Tutkimus: Kiinnostus digieuroon kasvaa eurooppalaisten keskuudessa – joka kolmas olisi valmis käyttämään sitä verkkokauppamaksuissa

BearingPoint on itsenäinen liikkeenjohdon ja teknologian konsultointiyritys, jolla on eurooppalaiset juuret ja maailmanlaajuinen verkosto. Yritys tukee asiakkaitaan liiketoiminnan kehittämisessä ja uudistamisessa teknologian avulla. BearingPointin toiminta jakautuu kolmeen ydinalueeseen: Consulting, Products ja Capital. Konsultointipalveluissa yhdistyvät vahva liiketoiminta- ja teknologiaosaaminen sekä syvällinen toimialatuntemus. Products-yksikkö tarjoaa BearingPointin omaan ratkaisukehitykseen pohjautuvia tuotteita ja hallittuja palveluita liiketoimintakriittisiin prosesseihin. Capital puolestaan keskittyy yritysjärjestelyihin, transaktioihin ja niihin liittyvään neuvonantoon.

Ydinliiketoimintansa lisäksi BearingPoint toimii kahdessa yhteisyrityksessä. Arcwide on BearingPointin ja IFS:n yhteisyritys, joka keskittyy IFS-teknologiaan perustuviin liiketoiminnan transformaatioprojekteihin. BearingPoint North America on yhteisyritys ABeamin kanssa ja se keskittyy konsultointiin sekä SAP-teknologiaan pohjautuvaan liiketoiminnan uudistamiseen.

BearingPoint palvelee monia maailman johtavia yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita. Yhdessä strategisen kumppaninsa ABeam Consultingin kanssa yhtiö työllistää noin 15 000 asiantuntijaa ja tukee asiakkaitaan yli 70 maassa edistäen sujuvaa ja kestävää liiketoiminnan muutosta.

BearingPoint on B Corp -sertifioitu yritys, jota ohjaa vahva tarkoitus ja vastuullisuus – nyt ja tulevaisuudessa.

http://www.bearingpoint.com/fi