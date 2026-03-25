Helsingin yliopisto oli jälleen hakijoiden ykköstoive yhteishaussa – yhteensä yli 37 500 hakijaa

Helsingin yliopisto oli tänäkin vuonna Suomen suosituin yliopisto sekä ensisijaisten hakijoiden määrän että hakijoiden kokonaismäärän perusteella. Tutut alat – oikeustiede, lääketiede ja psykologia – olivat jälleen Helsingin yliopiston suosituimpia hakukohteita.

Helsingin yliopistoon haki korkeakoulujen yhteishaussa 37 652 henkilöä (2025: 35 349). Opiskelupaikkoja on tarjolla ennätysmäärä: 4974 yhteensä 65 kandi- ja maisteriohjelmassa. Ykköstoiveekseen Helsingin yliopiston kandi- tai maisteriohjelman oli asettanut 21 884 hakijaa (2025: 20 642).

Kandiohjelmista suosituin oli jälleen oikeusnotaarin koulutusohjelma (opetus Helsingissä suomeksi) (6 344). Toiseksi suosituin oli lääketieteen koulutusohjelma (4 626) ja kolmanneksi suosituin psykologian kandiohjelma (3 936). Yhteensä hakijoita kandiohjelmiin oli 35 218.

Hakijamäärä kasvoi erityisesti sosiaalitieteiden kandiohjelmassa (3828 hakijaa, kasvua 84 % viime vuoteen verrattuna), jossa oli ensimmäistä kertaa mahdollista hakea opiskelemaan kriminologian opintosuuntaan. Kasvua oli myös ruotsinkielisessä filosofian kandiohjelmassa (56 hakijaa, kasvua 44 prosenttia vuodesta 2025) sekä elintarvike- ja ravitsemustieteiden kandiohjelmassa (569 hakijaa, kasvua 37 prosenttia vuodesta 2025).



Maisteriohjelmista suosituin oli terveydenhuollon kehittämisen maisteriohjelma (578). Toiseksi suosituin oli psykologian maisteriohjelma (263) ja kolmanneksi suosituin oli proviisorin koulutusohjelma (248). Yhteensä hakijoita oli 2 429.



Hakijamääriin voi tulla pieniä muutoksia sen myötä, kun hakijoiden hakemusmaksuvelvollisuuksia tarkistetaan. Lue lisää EU:n, ETA:n tai Sveitsin ulkopuolisten maiden kansalaisia koskevasta hakemusmaksusta Opintopolussa.

Avoin yliopisto vaihtoehtona

Useimpiin kandiohjelmiin voi hakea myös avoimen väylän haussa, jos on suorittanut opintoja avoimessa yliopistossa. Avoimen väylän haussa Helsingin yliopistoon haki 280 henkilöä (2025: 238) eli hakijamäärä kasvoi 18 %. Eniten avoimen väylä kiinnosti oikeusnotaarin koulutusohjelman hakijoita (yhteensä 58 hakijaa Helsingin ja Vaasan hakukohteisiin). Toiseksi eniten hakijoita sai yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma (41). Kasvatustieteelliselle alalle avoimen väylä on osana yhteishakua, ja sinne hakijoita oli 205.

Avoimen yliopiston opintojen suosion odotetaan kasvavan tulevaisuudessa, kun Suomen hallituksen opintosetelikokeilu astuu voimaan. Opintosetelin avulla toiselta asteelta valmistuneet ja yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret saavat mahdollisuuden kokeilla maksuttomasti avoimia yliopisto-opintoja. Opintoseteli tulee olemaan laajuudeltaan 30 opintopistettä ja ensimmäiset voivat lunastaa sen elokuussa 2026.

– On hienoa, että nuoret, jotka eivät hakijoiden suuresta määrästä johtuen vielä saa opiskelupaikkaa, voivat kuitenkin kokeilla maksuttomasti erilaisia aloja ja opiskelua yliopistossa tai suorittaa opintoja jo valmiiksi hakeakseen avoimen väylän haun kautta, toteaa kehitysjohtaja Anu Haapala.

Lue lisää opintosetelistä ja Helsingin yliopiston avoimen yliopiston opintomahdollisuuksista.

Helsingin yliopisto tarjoaa myös jo opintonsa aloittaneille mahdollisuuksia vaihtaa alaa tai yliopistoa yliopistojen siirtohaussa.

Näin valinnat etenevät

Kandiohjelmien opiskelijoista noin puolet valitaan ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. He saavat tiedon valinnastaan Opintopolku.fi-palvelussa viimeistään 25.5.2026. Valintakokeet järjestetään 25.5–5.6.2026. Tiedot valintakokeiden kautta opiskelijoiksi valituille ilmoitetaan viimeistään 2.7.2026 Opintopolku.fi:ssä.

Maisteriohjelmien opiskelijat valitaan pääsääntöisesti hakijan toimittamien hakudokumenttien perusteella. Kaikkien maisteriohjelmien tulokset julkaistaan viimeistään 2.7.2026.

Hakijamäärät, ensisijaisten hakijoiden määrät ja aloituspaikat hakukohteittain julkaistaan yliopiston verkkosivuilla keskiviikkona 25.3.2026. Tarkempia tilastoja julkaistaan myöhemmin samalla verkkosivulla.



Tietoa hakujen etenemisestä

Mitä tarkoittaa ensisijainen hakukohde?

Korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa voi hakea korkeintaan kuuteen hakukohteeseen. Hakija asettaa hakukohteet hakulomakkeelle järjestykseen siten, että ensimmäisenä on hakukohde, johon hän mieluiten haluaisi päästä. Hakijalle tarjotaan opiskelupaikkaa vain siitä hakukohteesta, jonka hän on asettanut hakulomakkeella korkeimmalle ja johon hänen valintamenestyksensä riittää.

Yliopiston ensisijaisilla hakijoilla tarkoitetaan hakijoita, jotka ovat asettaneet jonkin Helsingin yliopiston hakukohteen mieluisuusjärjestyksessään ensimmäiseksi.