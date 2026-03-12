MTV:n huhtikuun kärkitärpit: Myyrä, Lauma, Maria Kallion ja Fromin uudet kaudet, Vuonomurhat, The Rookien 7. kausi sekä tulikuuma urheilukevät

Nyt se on varmaa: Jani Alkio on seuraava koko kansan leijonaääni – poimi talteen MTV:n ohjelmisto jääkiekon MM-kisoihin 12.3.2026 10:20:00 EET | Tiedote

Leijonahuuma valtaa MTV Katsomon ja MTV3-kanavan jälleen toukokuussa. MTV:n uudeksi sinivalkoiseksi kiekkoselostajaksi nousee Jani Alkio, joka yhdessä kivenkovan asiantuntijatiimin kanssa tulkitsee turnauksen tapahtumat kotikatsomoihin. MTV lähettää kaikki Suomen ottelut ja turnauksen loppuhuipennuksen 15.–31.5. Sveitsissä pelattavasta turnauksesta.