Puheenjohtaja Antti Lindtman SAMAKin huippukokoukseen Tukholmaan
18.3.2026 11:56:39 EET | SDP | Tiedote
Pohjoismaisten sosialidemokraattisten puolueiden ja ammattiliittojen johtoa kokoontuu Tukholmaan SAMAKin huippukokoukseen 18.3.2026. Kokouksen aiheina on muun muassa johtajuus ja yhteistyö muuttuneessa turvallisuustilanteessa sekä luottamuksen merkitys yhteiskuntien yhtenäisyydessä.
Pohjoismaisten sosialidemokraattisten puolueiden puheenjohtajista kokoukseen osallistuvat SDP:n Antti Lindtman, Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre, Islannin pääministeri Kristrún Frostadóttir ja Ruotsin sosialidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson. Lisäksi kokoukseen osallistuu edustajia Islannista, Grönlannista, Färsarilta ja Ahvenanmaalta.
Kokouksen aiheena on Pohjolan turvallisuus muuttuneessa turvallisuustilanteessa.
"Pohjoismaiden on otettava entistä aktiivisempi rooli Euroopan turvallisuuden rakentamisessa. Tarvitsemme vahvempaa pohjoismaista koordinointia sekä Nato-kantojen että EU:n turvallisuuspoliittisten tavoitteiden muodostamisessa. Maantieteellisesti saatamme olla Euroopan reunalla, mutta kun puhumme Euroopan turvallisuuden rakentamisesta, paikkamme pitää olla Euroopan ytimessä", Lindtman sanoo.
SDP:stä kokouksen osallistuvat puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja Niina Malm, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen, kansanedustajat Kim Berg, Johannes Koskinen ja Pinja Perholehto sekä puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi.
Mikko ValtonenPuoluejohdon erityisavustajaPuh:040 867 8250mikko.valtonen@sdp.fi
Lue lisää julkaisijalta SDP
Mediakutsu: Pohjoismaisten sosialidemokraattisten puolueiden huippukokous Tukholmassa10.3.2026 15:29:39 EET | Kutsu
Pohjoismaisten sosialidemokraattisten puolueiden ja ammattiliittojen johtoa kokoontuu Tukholmaan SAMAKin huippukokoukseen keskiviikkona 18.3.2026. Kokouksen teemana on Pohjolan turvallisuus muuttuneessa turvallisuustilanteessa.
SDP:n puoluekokousaloitteissa vaaditaan reilumpaa työelämää28.2.2026 09:20:00 EET | Tiedote
SDP:n puoluekokoukselle jätetyissä aloitteissa korostuu vahvasti SDP:n jäsenistön halu reilumpaan politiikkaan etenkin työelämää, sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä. Puoluekokoukselle jätettiin määräaikaan mennessä yhteensä 538 aloitetta.
Suomen ja Ruotsin sosialidemokraatit haluavat vahvistaa Itämeren alueen turvallisuutta27.2.2026 16:51:41 EET | Tiedote
Suomen ja Ruotsin sosialidemokraatit ovat pitäneet Helsingissä viime vuonna perustetun ruotsalais-suomalaisen turvallisuuskomitean toisen kokouksen. Tapaamisen aiheena oli Itämeren alueen turvallisuuden vahvistaminen.
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman: Kehysriihi testaa hallituspuolueiden sitoutumisen parlamentaariseen velkajarrusopuun25.2.2026 14:34:24 EET | Tiedote
SDP:n Lindtman painotti valtiopäivien avauskeskustelussa, että tuleva kehysriihi ratkaisee, ovatko hallituspuolueet aidosti sitoutuneet juuri solmittuun parlamentaariseen velkajarrusopuun.
SDP:n Niina Malm: Hallituksen EU-vaikuttamisen tulos on karmea mahalasku19.2.2026 09:24:31 EET | Tiedote
Euroopan komissio julkisti eilen suunnitelman EU:n itäisten raja-alueiden tukemiseksi. Luvassa on lainarahaa, mutta ei uutta suoraa tukea. Lopputulos on Orpon hallitukselta nolo epäonnistuminen, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.
