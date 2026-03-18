Maksuton koulutus tukee korkeakoulutettuja maahanmuuttajia kohti opintoja ja työuraa – tervetuloa hakuinfoon 10.4.2026!
19.3.2026 08:00:00 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
JYU.INTEGRA-koulutus on maksuton suomen kielen koulutus. Koulutus on tarkoitettu korkeakoulutetuille ja korkeakoulukelpoisille maahanmuuttaneille, joiden tavoitteena on jatkaa keskeytyneitä opintojaan tai täydentää jo opiskelemaansa tutkintoa korkeakoulussa.
Yhdeksän kuukauden pituinen koulutus yhdistää suomen kielen, akateemisten taitojen sekä oman alan sisältöjen opiskelun samaan pakettiin, samalla integroiden opiskelijaa suomalaiseen koulutusmaailmaan ja yhteiskuntaan.
Kokopäiväinen koulutus järjestetään lähiopetuksena Jyväskylän yliopistossa. Koulutuksen järjestää Jyväskylän yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskus Movi.
Suunnattu korkeakoulutetuille maahanmuuttajille
Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttaneille korkeakoulutaustaisille tai -kelpoisille henkilöille. Koulutukseen hakeutuvilla tulee siis olla joko aikaisempi korkeakoulututkinto tai ylioppilastutkintoa vastaava tutkinto. Koulutuksen suomen kielen minimikielitaitovaatimus on A2, myös englannissa vaaditaan vähintään vastaavaa peruskielitaitoa.
- Koulutus sopii hyvin niille henkilöille, joiden tavoitteena on päästä jatkamaan tai täydentämään oman alansa opintoja tai työllistyä omalle alalleen, mutta suomen kielen taito ei ole vielä riittävä. Koulutuksessa kiinnitetään erityisen paljon huomiota siihen, että kaikki opittavat taidot tukevat niin työllistymistä kuin akateemisia opintoja, kertoo koulutuksen koordinaattori Tuija Lehtonen.
Haku seuraavaan koulutukseen alkamassa
JYU.INTEGRAssa tuetaan maahanmuuttaneita heidän aikeissaan hakeutua yliopisto-opintoihin tai koulutustasoaan vastaaviin oman alan työtehtäviin Suomessa. Lisäksi koulutus voi toimia niin sanottuna omaehtoisena kotoutumiskoulutuksena, jolloin opiskelija voi saada työttömyysetuutta.
- Koulutuksessa lähdetään opiskelijan tavoitteista ja aiemmasta osaamisesta liikkeelle. Tätä hyödynnetään sekä suomen että englannin opiskelussa. Esimerkiksi osattujen kielten kirjo on usein valtaisa, ja kaikki tämä valjastetaan kielenopetukseen mukaan. Erityisen tärkeää on opiskelijoiden mahdollisuus suorittaa myös oman alansa kursseja, joiden sisältöjä ja opiskelutapoja integroidaan kielenopetukseen, Lehtonen painottaa.
Koulutus järjestetään nyt seitsemättä kertaa, ja mukana on tähän mennessä ollut yli 140 opiskelijaa. Koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden etenemistä seurataan systemaattisesti pari vuotta koulutuksen päättymisestä, ja suurin osa koulutuksen käyneistä on koulutuksen jälkeisenä vuonna päässyt haluamalleen alalle opiskelemaan tai töihin. Palaute opiskelijoilta itseltään on ollut hyvin positiivista.
Haku seuraavaan JYU.INTEGRA-koulutukseen aukeaa maanantaina 13.4.2026 ja sulkeutuu sunnuntaina 26.4.2026. Koulutus käynnistyy elokuussa 2026 ja päättyy kesäkuun alussa 2027.
Tule kuulemaan lisää hakuinfoon pe 10.4. klo 13.00–14.30 yliopiston kirjaston Tietoniekka-tilassa! Kaikki hakemisesta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Tilaisuudessa on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä. Tilaisuuden kielet ovat suomi ja englanti. Tilaisuudessa esitellään JYU.INTEGRA-ohjelmaa ja kerrotaan hakuprosessista.
Lisätietoja:
Yliopistonopettaja Tuija Lehtonen, Tuija.lehtonen@jyu.fi
Suunnittelija Marita Häkkinen, Marita.h.hakkinen@jyu.fi
Liisa HarjulaviestintäpäällikköPuh:040 805 4403viestinta@jyu.fi
Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. www.jyu.fi
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Liikunnallinen elämäntapa parantaa työkykyä. Vaikutus yltää kouluiästä työuran loppuun18.3.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että säännöllinen vapaa-ajan fyysinen aktiivisuus nuoruudesta alkaen ehkäisee työkyvyn alenemaa työuran lopussa. Tulos on yhteiskunnallisesti merkityksellinen, sillä alentuneesta työkyvystä johtuva tuottavuuden lasku maksaa vuosittain miljardeja.Kansantalouden näkökulmasta yhteiskuntien kannattaa ennen kaikkea panostaa lasten ja nuorten liikuntaan, sanoo tutkijatohtori Perttu Laakso.
Peruskoulunsa päättäviltä kysyttiin, miksi oppimistulokset laskevat – eriytymiskehitys näkyy vastauksissa17.3.2026 13:52:57 EET | Tiedote
Siinä missä toiset nuoret saavat koulussa, kotona ja kavereiltaan runsaasti tukea ja kannustusta oppimiseen ja elämän käänteisiin, toiset kokevat jäävänsä yksin tai elävät muutoin kuormittavaa arkea. Tällöin myös opiskeluun kiinnittyminen on haastavaa. Niin ikään nuoriin kohdistuvat vaatimukset hahmottuvat nykynuorten kokemusmaailmassa eri tavoin. Osa kokee, että koulussa vaaditaan liian vähän, kun samaan aikaan toiset kuvaavat uupumista ja yhä epävarmempia tulevaisuudennäkymiä yhä varhaisemmassa vaiheessa.
Yli kaksi kolmesta opetusalan työntekijästä on kohdannut väkivaltaa työssään – tuki jää usein puutteelliseksi16.3.2026 09:57:50 EET | Tiedote
Perusopetuksessa työskentelevien arki on turvattomampaa kuin usein ajatellaan. Tuoreen tutkimuksen mukaan 68 prosenttia opettajista ja koulunkäynninohjaajista on kohdannut työurallaan fyysistä väkivaltaa ja 62 prosenttia väkivallalla uhkailua. Silti lähes puolessa tapauksista tilanteesta ei tehty mitään virallista ilmoitusta.
Kultananoklustereista apua sairauksien tunnistamiseen?16.3.2026 07:05:00 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopiston tutkijoiden laaja laskennallinen tutkimus ennusti, että kultananoklusterit voivat tunnistaa kiraalisia biomolekyylejä valikoivasti. Tämä ominaisuus voi auttaa havaitsemaan tiettyjä sairauksia suoraan verinäytteestä.
Aivoviikon tapahtuma Jyväskylän yliopistossa: miten oppiminen muokkaa aivojamme?13.3.2026 08:52:43 EET | Tiedote
Miten oppiminen, liike, uni ja ympäristö muovaavat aivojamme? Näihin kysymyksiin pureudutaan Jyväskylän yliopiston Aivoviikon yleisötilaisuudessa Oppivat ja muovautuvat aivot tiistaina 17.3.2026. Kaikille avoin tapahtuma järjestetään yliopiston Lähde-kirjaston Tietoniekka-tilassa sekä verkossa.
