammattilaiset kertovat kyselyn avovastauksissa, että tarjouspyyntöjä, tilauksia ja kyselyjä tulee aiempaa enemmän. Lisäksi jäissä olleita kohteita ja hankkeita on käynnistetty. Korjausrakentamisessa, toimitiloissa ja infran rakentamisessa vastaajat näkevät piristymisen merkkejä.

Kyselyyn vastasi ennätysmäärä ammattilaisia, ja heistä 23 prosenttia kertoo uusien hankkeiden määrän kasvaneen viimeisen kuuden kuukauden aikana. Vastaajista 43 prosentin mielestä muutosta niissä ei ole tapahtunut, ja noin kolmannes sanoo aloitettujen hankkeiden määrän laskeneen.

“Aika näyttää, miten tilanne kehittyy, mutta kyselyyn vastanneiden näkemykset luovat uskoa käänteeseen, jota alalla on saatu odottaa turhankin pitkään. Faktahan on, että Suomessa korjausvelka on noussut hälyttävän korkealle tasolle, ja tämän on pakko purkautua jossain vaiheessa”, Starkin toimitusjohtaja Harri Päiväniemi kertoo.

Usko parempaan vahvistunut – viidennes harkinnut alanvaihtoa

Tulevan puolen vuoden näkymien suhteen ammattilaiset jakautuvat kahteen ryhmään: 47 prosenttia ennakoi, että tilanne pysyy samana ja 48 prosenttia arvioi alan tilanteen paranevan. Seuraavan 12 kuukauden suhteen odotukset ovat jo valoisammat, sillä 77 prosenttia uskoo parempaan tai paljon parempaan kehitykseen.

“Kysyimme samaa asiaa ammattilaisilta myös vuosi sitten. Silloin kaksi kolmasosaa ammattilaisista (66 %) oli optimistisia ja uskoi käänteen tapahtuvan vuoden 2026 alkuun mennessä. Valitettavasti odotuksia alan käänteestä on jouduttu siirtämään eteenpäin”, Päiväniemi toteaa.

”Kyselyn mukaan 20 prosenttia ammattilaisista harkitsee tällä hetkellä alan vaihtoa, mikä ei ole paljon, mutta silti turhan korkea luku, sillä ehdottomasti tarvitsemme osaavia ammattilaisia”, Päiväniemi jatkaa.

Pelkällä uskolla käänne parempaan ei kuitenkaan tapahdu, vaan sitä olisi mahdollista vauhdittaa eri keinoin.

”Olemme rakennusalan ammattilaisten kanssa samaa mieltä siitä, että alan elpymistä tukisi kotitalousvähennyksen nosto. Tästähän on nähty hyviä tuloksia Ruotsissa, jossa tilapäinen vastaavan vähennyksen nosto lisäsi remontoinnin määrää 18 prosenttia. Kyselyssämme ammattilaiset nostivat mahdollisuudeksi myös korjausrakentamisen tilapäisen ALV-alennuksen”, Päiväniemi kertoo.

Stark teki yritysasiakkailleen kyselytutkimuksen helmikuussa 2026. Kyselyssä selvitettiin rakennus- ja remontointialalla toimivien ammattilaisten käsityksiä alan näkymistä. Kyselyyn vastasi 2 932 ammattilaista.

