Espoon yleiskaava 2060 etenee – kaavaehdotuksen päättäjäkäsittely alkaa
19.3.2026 13:15:04 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Espoon yleiskaava 2060 -työ etenee. Kaavaluonnos oli nähtävillä 2024. Nyt palautteiden ja uusien selvitysten pohjalta on valmisteltu yleiskaavaehdotus, jonka käsittelyn kaupunkisuunnittelulautakunta aloittaa kokouksessaan 25.3.2026. Tavoitteena on asettaa kaavaehdotus nähtäville syyskaudella 2026.
Yleiskaava on koko kaupungin maankäyttöä koskeva yleispiirteinen suunnitelma. Sen avulla kaupunki ennakoi ja varautuu tulevaan kehitykseen ja muutoksiin hallitusti ja suunnitelmallisesti Espoo-tarinan mukaisesti. Yleiskaavaratkaisun perustan muodostavat nykyiset viisi kaupunkikeskusta ja yhteydet niistä muuhun kaupunkiin ja seutuun. Kaavaehdotukseen on tarkennettu kaupungin keskeisiä maankäytön kehittymisalueita sekä niitä muuhun kaupunkiin ja seutuun yhdistävää raide- ja muuta liikenneverkkoa.
Yleiskaavan avulla tavoitellaan Espoon tasapainoista kehitystä niin, että kaupungin vehreät ja pientalovaltaiset ominaispiirteet säilyvät samalla kun varaudutaan kestävään kasvuun ja tiivistymiseen viihtyisänä, luonnonläheisenä ja ilmastoviisaana verkostokaupunkina. Erityistä huomiota kiinnitetään kaupunkikeskuksien tasapainoiseen kehittämiseen niin, että ne kaikki ovat vuonna 2060 vahvoja ja elinvoimaisia.
Kaavaehdotus pohjautuu laajoihin selvityksiin, joita on laadittu kaavaprosessin eri vaiheissa. Myös kaavaluonnoksesta saadut viranomaislausunnot ja liki 1 500 mielipidettä on huomioitu kaavaehdotuksen valmistelussa.
Tavoitteena asettaa kaavaehdotus nähtäville syksyllä 2026
Espoon uutta yleiskaavaa on alusta asti tehty yhteistyössä asukkaiden kanssa. Kaavan tavoitteita laadittaessa kaupunkisuunnittelukeskus järjesti kaupunkilaisille vuonna 2022 laajan Meidän Espoo 20X0 -tapahtumasarjan. Luonnosvaiheessa 2024 järjestettiin useita asukastilaisuuksia, ja kaavaehdotuksen valmistelun aikana keväällä 2025 järjestettiin Espoolaisten ideasprintti, jossa kehitettiin kaupunkikeskustoja yhdessä asukkaiden kanssa.
Kaupunkisuunnittelulautakunta aloittaa yleiskaavaehdotuksen käsittelyn kokouksessaan 25.3.2026. Kaavaehdotus etenee käsiteltäväksi kaupunginhallitukseen, joka myös päättää ehdotuksen nähtävilletulosta. Tavoitteena on asettaa kaavaehdotus nähtäville syyskaudella 2026. Kaupunkisuunnittelukeskus järjestää nähtävilläolon aikana asukkaita ja muita osallisia varten tilaisuuksia, joissa voi tutustua suunnitelmiin ja keskustalla niistä. Tavoitteena on, että yleiskaava hyväksytään vuonna 2027.
Lisätietoja:
Essi Leino, yleiskaavapäällikkö, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, puh. +358 46 877 1911, essi.leino@espoo.fi
