Lupa- ja valvontavirasto

Liikunnallisen elämäntavan paikalliseen kehittämiseen 1 500 000 euroa vuonna 2026

18.3.2026 15:15:00 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote

Jaa

Lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt vuoden 2026 paikalliset kehittämisavustukset liikunnallisen elämäntavan edistämiseen. Avustuksia myönnettiin yhteensä 1 500 000 euroa. Tukea sai 80 hanketta eri puolilta Suomea.

Avustuksilla edistetään väestön liikkumista ja fyysistä aktiivisuutta koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa. Kehittämisavustusten avulla toimeenpannaan valtakunnallista liikkumisen edistämisen Liikkuvat-kokonaisuutta paikallisella tasolla. Avustusta voidaan myöntää kunnille sekä varhaiskasvatusta järjestäville rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille.  

Kehittämisavustusta haettiin yhteensä 2 197 421 euroa. Sadan hakemuksen joukosta avustusta sai 80 hanketta. Myönnettävä avustus voi kattaa enintään 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. 

Tukea ikääntyvien liikkumiseen ja perheiden arkeen 

Vuoden 2026 avustushaun kaksi pääpainopistettä olivat Ikiliikkuja ja Liikkuva perhe. Ikiliikkuja-avustusten kohderyhmänä ovat terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat 65 vuotta täyttäneet. Tavoitteena on lisätä kohderyhmän osallisuutta, fyysistä aktiivisuutta ja liikuntaa sekä vahvistaa mahdollisuuksia toimintakykyiseen, hyvään ikääntymiseen. 

Liikkuva perhe -hankkeissa puolestaan kehitetään uusia tapoja tukea perheiden liikkumismahdollisuuksia. Tavoitteena on edistää perheiden liikunnallista elämäntapaa ja vahvistaa perheliikunnan toimintakulttuuria perheen eri toimintaympäristöissä, esimerkiksi kotona, varhaiskasvatuksessa ja vapaa-ajalla. 

Avustusta voitiin myöntää myös muille kohderyhmille ja sisältöalueille, kuten Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva aikuinen, soveltava liikunta ja luontoliikunta.  

“Liikunnallisen elämäntavan avustuksiin käytettävä määräraha on pienentynyt kuluvalle vuodelle. Vuoden 2026 avustuksiin myönnettiin 1,5 miljoonaa euroa, mikä on selvästi aiempia vuosia matalampi taso. Tämä näkyy myös avustusten jaossa kunnille”, kertoo liikuntatoimen ryhmäpäällikkö Kristian Åbacka Lupa- ja valvontaviraston varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja kulttuurin vastuualueelta. 

Lisää aiheesta:

Lisätietoa avustusten käyttötarkoituksesta löydät Lupa- ja valvontaviraston ylläpitämältä lvvavustukset.fi-sivustolta. Avustusta saaneet hankkeet löydät suoraan myös tutkihallintoa.fi-sivustolta. 

Lupa- ja valvontaviraston liikuntatoimen henkilöstön päivitetyt yhteystiedot löytyvät os. www.lvv.fi/kasvatus-ja-vapaa-aika/liikuntatoimi.

Yhteyshenkilöt

Tapio Taskinen
Ylitarkastaja

Kristian Åbacka 
Ryhmäpäällikkö

Varhaiskasvatus, koulutus ja kulttuuri
Lupa- ja valvontavirasto

Lupa- ja valvontaviraston henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lvv.fi.

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. 

Lupa- ja valvontavirasto 
PL 20
13035 LVV
lvv.fi

Lupa- ja valvontavirasto.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lupa- ja valvontavirasto

Työntekijä vahingoittui huoltaessaan pinkkasahaa – toimitusjohtaja, kunnossapitopäällikkö sekä työnjohtaja tuomittiin puutteista työpaikan työturvallisuudessa11.3.2026 13:55:40 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on 6.3.2026 antamassaan ratkaisussa tuominnut Varsinais-Suomessa sijaitsevan yrityksen tapahtumahetkellä toimineet toimitusjohtajan, kunnossapitopäällikön sekä työnjohtajan kunkin työturvallisuusrikoksesta sakkorangaistuksiin. Lisäksi syytteessä oli tuotantopäällikkö, jonka syyte hylättiin.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
