MTV:n huhtikuun kärkitärpit: Myyrä, Lauma, Maria Kallion ja Fromin uudet kaudet, Vuonomurhat, The Rookien 7. kausi sekä tulikuuma urheilukevät
18.3.2026 15:13:00 EET | MTV Oy | Tiedote
Myyrä laittaa kilpailijat koetukselle Kreikan henkeäsalpaavissa maisemissa ja Laumassa yritetään tietää, mitä muut ajattelevat. Maria Kallion uudella kaudella rikosvyyhti vie Marian Keskusrikospoliisiin. Rikoksia ratkotaan myös uudessa Kristofer Hivjun tähdittämässä Vuonomurhat-sarjassa. Suursuosioon noussutta tieteiskauhusarja Fromia seurataan MTV Katsomossa Yhdysvaltojen ensiesityksen tahdissa. Myös hittisarja Rookiesta nähdään seitsemäs kausi ja Elsbeth jatkuu toisen kauden jaksoin. Urheilussa tulikuuma huhtikuu on täynnä Liigan, Mestiksen, Mestarien liigan ja muiden kovien urheilusarjojen pudotuspelihuumaa. Lisäksi seurataan, kun Kalle Rovanperä aloittaa Japanin Super Formulassa.
MTV:n kärkitärpit kokoaa yhteen pakettiin kuukauden kiinnostavimmat julkaisut sekä MTV Katsomosta että MTV:n kanavilta.
Maaliskuun tärppeihin pääset vielä tästä.
KOTIMAISET OHJELMAT
Myyrä
ke 1.4. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Yhteensä 11 julkisuudesta tuttua kilpailijaa joutuu jälleen äärimmäiseen testiin. Kilpailijat suorittavat yhdessä rohkeita ja kekseliäitä tehtäviä niin maalla, merellä kuin ilmassa. Samalla kun muut jahtaavat mehevää rahapottia, joukkoon soluttautunut Myyrä pelaa omaa peliään. Myyrä sabotoi, hämmentää ja horjuttaa muiden luottamusta. Kuka on Myyrä?
- Ohjelmaa luotsaa Kreikan saariston henkeäsalpaavissa maisemissa Sointu Borg, joka hallitsee salaisuuden ja oivalluksen hienovaraisen tasapainon.
- Tutustu kilpailijoihin täällä.
- MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistaan kolme jaksoa ensimmäisellä viikolla, sen jälkeen yksi jakso viikossa.
Maria Kallio, kausi 3
to 2.4. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Elena Leeven tähdittämä Maria Kallio jatkuu odotetuin uusin jaksoin MTV Katsomossa!
- Maria Kallio (Leeve) valmistuu vihdoin oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Elämä tuntuu tasapainoiselta, sillä perhekuviot ovat eron jälkeen hyvin. Kaikki kuitenkin muuttuu, kun Maria tiimeineen saa tutkittavakseen tapetun puolalais-suomalaisen liikemiehen tapauksen.
- Kesken murhatutkinnan Maria ja Beaktas (Alex Anton) siirretään yhtäkkiä murharyhmästä Keskusrikospoliisiin Visa Pihkon (Lauri Tilkanen) alaisuuteen, eikä uusi positio miellytä Mariaa. Tutkinnan edetessä paljastuu laaja rikosvyyhti, joka ulottuu Puolaan, moottoripyöräkerhoihin ja pimeään kobolttikauppaan.
- Leena Lehtolaisen dekkareihin pohjautuvaa sarjaa julkaistaan kahden jakson viikkotahdilla. Yhteensä jaksoja on kymmenen.
Ihanat siirtolapuutarhat
la 4.4. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Ihanat siirtolapuutarhat hurmaa jälleen! Neljännellä tuotantokaudella Nicke Lignell vierailee kahdeksassa viehättävässä siirtolapuutarhamökissä, joissa puutarhat kokevat upeita muodonmuutoksia. Jaksoissa nähdään, miten maalilla ja luovilla ratkaisuilla voi saada aikaan suuria ihmeitä – aidoista ja kalusteista aina koko mökkiin. Tämä kausi inspiroi katsomaan puutarhaa ja pihaa uusin silmin.
- MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistaan aina seuraava jakso ennakkoon.
Lauma
la 18.4. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Komediallisessa gameshow'ssa suosituin vastaus voittaa. Ohjelman viisi vakiopanelistia ja viikoittain vaihtuvat vieraat vastaavat erinäisiin kysymyksiin pyrkimyksenään löytää sama vastaus kuin muut pelaajat.
- Oikeilla vastauksilla tai omilla mielipiteillä ei ole mitään väliä, sillä pisteitä kertyy sen mukaan, kuinka moni muu on vastannut samalla tavalla. Viimeisenä on jännittävä käänteinen kierros, jossa heidän on toimittava päinvastoin – eli löydettävä kysymykseen vastaus, jota kukaan muu ei vastaa. Toisen kanssa saman vastauksen antaneet menettävät kaikki pelin aikana keräämänsä pisteet ja voittajaksi selviytyy se, joka on onnistunut antamaan uniikin vastauksen.
- Lauman juontajana jatkaa Roope Salminen.
- MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistaan aina seuraava jakso ennakkoon.
KANSAINVÄLISET OHJELMAT
Epätoivoinen tehtävä
(In Flight)
to 2.4. alkaen
MTV Katsomo
- Tuoreessa brittiläisessä rikosdraamassa Sonny sotkeutuu kahakkaan, jossa bulgarialainen teinipoika saa surmansa. Sonny tuomitaan, ja hänen äitinsä Jo tekee kaikkensa saadakseen poikansa vapaaksi. Jo uskoo vakaasti pojan syyttömyyteen, mutta muita on vaikea vakuuttaa asiasta. Hän saa tahtomattaan avukseen kansainvälisen rikollisliigan, josta eroon pääseminen osoittautuu varsin työlääksi.
- MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistaan koko kausi kerralla.
The Valley, kausi 3
to 2.4. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- The Valleyn kolmannella kaudella elämää mullistavat vauvat, erot ja uudet alut. Vaikka moni yrittää aloittaa puhtaalta pöydältä, vanhat kaunat ja kyseenalaiset valinnat uhkaavat repiä ryhmän pysyvästi erilleen.
- Mukana kaudella ovat Danny Booko ja Nia Sanchez Booko, Luke Broderick ja Kristen Doute, Jason ja Janet Caperna, Brittany Cartwright, Jasmine Goode, Jesse Lally, Michelle Saniei ja Zack Wickham. Pakkaa pistävät sekaisin täysipäisesti joukkoon liittyvät Vanderpump Rules -tähdet Lala Kent ja Tom Schwartz.
- Sarjaa seurataan MTV Katsomossa Yhdysvaltojen ensiesityksen tahdissa, jakso viikossa.
Ensitreffit alttarilla UK, kausi 8
pe 3.4. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Rohkeat brittisinkut antavat jälleen rakkauden etsinnän ammattilaisten käsiin ja sanovat tuntemattomalle tahdon alttarilla. Kahdeksas tuotantokausi on sarjan kaikkien aikojen pisin, kun parisuhdekokeeseen ryhtyy peräti kahdeksan paria.
- Koko kausi julkaistaan kerralla.
Hidden assets, kaudet 1–2
su 5.4. alkaen
MTV Katsomo
- Irlannin talousrikosviraston ylikonstaapeli Emer Berry löytää huumekauppiaan kotiin tehdyn ratsian yhteydessä pussillisen timantteja sekä omistusoikeusasiakirjan asuntoon Antwerpenissa, josta löytyy naisen ruumis. Tämä puolestaan kiinnostaa Belgian poliisin terrorisminvastaisen yksikön ylikomisario De Jongia.
- Irlantilais-belgialaisen rikossarjan kaksi ensimmäistä kautta nähdään nyt MTV Katsomossa. MTV Katsomo+ -tilaajille kaikki jaksot julkaistaan kerralla. Maksutta MTV Katsomossa sarjaa julkaistaan yksi jakso viikossa.
The Rookie, kausi 7
ma 6.4. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Nathan Fillionin tähdittämän hittisarjan 7. kausi saapuu MTV Katsomoon!
- John Nolan, joka aloitti uransa Los Angelesin poliisilaitoksen vanhimpana kokelaana, jatkaa kokeneena konkarina. Nolan toipuu ampumahaavasta, ja ikä tuntuu saavan hänet kiinni. Kun tiimi saa riveihinsä kaksi uutta kokelasta, Nolanin on jälleen kaivettava esiin sitkeytensä ja huumorintajunsa ohjatakseen seuraavaa sukupolvea. Samalla he jahtaavat vaarallisia karkureita, joiden motiivit käyvät yhä henkilökohtaisemmiksi.
Hercule Poirot, kaudet 7–9
la 11.4. alkaen kausi 7
la 18.4. alkaen kausi 8
la 25.4. alkaen kausi 9
MTV Katsomo ja MTV Ava
- Ikoninen Agatha Christien Hercule Poirot jatkuu läpi huhtikuun, kun MTV Katsomossa ja MTV Avalla nähdään kaudet 7–9.
- MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistaan kaikki jaksot aina kauden starttipäivänä. Maksutta MTV Katsomossa sarjaa seurataan tv:n tahtiin.
Australian sienimurha
ke 15.4. alkaen
Nyt maksutta MTV Katsomossa ja MTV Avalla
- Aiemmin MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistu dokumenttisarja nähdään nyt maksutta MTV Katsomossa ja MTV Avalla!
- Kolmiosainen dokumentti seuraa koko maailmaa kuohuttaneen kolmoismurhan tutkintaa. Vuonna 2023 Australian Victorian osavaltiossa Erin Patterson valmisti ruokaa myrkkysienistä, ja kolme lounasvierasta kuoli. Oliko teko tahallinen, ja mikä oli motiivi? Äänessä ovat muiden muassa tapauksesta raportoineet toimittajat ja siihen liittyneiden läheiset.
Huijarideittailija
pe 17.4. alkaen
Nyt maksutta MTV Katsomossa ja MTV Avalla
- Aiemmin MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistu dokumenttisarja nähdään nyt maksutta MTV Katsomossa ja MTV Avalla!
- Kolmiosainen true crime -dokumentti seuraa Amberia, joka rakastuu Brandoniin – komeaan, hurmaavaan ja näennäisesti täydelliseen mieheen. Pian ensihuuman haihduttua Amber alkaa kuitenkin nähdä säröjä kiiltävässä kulississa. Kun hän ottaa yhteyttä Brandonin ex-vaimoon Athenaan, paljastuu karu totuus: Brandon on taitava manipuloija, jonka menneisyys on täynnä valheita ja petoksia. Yhdessä Amber ja Athena päättävät nostaa verhon miehen ympäriltä ja käynnistävät podcastin varoittaakseen muita.
Vuonomurhat
su 19.4. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Kristofer Hivjun (Game of Thrones) tähdittämässä uudessa rikossarjassa Ole Vik johtaa piskuista poliisiasemaa kuvankauniissa norjalaiskylässä vuonojen ja omenatarhojen keskellä. Kun poliisiopiskelija Cecilie Hopen saapuu harjoitteluun asemalle, käy nopeasti ilmi, että hänen syynsä olla paikalla ovat aivan muuta kuin poliisin työn opettelu. Hopen on peitetehtävissä toimiva poliisi, joka tutkii isoa kansainvälistä rikostapausta, joka sysää pikkukaupungin keskelle ennennäkemätöntä rikosvyyhtiä.
- Neliosaisen sarjan kaikki jaksot julkaistaan kerralla MTV Katsomo+ -tilaajille.
From, kausi 4
ma 20.4. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Lost-sarjan tekijöiden suursuosioon noussut tieteiskauhusarja From jatkuu uusin jaksoin! Sarjaa seurataan MTV Katsomossa Yhdysvaltojen ensiesityksen tahdissa.
- Kirjava joukko ihmisiä on joutunut yksi toisensa jälkeen painajaismaiseen pikkukaupunkiin, josta ei ole ulospääsyä. Neljännellä kaudella kaupungin asukkaat pääsevät lähemmäs vastauksia, mutta jokainen paljastus tekee totuudesta entistä kauhistuttavamman. Kuka on Keltainen mies ja mitä hän todella haluaa? Kuinka kauan sheriffi Boyd pystyy pitämään kaupungin kasassa, kun sekä Boydin mieli että keho uhkaavat pettää? Ja mitä tuo tullessaan kaupungin uusin tulokas? Sarjan neljäs kausi avaa ovia, joiden osa asukkaista olisi mieluummin nähnyt pysyvän ikuisesti kiinni.
- Uusia jaksoja julkaistaan yksi viikossa. Myös kaikki aiemmat kaudet ovat katsottavissa MTV Katsomo+ -tilauksella.
Elsbeth, kausi 2
ti 28.4. alkaen
MTV Katsomo ja MTV Ava
- Carrie Preston palaa rooliinsa omintakeisena Elsbeth Tascionina, jonka terävä intuitio ja epätavanomainen päättelykyky paljastavat totuuksia, jotka muilta jäävät huomaamatta. Toisella kaudella Elsbeth sukeltaa syvälle New Yorkin poliisilaitoksen korruptiovyyhtiin ja joutuu kyseenalaistamaan koko oikeusjärjestelmän toimivuuden. Draamakomediasarja on spin-off The Good Wife- ja The Good Fight -sarjoista.
- MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistaan koko kausi kerralla. Maksutta MTV Katsomossa sarjaa seurataan tv:n tahtiin.
The Listeners
ke 29.4. alkaen
MTV Katsomo ja MTV Ava
- Clairen elämä mullistuu, kun hän alkaa kuulla matalan, yhtäjaksoisen äänen. Lääkärit eivät löydä äänelle fyysistä syytä, mutta Claire löytää ensin yhden ja sitten useamman kohtalotoverin, joiden kanssa hän voi pohtia toinen toistaan hurjempia vaihtoehtoja samalla, kun yrittää pitää kiinni mielenterveydestään, perheestään ja työstään. Viisiosaista psykologista minisarjaa tähdittää Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona, The Town).
- MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistaan koko kausi kerralla. Maksutta MTV Katsomossa sarjaa seurataan tv:n tahtiin.
ELOKUVAT
Elizabeth
to 2.4. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Elisabet II istui 70 vuotta brittien valtaistuimella, kauemmin kuin kukaan muu monarkki. Dokumentissa ohjaaja Roger Michell (Notting Hill) kuvaa lähes satavuotista elämää, joka oli tiiviisti kytköksissä vuosisadan historiallisiin virstanpylväisiin. Iso-Britannia 2022.
Yksin vainoajaa vastaan
pe 3.4. alkaen
MTV Katsomo
- Brittidokumentti naisesta, jonka avunpyyntöjä poliisi ei ottanut riittävän vakavasti. Syksyllä 2023 nuori brittinainen joutui työtoverinsa vainoamisen ja uhkailujen kohteeksi. Poliisi ei ottanut naisen tapausta vakavasti, joten hän alkoi miesystävänsä kanssa kerätä todisteita poliisille. Kuukausien piinan jälkeen mies saatiin lopulta kiinni pariskunnan oman valppauden ansiosta. Iso-Britannia 2025.
ADHD vai ei?
ti 14.4. alkaen
MTV Katsomo
- ADHD on yksi internetin haetuimmista terveysaiheisista hakusanoista. Oireiden kirjo on valtava ja aihe monimutkainen. Brittidokkarissa lääkärit Karan Rajan ja Clare Bailey Mosley pureutuvat ADHD:n kanssa elämisen todellisuuteen ja avaavat ADHD-diagnosoinnin vaiheita. Iso-Britannia 2025.
June and John
pe 17.4. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Luc Bessonin (Leon, Tyttö nimeltä Nikita, The Fifth Element – Puuttuva tekijä) romanttisessa trillerikomediassa John elelee ikävystyttävää toimistoarkeaan Los Angelesissa. Hän tapaa sattumalta impulsiivisen ja värikkään Junen, joka kääntää hänen elämänsä ylösalaisin. Kaksikon intohimoinen romanssi vie heidät ennalta arvaamattomalle matkalle, ja pian he saavat poliisit kintereilleen. Ranska 2025.
URHEILU
Liiga
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Hockey Night Perjantai MTV3-kanavalla
Myös MTV:n maksukanavilla
- Liigan pudotuspeleissä laitetaan pökköä pesään ja ryhdytään toden teolla ratkomaan finaalipaikan kohtaloa. Kauden neljä parasta saadaan selville puolivälierien huipentuessa huhtikuun puolivälissä, ja siitä alkaa välieräkamppailu kohti finaaleja.
- MTV Katsomosta ovat katsottavissa suorana kaikki Liiga-kevään huippuottelut aina mestaruusjuhliin asti. Myös studiolähetyksiä on luvassa kattavasti viikoittain läpi pudotuspelien.
- Pudotuspeleistä nähdään MTV3-kanavalla joitakin Hockey Night Perjantai -otteluita.
Liiga-kevään aikataulut:
20.–26.3. Pudotuspelien 1. kierros
28.3.–14.4. Puolivälierät
16.–30.4. Välierät
2.–13.5. Finaalit
Mestis
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Jännittävän Mestis-kauden huipennus on luvassa viimeistään huhtikuun ensimmäisellä viikolla. Finaalien ensimmäinen mahdollinen ratkaisupeli on kalenterissa 1.4., ja mikäli ratkaisut venyvät äärimmilleen, mahdollinen 7. peli pelataan 6.4.
- Panokset ovat valtavat. Jokerit on jo ensi kauden Liiga-paikkansa varmistanut, mutta myös tämän kevään mestarille aukeaa mahdollisuus anoa Liiga-paikkaa tulevalle siirtymäkaudelle. Mikäli Jokerit on finaaleissa myös tänä keväänä, paikkaa voi hakea sen finaalivastustaja.
- Isoja asioita on pöydällä myös sarjataulukon hännillä, kun KeuPa HT ja Pyry kamppailevat ensi kauden Mestis-paikasta. Otteluparin voittaja jatkaa Mestiksessä ja häviäjä kohtaa huhtikuussa huipentuvissa jatkokarsinnoissa Suomi-sarjan voittajan.
- MTV Katsomosta ovat katsottavissa suorana kaikki Mestis-kevään ottelut pudotuspelien avausillasta aina karsintoihin ja finaaleihin asti.
Mestis-kevään aikataulut:
6.–20.3. Karsinnat
27.3.–10.4. Jatkokarsinta
14.–25.3. Välierät
27.3.–6.4. Finaalit
NHL
MTV Katsomo+ -tilauksella ja MTV Subilla
Myös MTV:n maksukanavilla
- NHL:n runkosarja pelataan päätökseen huhtikuussa. MTV Katsomossa ja MTV Subilla nähdään huhtikuussa seuraavat huippuottelut:
- La 4.4. klo 22.00 Dallas–Colorado: Arkkiviholliset ovat vastakkain, joten tätä kuumempaa runkosarjaottelua saa hakea. Molemmat joukkueet taistelevat läntisen konferenssin voitosta ja molemmat ovat menossa pudotuspeleihin.
- La 11.4. klo 19.30 Boston–Tampa Bay: Kyseessä ovat runkosarjan viimeiset kierrokset. Tampa Bay on menossa pudotuspeleihin, Boston puolestaan tarvitsee kipeästi pisteitä selvitäkseen pudotuspeleihin.
SHL
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Ratkaisun hetket lähenevät myös SHL:ssä. Välierät isketään käyntiin 7.4. ja finaalipari selviää viimeistään 19.–20.4. pelattavissa mahdollisissa seitsemänsissä välieräkohtaamisissa. MTV Katsomossa nähdään kattavasti SHL-kevään otteluita niin suomen- kuin ruotsinkieliselläkin selostuksella. Myös karsintojen ja Hockey Allsvenskanin finaalien ratkaisupelit kuuluvat MTV:n tarjontaan.
SHL-kevään aikataulut:
17.–21.3. Pudotuspelien 1. kierros
18.–31.3. Karsinnat
23.3.–5.4. Puolivälierät
7.–20.4. Välierät
15.–29.4. HockeyAllsvenskanin finaalit
23.4.–6.5. Finaalit
Sveitsin liiga
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- MTV Katsomossa seurataan, kun Sveitsin liigan mestaruusjahti äityy kuumimmilleen. Huhtikuun aikana luvassa ovat niin puolivälierien huipennus, välierät kuin mestaruuden ratkaisevat finaalitkin.
- Läpi pudotuspelien luvassa on useita ottelulähetyksiä viikossa niin suomeksi kuin englanniksikin selostettuina. Kaikki finaalit selostetaan suomeksi.
Sveitsin liigan kevään aikataulut:
20.3.–2.4. Puolivälierät
4.–16.4. Välierät
18.–30.4. Finaalit
JALKAPALLO
Mestarien liiga
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Budapestin kirkkaat valot kutsuvat Mestarien liigan suurimpia! Jalkapallon Mestarien liigassa jäljellä on Euroopan kahdeksan parasta ja kauneinta seurajoukkuetta. Huhtikuussa matka Budapestin finaaliin etenee kohti kliimaksia, kun edessä ovat kaksiosaiset puolivälierät sekä välierien ensimmäiset osaottelut.
- MTV Katsomossa nähdään kaikki Mestarien liiga -ottelut aina mestaruusjuhliin saakka. Jalkapallostudiossa aloitetaan valmistautuminen viihdetakuun tarjoaviin kevätiltoihin tuntia ennen avausvihellystä, klo 21. Peetu Pasanen mestaroi studioisäntänä ja pitää Mika Väyrysen, Jari Litmasen, Antti Niemen, Mehmet Hetemaj'n ja Juho Rantalan asian ytimessä.
Mestarien liigan kevään aikataulut:
7.–8.4. Puolivälierien 1. osaottelut
14.–15.4. Puolivälierien 2. osaottelut
28.–29.4. Välierien 1. osaottelut
La Liga
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Espanjan liigassa on jäljellä vajaa 10 ottelukierrosta. Tasaisen mestaruustaistelun lisäksi kiivainta kamppailua käydään arvokkaista europaikoista ja putoamisviivan tuntumassa.
- La Ligan mestaruustaistelun odotetaan huipentuvan toukokuun El Clasicoon, mutta pistemenetyksiin ei ole Barcelonalla ja Real Madridilla varaa huhtikuussakaan.
- Suomalaiseen jalkapallohistoriaan saatiin uusi luku maaliskuussa, kun lainapestillä Deportivo Alavesia edustava puolustaja Ville Koski teki ensiesiintymisensä Alavesissa Villarrealia vastaan. Koskesta tuli vasta historian viides suomalaispelaaja Espanjan pääsarjassa. Häntä ennen La Ligassa ovat esiintyneet Jari Litmanen (Barcelona), Teemu Pukki (Sevilla), Jukka Raitala (Osasuna) ja tällä kaudella Lucas Bergström (Mallorca). Huhtikuussa Alaves kohtaa muun muassa 22.4. Real Madridin.
- MTV Katsomossa nähdään pääsääntöisesti kauden kaikki ottelut, joista kiinnostavimmat jokaiselta kierrokselta suomeksi selostettuna.
Serie A
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Myös Italiassa kamppailu käy kiivaana. Inter on matkalla kohti mestaruutta, mutta kauden superyllättäjä Como, Juventus ja Roma käyvät kiintoisaa taistelua Mestarien liigaan oikeuttavista sijoituksista pienessä karussa olevia AC Milania ja Napolia vastaan. Huhtikuun kiinnostavimpiin otteluihin lukeutuvat muun muassa 5.4. Inter–Roma, 12.4. Como–Inter ja 26.4. AC Milan–Juventus.
- MTV Katsomossa nähdään pääsääntöisesti kauden kaikki ottelut, joista kiinnostavimmat jokaiselta kierrokselta suomeksi selostettuna.
MOOTTORIURHEILU
MM-ralli
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Power Stage MTV3-kanavalla
Myös MTV:n maksukanavilla
- MM-rallissa siirrytään asfaltille, kun huhtikuussa kisataan sekä Kroatiassa että Kanariansaarilla. Voitoista ajaa myös Sami Pajari, joka on alkukaudesta napannut kaksi kolmossijaa.
- Kaikki erikoiskokeet nähdään suorana MTV Katsomossa ja MTV Max -kanavalla. Ralliviikkojen tuttu kattaus pitää sisällään myös MTV3-kanavalla esitettävän Rallisirkuksen torstaisin sekä Ralliextrat pe–su. Myös ralliviikonlopun huipentava Power Stage nähdään MTV3-kanavalla.
EM-ralli
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Kauden ensimmäinen EM-sarjan osakilpailu ajetaan Espanjan haastavilla asfalttiteillä 17.–19. huhtikuuta. Seitsemän osakilpailun mittaisen kauden kaikki erikoiskokeet ovat katsottavissa MTV Katsomosta englanniksi selostettuna.
Super Formula
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- MTV Katsomossa seurataan moottoriurheilun supertähti Kalle Rovanperän kauden 2026 kilpasarjaa, Japanin Super Formulaa, joka on maailman toiseksi nopein formulasarja.
- Kauden avauskilpailu ajetaan 3.–5.4. Motegissa, ja kausi jatkuu heti 25.–26.4. Autopoliksessa. Uuden formula-aluevaltauksen lisäksi kaksinkertainen rallin maailmanmestari jakaa mietteitään kauden aikana MTV:n rallilähetyksissä.
- MTV Katsomossa nähdään suomeksi selostettuna kaikki aika-ajot ja kilpailut. Super Formulan käänteet tulkitsee MTV:n monipuolinen moottoriurheiluääni Juho Kokko. Selostamossa Kokon rinnalla on pitkän linjan moottoriurheilun ja rata-autoilun asiantuntija Risto Virtanen.
Motocrossin MM-sarja
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Motocrossin MM-sarjassa kisataan huhtikuussa kahdesti: 12.4. Sardiniassa ja 19.4. Trentinossa. MTV Katsomossa nähdään jokaisen kisaviikonlopun MXGP:n viimeinen kilpailu noin tunnin mittaisena suorana lähetyksenä.
MUU URHEILU
ATP-tennis
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Huhtikuussa ATP-kiertueella siirrytään kovilta alustoilta massakentille, ja luvassa onkin seitsemän massaturnausta.
- Huhtikuun kovimmat, ATP 1000 -tason turnaukset pelataan Monte Carlossa 6.4. alkaen ja Madridissa 22.4. alkaen. Luvassa ovat myös ATP 500 -turnaukset Barcelonasta ja Münchenistä sekä ATP 250 -kisat Bukarestissa, Marrakechissa ja Houstonissa.
- Suomalaisten otteita pyritään seuraamaan niin kaksin- kuin nelinpelissäkin mahdollisuuksien mukaan suorana.
Ravit
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Raveja seurataan vuoden ympäri ja lähes päivittäin. Lähetykset ovat katsottavissa MTV Katsomosta sekä muusta urheilutarjonnasta riippuen myös MTV:n maksukanavilta.
HUOM. Muutokset ohjelmistossa ovat mahdollisia. Varmista lähetysajat aina pressisivustonohjelmaoppaasta tai hakemalla ohjelman nimellä.
Maiju SalorantaPR & Communication ManagerMTV Oymaiju.saloranta@mtv.fi
MTV Oy on Suomen johtava kaupallinen tv-yhtiö ja videosisältöjen talo: ilmiöiden, puheenaiheiden ja tähtien koti. MTV:n mediaperheeseen kuuluvat MTV Katsomo -suoratoistopalvelu, maksuttomat tv-kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava, ajankohtaiset uutiset monikanavaisesti välittävä MTV Uutiset, MTV Urheilu sekä MTV:n maksu-tv-kanavat. MTV on osa Schibstediä – yhtä Pohjoismaiden johtavista mediayhtiöistä. MTVyritys.fi
Lue lisää julkaisijalta MTV Oy
Nyt se on varmaa: Jani Alkio on seuraava koko kansan leijonaääni – poimi talteen MTV:n ohjelmisto jääkiekon MM-kisoihin12.3.2026 10:20:00 EET | Tiedote
Leijonahuuma valtaa MTV Katsomon ja MTV3-kanavan jälleen toukokuussa. MTV:n uudeksi sinivalkoiseksi kiekkoselostajaksi nousee Jani Alkio, joka yhdessä kivenkovan asiantuntijatiimin kanssa tulkitsee turnauksen tapahtumat kotikatsomoihin. MTV lähettää kaikki Suomen ottelut ja turnauksen loppuhuipennuksen 15.–31.5. Sveitsissä pelattavasta turnauksesta.
Kansainvälinen rikosvyyhti vie Maria Kallion Keskusrikospoliisiin – suosikkisarjan kolmas kausi MTV Katsomossa 2.4. alkaen6.3.2026 12:00:00 EET | Tiedote
Elena Leeven tähdittämä Maria Kallio jatkuu odotetuin uusin jaksoin MTV Katsomossa 2.4. alkaen. Kolmannella kaudella murhatutkinta saa odottamattoman käänteen ja Maria päätyy Keskusrikospoliisiin tutkimaan kansainväliseksi rikosvyyhdiksi paisuvaa tapausta, jossa panokset ovat suuremmat kuin koskaan.
Kohti jotain suurempaa - Tässä ovat MTV:n Maajussille morsian -esittelyjaksossa tavattavat uudet maajussit!4.3.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Maajussille morsian -ohjelman 19. kauden maajussit esitellään MTV Katsomossa torstaina 12.3. heti vuorokauden vaihtuessa ja MTV3-kanavalla klo 20 alkaen. Rakkautta etsii kaksi naista ja kuusi miestä. Vappu Pimiälle tuleva kausi ohjelman juontajana ja Amorin apulaisena on jo kymmenes.
Katsotuin kotimainen draamasarja: L/over – ikuisesti minun27.2.2026 07:45:00 EET | Tiedote
MTV:n uusi psykologinen trilleri, L/over – ikuisesti minun, on tavoittanut jo kaksi miljoonaa suomalaista. Sarja on saanut aikaan myös yhteiskunnallista keskustelua lähisuhdeväkivallasta. Ohjelman kaikki jaksot ovat jo katsottavissa MTV Katsomo+ -tilauksella – viimeinen jakso esitetään sunnuntaina 1.3. maksutta MTV Katsomossa ja klo 21.00 MTV3-kanavalla.
MTV:n maaliskuun kärkitärpit: The Summit Suomi, Unelmia Italiassa, MasterChef Suomi, Kotoisa, Suurmestari, We Come in Peace, Beck: Varjoissa, urheilussa pudotuspelikevät kiihtyy20.2.2026 11:00:00 EET | Tiedote
Maaliskuussa uusi retkikunta ottaa haasteen vastaan The Summit Suomessa, kovimmat amatöörikokit jahtaavat kultaista vispilää MasterChef Suomessa ja Suurmestarin hulvaton kausi hykerryttää omituisilla tehtävillään. Odotettu Unelmia Italiassa huipentuu kolmannella kaudellaan, kotihaaveet toteutuvat Kotoisan uudella kaudella ja Maajussit morsian -ohjelman avausjaksossa tutustutaan uuden kauden maajusseihin. Jännitystä tarjoilevat ruotsalainen We Come in Peace -trilleri sekä uusin Beck-leffa. Myös urheilukevät käy tulikuumana, kun pelataan muun muassa Liigan, Mestiksen ja jalkapallon Mestarien liigan pudotuspelejä. MTV:n kärkitärpit kokoaa yhteen pakettiin kuukauden kiinnostavimmat julkaisut sekä MTV Katsomosta että MTV:n kanavilta. Helmikuun tärppeihin pääset vielä tästä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme