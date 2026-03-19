Maanmittauslaitos koordinoi maa- ja metsätalousministeriön yhteistä IT-asiantuntijapalveluiden puitejärjestelyn perustamista
19.3.2026 07:15:00 EET | Maanmittauslaitos | Tiedote
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käynnistetään keväällä 2026 kilpailutus IT-asiantuntijapalveluiden hankkimiseksi. Puitejärjestely kattaa muun muassa tietojärjestelmien ja sovellusten sekä alustojen kehittämiseen ja ylläpitoon, pilvipalveluihin, arkkitehtuuriin sekä laadunvarmistukseen liittyviä IT-asiantuntijatehtäviä.
Mukana yhteishankinnassa ovat Maanmittauslaitoksen lisäksi maa- ja metsätalousministeriö ja sen alaisista virastoista Ruokavirasto sekä Luonnonvarakeskus.
Yhteishankintaan osallistumisen tavoitteena on saada osallistuville hankintayksiköille asiantuntemusta tukemaan laitoksen toimialasidonnaisten IT-palveluiden kehittämistä ja jatkuvuuden turvaamista sekä niihin kiinteästi liittyviä muita asiantuntijapalveluita.
– Maanmittauslaitos on yksi Suomen perusrekisteriviranomaisista ja kansainvälisesti arvostettu tutkimuslaitos. Vastuullamme on laaja ja yhteiskunnallisesti vaikuttava IT-ratkaisujen kokonaisuus, jonka elinkaaren hallinnasta ja hallitusta uudistamisesta huolehdimme sopivien yhteistyökumppaneiden avulla, kertoo Maanmittauslaitoksen tietohallintojohtaja Virva Autio.
– Turvaamme yhteiskunnan toimivuutta ylläpitämällä ajantasaista tietoa erityisesti suomalaisten kiinteistö- ja huoneisto-omistuksista sekä paikkatiedoista ja samalla luomme perustaa useille muille toimijoille, joiden sovellukset hyödyntävät tietojamme. Hallinnonalan yhteiseen puitejärjestelyyn osallistuminen auttaa meitä valitsemaan sopivat yhteistyökumppanit, joiden kanssa tuottaa luotettavia ja turvallisia digitaalisia palveluita, jatkaa Autio.
Puitesopimuskausi tulee olemaan 4 vuotta, ja hankinnan kokonaisarvio sopimuskaudelle on Maanmittauslaitoksen osalta arviolta enintään 72 600 000 euroa.
Lisätiedot
Hankintaan liittyvät kysymykset: johtava asiantuntija Kimmo Perttilä, 029 531 4469, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi
Maanmittauslaitos: tietohallintojohtaja Virva Autio, 029 531 4530, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi
Virva AutioTietohallintojohtaja, MaanmittauslaitosPuh:+358 29 531 4530virva.autio@maanmittauslaitos.fi
Kimmo PerttiläJohtava it-asiantuntija, MaanmittauslaitosPuh:+358 29 531 4469kimmo.perttila@maanmittauslaitos.fi
Maanmittauslaitos on yksi suomalaisten yhteiskunnan toimivuuden turvaajista. Tarjoamme tietoa ja palveluita omistuksen turvaamiseksi ja paikkatietojen hyödyntämiseksi. Teemme paikkatietoalaa eteenpäin vievää tutkimusta. Olemme yksi Suomen perusrekisteriviranomaisista ja kansainvälisesti arvostettu tutkimuslaitos.
Lue lisää julkaisijalta Maanmittauslaitos
Nytt rekord för anläggning av kraftledningar ifjol – 5 miljoner euro i ersättningar19.3.2026 07:26:56 EET | Pressmeddelande
Elbolagen betalade i fjol 5 miljoner euro till markägarna för rätten till kraftledningar på deras fastigheter, jämfört med 2,6 miljoner euro året innan. Uppgifterna baseras på Lantmäteriverkets fastighetsdatasystem.
Sähkölinjoja valmistui viime vuonna ennätysmäärä – korvaussumma 5 miljoonaa19.3.2026 07:26:56 EET | Tiedote
Sähköyhtiöt maksoivat maanomistajille viime vuonna 5 miljoonaa euroa oikeudesta sähkölinjaan kiinteistöjen mailla, kun edellisvuonna luku oli 2,6 miljoonaa. Tiedot perustuvat Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmään.
Yhteismetsien kokonaispinta-ala kasvoi – omistusmuoto kiinnostaa metsänomistajia18.3.2026 07:46:33 EET | Tiedote
Yhteismetsien kokonaispinta-ala kasvoi yli 800 000 hehtaariin, kertovat Maanmittauslaitoksen tilastot. Metsänomistajat voivat etsiä Laajenevat yhteismetsät -karttapalvelusta yhteismetsiä, jotka ovat kiinnostuneita ottamaan uusia osakkaita.
Tilasto: Metsätilakauppojen määrät ja hinnat nousivat vuonna 202526.2.2026 07:53:21 EET | Tiedote
Metsätilakauppojen määrä nousi 3 prosenttia ja mediaanihinta lähes 10 prosenttia vuoteen 2024 verrattuna. Peltokauppojen määrä nousi, mutta mediaanihinta laski 5 prosenttia. Maanmittauslaitos kokosi kiinteistöjen kauppahintarekisteristä vuoden 2025 metsätila- ja peltokauppojen hinnat ja lukumäärät.
Kymmenien tuhansien pienten taloyhtiöiden on aika toimia – tiedot ilmoitettava huoneistotietojärjestelmään5.2.2026 08:03:56 EET | Tiedote
Pienten taloyhtiöiden on aika ilmoittaa taloyhtiönsä hallinnolliset tiedot Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään. Isännöitsijä ilmoittaa tiedot Maanmittauslaitoksen verkkopalvelussa 30.6.2026 mennessä. Pieniä, alle 10 huoneiston taloyhtiöitä on Suomessa kymmeniä tuhansia.
