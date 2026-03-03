Kotipizza Group luopuu Social Burgerjoint -konseptista

18.3.2026 13:53:44 EET | Kotipizza Group Oy | Tiedote

Kotipizza Group on myynyt Social Burgerjoint -konseptin ja -brändin Artisan Fast Food Oy:lle. Yhtiön omistajiin kuuluu Tapio Alanko, joka on toiminut Social Burgerjoint -ketjun franchiseyrittäjänä vuodesta 2020. Yhtiökumppanina Alangon kanssa toimii Marco Kaniecki

Vuonna 2016 perustettu Social Burgerjoint tunnetaan herkullisista artseaniburgereistaan. Liiketoimintakauppa koskee Helsingin Redin ja Citycenterin sekä Tampereen ravintoloita. Henkilöstö siirtyy uuden omistajan palvelukseen. 

’’Olemme ylpeitä Social Burgerjointin saavutuksista ja iloisia siitä, että ravintolaketjun tarina jatkuu hyvissä käsissä’’, Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Heidi Stirkkinen sanoo. 

Kotipizza on suomalainen ja Pohjoismaiden suurin pizzaketju. Vuonna 1987 perustetulla ketjulla on yli 300 ravintolaa ympäri Suomen. Kaikki Suomen Kotipizza-ravintolat ovat franchisingperiaatteella toimivia, itsenäisten franchisingyrittäjien johtamia ravintoloita. Franchisingyrittäjä saa käyttöönsä testatun ja kannattavan liikeidean, valmiin tuotteen ja tuotemerkin, ketjun tietotaidon ja muut yhteistyön edut.

Kotipizza-ketjua hallinnoi Kotipizza Oy, joka kuuluu Kotipizza Groupiin. Konserniin kuuluvia yhtiöitä ovat myös hankinta- ja logistiikkaorganisaatio Helsinki Foodstock Oy, joka toimittaa vastuulliset raaka-aineet konsernin ravintolaketjuille. Kotipizza Groupin emoyhtiö on The European Pizza Company, joka on osa norjalaista, kestäviin arvoihin toimintansa pohjaavaa Orkla-konsernia.

