Kimmo Kanto nimitetty Euroopan avaruusjärjestön neuvoston varapuheenjohtajaksi

ESA:n neuvoston puheenjohtajisto vastaa neuvoston työskentelystä, päätösasioiden valmistelusta, jäsenmaiden koordinoinnista sekä järjestön toimielinten yhteensovituksesta. Lisäksi puheenjohtajisto toimii ESA:n pääjohtajan strategisena tukena.

”Suomeen on syntynyt viimeisen 10 vuoden aikana merkittävä ja nopeasti kasvava avaruusyritysten keskittymä. Business Finland on ollut keskeisesti mukana luomassa tätä kasvua tukemalla alan yrityksiä. On erittäin hienoa, että Business Finlandin rooli ja osaaminen alalla saa tunnustusta Kimmo Kannon nimityksen kautta. Tämä auttaa yhteistyön tiivistämistä ESA:n suuntaan ja tukee myös alan kasvua jatkossa”, kommentoi elinkeinoministeri Sakari Puisto.

Kanto näkee, että ESA:n merkitys Euroopan kokonaisturvallisuuden, huoltovarmuuden ja kriisinkestävyyden vahvistajana tulee kasvamaan.

Viime vuonna ESA:n jäsenvaltiot sitoutuivat kasvavaan budjettiin ministerikokouksessa. Jäsenmaat rahoittavat järjestön toimintaa nyt ennätyksellisesti, eli yli 22 miljardilla eurolla seuraavaksi viisivuotiseksi rahoituskaudeksi. Suomi osallistuu ESA:n ohjelmiin 233 miljoonalla eurolla samalle rahoituskaudelle.

“ESA:n ohjelmat tukevat Euroopan kykyä kehittää omia kriittisiä avaruus- ja dataratkaisuja. Ne vahvistavat myös alueen teknologista itsemääräämisoikeutta. Nämä teemat ovat linjassa sekä EU:n että Suomen turvallisuus-, resilienssi- ja kilpailukykyprioriteettien kanssa“, sanoo pitkäaikaisen uran Suomen päädelegaattina järjestössä tehnyt Kimmo Kanto.

Business Finlandissa avaruus-, puolustus- ja konnektiviteettiyksikön johtajana työskentelevä Kanto tähdentää, että varapuheenjohtajuus tarjoaa Suomelle konkreettisen mahdollisuuden vaikuttaa avaruusjärjestön tuleviin painotuksiin.

Kanto on ensimmäinen suomalainen tehtävässä. Hän on tehnyt työtä Euroopan avaruusjärjestön parissa 20 vuoden ajan. Tänä aikana suomalaisyritysten ja tutkimuslaitosten osaaminen on asemoitunut osaksi Euroopan strategisia avaruus- ja teknologiainvestointeja. Suomi liittyi ESA:n jäseneksi vuonna 1995 ja oli 14. jäsenmaa.

Heinäkuussa alkavan toimikauden aikana valmistellaan mm. seuraava ESA:n ministerikokous 2028 sekä yhteistyön laajuus EU:n kilpailukykyrahaston suhteen.

ESA:n neuvoston puheenjohtajaksi valittiin Espanjan Juan-Carlos Cortés Pulido ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Slovenian Tanja Permozer.