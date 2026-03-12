Liikunnallisen elämäntavan paikalliseen kehittämiseen 1 500 000 euroa vuonna 2026

Avustuksilla edistetään väestön liikkumista ja fyysistä aktiivisuutta koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa. Kehittämisavustusten avulla toimeenpannaan valtakunnallista liikkumisen edistämisen Liikkuvat-kokonaisuutta paikallisella tasolla. Avustusta voidaan myöntää kunnille sekä varhaiskasvatusta järjestäville rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille.

Kehittämisavustusta haettiin yhteensä 2 197 421 euroa. Sadan hakemuksen joukosta avustusta sai 80 hanketta. Myönnettävä avustus voi kattaa enintään 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.

Tukea ikääntyvien liikkumiseen ja perheiden arkeen

Vuoden 2026 avustushaun kaksi pääpainopistettä olivat Ikiliikkuja ja Liikkuva perhe. Ikiliikkuja-avustusten kohderyhmänä ovat terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat 65 vuotta täyttäneet. Tavoitteena on lisätä kohderyhmän osallisuutta, fyysistä aktiivisuutta ja liikuntaa sekä vahvistaa mahdollisuuksia toimintakykyiseen, hyvään ikääntymiseen.

Liikkuva perhe -hankkeissa puolestaan kehitetään uusia tapoja tukea perheiden liikkumismahdollisuuksia. Tavoitteena on edistää perheiden liikunnallista elämäntapaa ja vahvistaa perheliikunnan toimintakulttuuria perheen eri toimintaympäristöissä, esimerkiksi kotona, varhaiskasvatuksessa ja vapaa-ajalla.

Avustusta voitiin myöntää myös muille kohderyhmille ja sisältöalueille, kuten Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva aikuinen, soveltava liikunta ja luontoliikunta.

“Liikunnallisen elämäntavan avustuksiin käytettävä määräraha on pienentynyt kuluvalle vuodelle. Vuoden 2026 avustuksiin myönnettiin 1,5 miljoonaa euroa, mikä on selvästi aiempia vuosia matalampi taso. Tämä näkyy myös avustusten jaossa kunnille”, kertoo liikuntatoimen ryhmäpäällikkö Kristian Åbacka Lupa- ja valvontaviraston varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja kulttuurin vastuualueelta.

Lisätietoa avustusten käyttötarkoituksesta löydät Lupa- ja valvontaviraston ylläpitämältä lvvavustukset.fi-sivustolta. Avustusta saaneet hankkeet löydät suoraan myös tutkihallintoa.fi-sivustolta.

Lupa- ja valvontaviraston liikuntatoimen henkilöstön päivitetyt yhteystiedot löytyvät os. www.lvv.fi/kasvatus-ja-vapaa-aika/liikuntatoimi.