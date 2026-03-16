Tutkimus valottaa urheilun varjopuolta: Henkinen väkivalta yleistä, oikeusturvan puutteet korjattava

Tutkijat korostavat tarvetta selkeyttää urheilun oikeusturvajärjestelmiä, aikuisten vastuun ja ilmoitusvelvollisuuden korostamista sekä kokonaisvaltaista urheilu- ja valmennuskulttuurin murrosta. Tulokset avaavat urheilun sosiaalista vastuullisuutta oikeustieteellisestä ja psykologisesta näkökulmasta.

Henkinen väkivalta on yleisin kaltoinkohtelun muoto

Tutkimuksen mukaan henkinen väkivalta – kuten huutaminen, nimittely, ryhmän ulkopuolelle sulkeminen, tavaroiden paiskominen ja kontrollointi – on selvästi yleisintä. Kokemukset eivät yleensä jää kertaluonteisiksi. Väkivallan tekijänä on useimmiten aikuinen (44 %), mutta vertaisten välinen väkivalta on lähes yhtä yleistä (40 %). Erityisen alttiita ovat naiset, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat urheilijat, alaikäiset ja huippu-urheilijat.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tutkimus paljastaa, että kynnys omista kokemuksista kertomiseen on korkea: alaikäiset raportoivat kokemastaan vähiten, ja moni kokee, ettei ilmoituksiin puututa tehokkaasti. Urheilukulttuurin normit, vahva urheilijaidentiteetti ja pelko seurauksista vaikeuttavat henkisen väkivallan tunnistamista ja siihen puuttumista.

- Koska kynnys ilmoittamiseen on korkea, vastuu turvallisesta toimintaympäristöstä ja epäkohtiin puuttumisesta on yksinomaan aikuisilla, ei lapsilla, väitöskirjatutkija Jatta Muhonen Helsingin yliopistosta sanoo.

Urheilun itsesääntely ei suojaa lapsia riittävästi

Tutkimusryhmä suosittelee urheilun nykyisen itsesääntelyjärjestelmän arviointia, jotta lasten oikeudet toteutuisivat entistä vahvemmin käytännön tasolla. Lapsen oikeudet velvoittavat turvallisuuteen, mutta käytännön oikeusturva vaatii selkeyttämistä: puuttumisen onnistumista on mitattava epäasiallisen käytöksen loppumisella.

- On myös tärkeää huolehtia urheiluympäristöjen emotionaalisesta turvallisuudesta, sillä se selittää urheilevien lasten ja nuorten henkistä hyvin- ja pahoinvointia, toteaa dosentti Marja Kokkonen.

Tutkimushanke esittää useita konkreettisia toimenpiteitä urheilun eettisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi: