Uusi ravintola- ja myymäläalue avautui Helsinki-Vantaalla – pohjoismaisten brändien tunnelmallinen kokonaisuus
18.3.2026 09:20:17 EET | Finavia Oyj | Tiedote
Finavia on avannut Helsinki-Vantaan lentoaseman Schengen-porttialueelle uuden inspiroivan alueen, joka tuo lentoasemalle palan suomalaista luontoa. Maaliskuussa 2026 valmistuneella alueella on juuri avannut ovensa neljä uutta myymälää ja kahvila-ravintola.
”Kehitämme Helsinki-Vantaan lentoasemaa ja sen kaupallista tarjontaa jatkuvasti. Uusi alue tuo lentoaseman Schengen-puolelle kiinnostavia myymälöitä ja ravintolan, jotka vastaavat matkustajien toiveisiin. Helsinki-Vantaan lentoasema haluaa lunastaa paikkansa Euroopan parhaana lentoasemana joka päivä”, kertoo Finavian lentoasemien kaupallisista palveluista vastaava johtaja Nora Immonen.
Uusi alue sijaitsee Schengen-porttialueella, portin 30 kohdalla.
Suomalaisen luonnon tunnelmaa lentoasemalle
Maailmankuulu suomalainen onnellisuus on vahvasti yhteydessä luontoon, jota on tuotu näkyviin uudelle alueelle. Alueen keskipisteenä kohoaa veistoksellinen puu, jonka oksasta riippuvassa keinussa voi hengähtää hetken ennen matkan jatkamista.
“Suomessa matkailijoita kiinnostavat erityisesti monipuolinen luonto ja sen tarjoamat elämykset, joiden halusimme välittyvän myös lentoaseman uudella alueella yhdessä kiinnostavien brändien kanssa”, kertoo Immonen.
Kumpareiseen maisemaan on sijoitettu kolme puista karhua, kaksi satuaiheista minimaailmaa ja pieniä tarinallisia yksityiskohtia, jotka houkuttelevat myös lapsiperheitä tutkimaan ympäristöä tarkemmin.
Lentoasemalle neljä uutta myymälää ja kahvila-ravintola
Helmi-maaliskuun 2026 aikana uusissa tiloissa on avautunut neljä uutta liikettä ja ravintola, jotka kaikki linkittyvät osaltaan luontoteemaan ja pohjoismaisuuteen.
Partioaitta tuo lentoasemalle matkailun, retkeilyn ja ulkoilun laadukkaat vaate- ja varustebrändit, jotka varustavat matkustajan Suomen tai kohdemaan olosuhteisiin. Lindex puolestaan tarjoaa skandinaavista luottomuotia arkeen ja juhlaan.
Suomalainen koko perheen ravintola Picnic tarjoaa lentoasemalla tuttuja makuja sekä täysin uuden konseptin, jossa matkustajat voivat noutaa ennakkoon tilaamansa ateriat näppärästi mukaan lennolle. Lentoaseman uusimman R-kioskin valikoimassa on nopeita eväitä ja paljon takeaway-tuotteita. Uniikki Pure – Taste of Finland tarjoaa aitoja suomalaisia makuja ja tuliaistuotteita, joiden kautta matkailija voi ottaa mukaansa palan Suomea.
Helsinki-Vantaan lentoaseman läpi kulkee kuukausittain yli miljoona matkustajaa, joita palvelee jo noin 50 myymälää ja noin 50 ravintolaa ja kahvilaa. Helsinki-Vantaa on valittu seitsemättä kertaa asiakaskokemukseltaan Euroopan parhaaksi lentoasemaksi omassa kokoluokassaan. Lisäksi Helsinki-Vantaan lentoasema valittiin Vuoden kauppapaikaksi 2025 NCSC Awards Finland -kilpailussa.
FINAVIA OYJ
Viestintä
Kuvia median käyttöön saa Finavian materiaalipankista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Finavia media desk ma-pe klo 9-16Puh:+358 (0)20 708 2002comms@finavia.fi
Kuvat
Tietoa lentoasemayhtiö Finaviasta
Lentoasemayhtiö Finavia johtaa ja kehittää 20 lentoasemaa Suomessa. Sujuvat ja laadukkaat palvelut lentoyhtiöille ja matkustajille ovat meille sydämen asia. Kehitämme Suomen saavutettavuutta ja hyviä lentoyhteyksiä. Olemme sitoutuneet vastuulliseen toimintaan edistääksemme kestävää lentomatkailua. Finavia-konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 396,5 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 2 687.
Tervetuloa Finavian lentoasemille | Finavia
Vuosikertomukset | Finavia
Facebook/Finavia
Facebook/Helsinki Airport
LinkedIn/Finavia
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
