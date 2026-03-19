Kimmo Kanto nimitetty Euroopan avaruusjärjestön neuvoston varapuheenjohtajaksi
19.3.2026 13:15:00 EET | Business Finland | Tiedote
FM Kimmo Kanto on nimitetty Euroopan avaruusjärjestön (ESA) neuvoston varapuheenjohtajan rooliin Interlakenissa Sveitsissä 19.3.2026. Kanto työskentelee Business Finlandilla avaruus-, puolustus- ja konnektiviteettiyksikön johtajana. Hän aloittaa kautensa 1. heinäkuuta. ESA:n neuvosto on järjestön ylin strateginen päätöksentekoelin, ja Kanto on tehtävässä ensimmäinen suomalainen.
ESA:n neuvoston puheenjohtajisto vastaa neuvoston työskentelystä, päätösasioiden valmistelusta, jäsenmaiden koordinoinnista sekä järjestön toimielinten yhteensovituksesta. Lisäksi puheenjohtajisto toimii ESA:n pääjohtajan strategisena tukena.
”Suomeen on syntynyt viimeisen 10 vuoden aikana merkittävä ja nopeasti kasvava avaruusyritysten keskittymä. Business Finland on ollut keskeisesti mukana luomassa tätä kasvua tukemalla alan yrityksiä. On erittäin hienoa, että Business Finlandin rooli ja osaaminen alalla saa tunnustusta Kimmo Kannon nimityksen kautta. Tämä auttaa yhteistyön tiivistämistä ESA:n suuntaan ja tukee myös alan kasvua jatkossa”, kommentoi elinkeinoministeri Sakari Puisto.
Kanto näkee, että ESA:n merkitys Euroopan kokonaisturvallisuuden, huoltovarmuuden ja kriisinkestävyyden vahvistajana tulee kasvamaan.
Viime vuonna ESA:n jäsenvaltiot sitoutuivat kasvavaan budjettiin ministerikokouksessa. Jäsenmaat rahoittavat järjestön toimintaa nyt ennätyksellisesti, eli yli 22 miljardilla eurolla seuraavaksi viisivuotiseksi rahoituskaudeksi. Suomi osallistuu ESA:n ohjelmiin 233 miljoonalla eurolla samalle rahoituskaudelle.
“ESA:n ohjelmat tukevat Euroopan kykyä kehittää omia kriittisiä avaruus- ja dataratkaisuja. Ne vahvistavat myös alueen teknologista itsemääräämisoikeutta. Nämä teemat ovat linjassa sekä EU:n että Suomen turvallisuus-, resilienssi- ja kilpailukykyprioriteettien kanssa“, sanoo pitkäaikaisen uran Suomen päädelegaattina järjestössä tehnyt Kimmo Kanto.
Business Finlandissa avaruus-, puolustus- ja konnektiviteettiyksikön johtajana työskentelevä Kanto tähdentää, että varapuheenjohtajuus tarjoaa Suomelle konkreettisen mahdollisuuden vaikuttaa avaruusjärjestön tuleviin painotuksiin.
Kanto on ensimmäinen suomalainen tehtävässä. Hän on tehnyt työtä Euroopan avaruusjärjestön parissa 20 vuoden ajan. Tänä aikana suomalaisyritysten ja tutkimuslaitosten osaaminen on asemoitunut osaksi Euroopan strategisia avaruus- ja teknologiainvestointeja. Suomi liittyi ESA:n jäseneksi vuonna 1995 ja oli 14. jäsenmaa.
Heinäkuussa alkavan toimikauden aikana valmistellaan mm. seuraava ESA:n ministerikokous 2028 sekä yhteistyön laajuus EU:n kilpailukykyrahaston suhteen.
ESA:n neuvoston puheenjohtajaksi valittiin Espanjan Juan-Carlos Cortés Pulido ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Slovenian Tanja Permozer.
Yhteyshenkilöt
Kimmo KantoYksikön johtaja (Avaruus, puolustus, konnektiviteetti), Business FinlandPuh:+358 50 557 7852kimmo.kanto@businessfinland.fi
Maria ArrudaHead of Communications, PR & MediaBusiness FinlandPuh:+358 400 933 913maria.arruda@businessfinland.fi
Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita, edistää matkailua ja investointeja sekä osaajien houkuttelua Suomeen. Organisaatiossa työskentelee noin 450 asiantuntijaa 12 toimipisteessä maailmalla ja 15 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi
Finnish representative appointed for the first time to the leadership of the Council of the European Space Agency19.3.2026 13:15:00 EET | Press release
Finnish Kimmo Kanto, who works at Business Finland, has been appointed as Vice-Chair of the Council of the European Space Agency in Interlaken, Switzerland, on March 19, 2026. Kanto will begin his term on July 1. The ESA Council is the organization’s highest strategic decision-making body, and Kanto is the first Finnish representative to hold the position. At Business Finland, Kanto is the Director of the Space, Defence and Connectivity unit.
Business Finland myönsi rahoitusta viime vuonna yli miljardi euroa18.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Business Finlandin vuonna 2025 myöntämä rahoitus oli 1 097 miljoonaa euroa. Myönnetyn rahoituksen määrää kasvatti erityisesti kertaluonteinen investointiavustus suurille puhtaan siirtymän investoinneille, jota myönnettiin 312 miljoonaa euroa.
Suomi käännekohdassa: yritysten investointivalmius korkealla, mutta poliittisen riskin koetaan kasvaneen12.3.2026 10:30:00 EET | Tiedote
Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan Suomi on yhä kilpailukykyinen investointikohde, mutta toimintaympäristöä uudistavia toimenpiteitä tulisi kiirehtiä, jotta Suomen vetovoima säilyisi globaalin kilpailun kiristyessä. Investointiympäristön epävakautta ruokkii päätöksenteon poukkoilevuus. Osaajapula, kasvanut poliittinen riski ja lupaprosessien kankeus muodostavat yhdessä merkittävän esteen uusille investoinneille.
Kansainvälinen matkailukampanja esittelee suomalaisen kesäloman maailmalle5.3.2026 10:23:31 EET | Tiedote
Visit Finland käynnistää markkinointikampanjan, joka nostaa maailmankartalle Suomen alueita, joissa suomalaiset itse viettävät kesäänsä: Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Karjalan, Kainuun ja Kymenlaakson. Miltä näyttää suomalainen kesäloma ulkopuolisen silmin ja miksi juuri se kiinnostaa maailmaa?
Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisissä ennätys – Suomessa kasvu muuta Eurooppaa nopeampaa17.2.2026 08:34:51 EET | Tiedote
Suomeen suuntautunut ulkomainen matkailu kasvoi viime vuonna selvästi ja nopeammin kuin Euroopassa keskimäärin. Majoitusliikkeissä yöpyneiden ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset nousivat kaikkien aikojen ennätykseen, 7,2 miljoonaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme