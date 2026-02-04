Tulos julki rakennusalalta – 3 000 ammattilaista kertoo, miltä tulevaisuus nyt näyttää
18.3.2026 08:30:00 EET | Stark Suomi Oy | Tiedote
Rakennusalan ammattilaiset ovat alan yleiseen keskusteluun peilaten ehkä hieman yllättäen asteen optimistisia tulevan suhteen. Stark Suomi teetti rakennusalan ammattilaisille kyselyn selvittääkseen heidän näkemyksiään alan tulevaisuudesta. Kyselyyn vastasi lähes 3 000 alan ammattilaista. Vaikka suurin osa ei ole vielä havainnut merkkejä muutoksesta, niin vastaajista kuitenkin 40,5 prosenttia kertoo näkevänsä jo merkkejä käänteestä parempaan suuntaan. Valtaosa uskoo tilanteen kohenevan seuraavan vuoden aikana.
Positiivisia merkkejä havainneet ammattilaiset kertovat kyselyn avovastauksissa, että tarjouspyyntöjä, tilauksia ja kyselyjä tulee aiempaa enemmän. Lisäksi jäissä olleita kohteita ja hankkeita on käynnistetty. Korjausrakentamisessa, toimitiloissa ja infran rakentamisessa vastaajat näkevät piristymisen merkkejä.
Kyselyyn vastasi ennätysmäärä ammattilaisia, ja heistä 23 prosenttia kertoo uusien hankkeiden määrän kasvaneen viimeisen kuuden kuukauden aikana. Vastaajista 43 prosentin mielestä muutosta niissä ei ole tapahtunut, ja noin kolmannes sanoo aloitettujen hankkeiden määrän laskeneen.
“Aika näyttää, miten tilanne kehittyy, mutta kyselyyn vastanneiden näkemykset luovat uskoa käänteeseen, jota alalla on saatu odottaa turhankin pitkään. Faktahan on, että Suomessa korjausvelka on noussut hälyttävän korkealle tasolle, ja tämän on pakko purkautua jossain vaiheessa”, Starkin toimitusjohtaja Harri Päiväniemi kertoo.
Usko parempaan vahvistunut – viidennes harkinnut alanvaihtoa
Tulevan puolen vuoden näkymien suhteen ammattilaiset jakautuvat kahteen ryhmään: 47 prosenttia ennakoi, että tilanne pysyy samana ja 48 prosenttia arvioi alan tilanteen paranevan. Seuraavan 12 kuukauden suhteen odotukset ovat jo valoisammat, sillä 77 prosenttia uskoo parempaan tai paljon parempaan kehitykseen.
“Kysyimme samaa asiaa ammattilaisilta myös vuosi sitten. Silloin kaksi kolmasosaa ammattilaisista (66 %) oli optimistisia ja uskoi käänteen tapahtuvan vuoden 2026 alkuun mennessä. Valitettavasti odotuksia alan käänteestä on jouduttu siirtämään eteenpäin”, Päiväniemi toteaa.
”Kyselyn mukaan 20 prosenttia ammattilaisista harkitsee tällä hetkellä alan vaihtoa, mikä ei ole paljon, mutta silti turhan korkea luku, sillä ehdottomasti tarvitsemme osaavia ammattilaisia”, Päiväniemi jatkaa.
Pelkällä uskolla käänne parempaan ei kuitenkaan tapahdu, vaan sitä olisi mahdollista vauhdittaa eri keinoin.
”Olemme rakennusalan ammattilaisten kanssa samaa mieltä siitä, että alan elpymistä tukisi kotitalousvähennyksen nosto. Tästähän on nähty hyviä tuloksia Ruotsissa, jossa tilapäinen vastaavan vähennyksen nosto lisäsi remontoinnin määrää 18 prosenttia. Kyselyssämme ammattilaiset nostivat mahdollisuudeksi myös korjausrakentamisen tilapäisen ALV-alennuksen”, Päiväniemi kertoo.
Stark teki yritysasiakkailleen kyselytutkimuksen helmikuussa 2026. Kyselyssä selvitettiin rakennus- ja remontointialalla toimivien ammattilaisten käsityksiä alan näkymistä. Kyselyyn vastasi 2 932 ammattilaista.
Harri Päiväniemi, toimitusjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 040 643 1800
Satu Otala, viestintäjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 044 475 7483, satu.otala@stark-suomi.fi
STARK - reilusti rakentajan asialla
Olemme jokaisen rakentajan reilu ja luotettava kumppani, joka tekee työtään intohimolla ja tinkimättömällä ammattiylpeydellä. Meitä starklaisia on noin 1 000 ympäri Suomen, ja valtakunnallinen 27 myymälän verkostomme, jakelukeskuksemme sekä verkkokauppamme palvelevat ajasta ja paikasta riippumatta. Stark on osa Pohjois-Euroopan suurinta rakennustarvikeyritystä STARK Groupia.
