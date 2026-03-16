Tutkimus valottaa urheilun varjopuolta: Henkinen väkivalta yleistä, oikeusturvan puutteet korjattava
18.3.2026 16:05:10 EET | Helsingin yliopisto | Tiedote
Henkinen väkivalta on laajalle levinnyt ilmiö suomalaisessa urheilussa, osoittaa Helsingin yliopiston tutkimus, joka tavoitti yli 3 600 urheilijaa 80 eri lajista.
Tutkijat korostavat tarvetta selkeyttää urheilun oikeusturvajärjestelmiä, aikuisten vastuun ja ilmoitusvelvollisuuden korostamista sekä kokonaisvaltaista urheilu- ja valmennuskulttuurin murrosta. Tulokset avaavat urheilun sosiaalista vastuullisuutta oikeustieteellisestä ja psykologisesta näkökulmasta.
Henkinen väkivalta on yleisin kaltoinkohtelun muoto
Tutkimuksen mukaan henkinen väkivalta – kuten huutaminen, nimittely, ryhmän ulkopuolelle sulkeminen, tavaroiden paiskominen ja kontrollointi – on selvästi yleisintä. Kokemukset eivät yleensä jää kertaluonteisiksi. Väkivallan tekijänä on useimmiten aikuinen (44 %), mutta vertaisten välinen väkivalta on lähes yhtä yleistä (40 %). Erityisen alttiita ovat naiset, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat urheilijat, alaikäiset ja huippu-urheilijat.
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tutkimus paljastaa, että kynnys omista kokemuksista kertomiseen on korkea: alaikäiset raportoivat kokemastaan vähiten, ja moni kokee, ettei ilmoituksiin puututa tehokkaasti. Urheilukulttuurin normit, vahva urheilijaidentiteetti ja pelko seurauksista vaikeuttavat henkisen väkivallan tunnistamista ja siihen puuttumista.
- Koska kynnys ilmoittamiseen on korkea, vastuu turvallisesta toimintaympäristöstä ja epäkohtiin puuttumisesta on yksinomaan aikuisilla, ei lapsilla, väitöskirjatutkija Jatta Muhonen Helsingin yliopistosta sanoo.
Urheilun itsesääntely ei suojaa lapsia riittävästi
Tutkimusryhmä suosittelee urheilun nykyisen itsesääntelyjärjestelmän arviointia, jotta lasten oikeudet toteutuisivat entistä vahvemmin käytännön tasolla. Lapsen oikeudet velvoittavat turvallisuuteen, mutta käytännön oikeusturva vaatii selkeyttämistä: puuttumisen onnistumista on mitattava epäasiallisen käytöksen loppumisella.
- On myös tärkeää huolehtia urheiluympäristöjen emotionaalisesta turvallisuudesta, sillä se selittää urheilevien lasten ja nuorten henkistä hyvin- ja pahoinvointia, toteaa dosentti Marja Kokkonen.
Lisätiedot:
Jatta Muhonen
Puh. 045 238 2230
jatta.muhonen@helsinki.fi
Tutkimushanke esittää useita konkreettisia toimenpiteitä urheilun eettisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi:
- Oikeusturvaprosessien selkeyttäminen: Väkivallan määritelmiä on täsmennettävä ja kurinpitoprosesseista on viestittävä urheilijoille vaiheittain ja läpinäkyvästi, jotta he näkevät raportoinnin johtavan konkreettisiin toimiin.
- Aktiivinen valvonta: Suomeen suositellaan kansainvälisen (UK) mallin mukaista häirintäyhdyshenkilö -toimintaa, joka sisältää aktiivista valvontaa ja ruohojuuritason koulutusta.
- Tukijärjestelmien kehittäminen: On luotava helposti saavutettavia tukimuotoja ja psykologista apua väkivallan kokijoille ja ilmoittajille, sillä väkivaltakokemukset ovat hyvin vahingollisia erityisesti naispuolisille ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluville urheilijoille.
- Emotionaalinen turvallisuus: Urheiluympäristöjen emotionaaliseen turvallisuuteen on panostettava aktiivisesti, koska siellä koettu väkivalta on yhteydessä harjoitusten heikompaan emotionaaliseen turvallisuuteen.
- Arvopohjan päivittäminen: Urheilun normeja ja arvoja on uudistettava turvallisen toimintakulttuurin edistämiseksi ja vahvistettava toiminnan rakentumista avoimuuden pohjalle.
- Urheilijaidentiteetin vaikutus ja sen huomioiminen: Koska vahva urheilijaidentiteetti voi altistaa henkiselle väkivallalle ja estää siitä kertomisen, urheilijan kokonaisvaltaista identiteettiä on tuettava – erityisesti lasten kohdalla.
- Alaikäisten korkea ilmoituskynnys siirtää vastuun aikuisille: Koska kynnys tunnistaa ja kertoa väkivaltakokemuksista on korkea erityisesti alaikäisillä, vastuu turvallisuudesta ja epäkohtien tunnistamisesta kuuluu yksinomaan aikuisille.
- Valmentajakoulutuksen uudistaminen: Koulutuksessa on painotettava valmentajan roolia kasvattajana, lapsen kehitystason huomioimista sekä urheilun oikeusturvan tuntemusta.
- Koulutuksen velvoittavuus: Urheiluyhteisöön tulisi luoda pakollista koulutusta kaikille urheilun parissa toimiville aikuisille erityisesti henkisestä väkivallasta, ihmissuhde- ja viestintätaidoista sekä eettisestä ja turvallisesta urheilukulttuurista.
- Urheilijoiden äänen vahvistaminen: Lasten ja nuorten kokemuksia on kuultava ja heidät on otettava aktiivisesti mukaan väkivallasta käytävään viestintään.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helsingin yliopiston mediapalveluPuh:02941 22622mediapalvelu@helsinki.fi
Helsingin yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, johon kuuluu yli 40 000 opiskelijaa ja työntekijää. Teemme tieteellisiä läpimurtoja maailman parhaaksi. Vahvuutemme ovat tulevaisuuden teknologiat, kestävä planeetta, yksilöllinen terveys sekä oppivat ja muuntuvat yhteiskunnat. Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaan yhden prosentin joukkoon. Yliopisto on perustettu vuonna 1640.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin yliopisto
Paikallisten kalastajien tieto täsmensi ennusteita kuhan kutualueista16.3.2026 14:17:07 EET | Tiedote
Matemaattinen mallinnus tarkentaa ympäristöpoliittista suunnittelua. Helsingin yliopiston väitöstutkimuksessa kehitettiin uusia välineitä saaristomeren vedenlaadun parannuskeinojen vertailuun ja rannikkokalojen kutualueiden seurantaan.
Puun pintakäsittely saattaa hillitä haitallisten bakteerien kasvua12.3.2026 11:00:00 EET | Tiedote
Tuoreen tutkimuksen mukaan bakteerit menestyvät paremmin käsittelemättömillä kuin käsitellyillä puupinnoilla. Tällä on merkitystä kodin ja julkisten tilojen hygienian kannalta.
Automaatio tehostaa lääkkeiden potilaskohtaista jakoa ja parantaa potilasturvallisuutta11.3.2026 12:44:06 EET | Tiedote
Sairaaloiden lääkkeiden jakoprosessien automatisointi voi merkittävästi parantaa potilasturvallisuutta ja tehostaa työnkulkuja. Uudet teknologiat vaativat kuitenkin harkittua käyttöönottoa.
Sateenkaarinuorten kokemukset mielenterveyspalveluista tuovat esiin merkittäviä puutteita9.3.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Ongelmalliset kohtaamiset liittyivät erityisesti cisheteronormatiivisiin oletuksiin, ammattilaisten puutteelliseen osaamiseen sekä siihen, että nuoret joutuivat itse kouluttamaan ammattilaisia sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta.
KUTSU 18.3.: Urheilijan hyvinvointi, kaltoinkohtelu ja oikeusturva -hankkeen päätöstilaisuus4.3.2026 08:15:00 EET | Kutsu
Tutkimushankkeessa julkaistaan nyt tulokset, jotka perustuvat laajaan, yli 3 600 urheilijan kyselyyn ja erillisiin haastatteluihin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme