Maanmittauslaitos koordinoi maa- ja metsätalousministeriön yhteistä IT-asiantuntijapalveluiden puitejärjestelyn perustamista

Mukana yhteishankinnassa ovat Maanmittauslaitoksen lisäksi maa- ja metsätalousministeriö ja sen alaisista virastoista Ruokavirasto sekä Luonnonvarakeskus.

Yhteishankintaan osallistumisen tavoitteena on saada osallistuville hankintayksiköille asiantuntemusta tukemaan laitoksen toimialasidonnaisten IT-palveluiden kehittämistä ja jatkuvuuden turvaamista sekä niihin kiinteästi liittyviä muita asiantuntijapalveluita.

– Maanmittauslaitos on yksi Suomen perusrekisteriviranomaisista ja kansainvälisesti arvostettu tutkimuslaitos. Vastuullamme on laaja ja yhteiskunnallisesti vaikuttava IT-ratkaisujen kokonaisuus, jonka elinkaaren hallinnasta ja hallitusta uudistamisesta huolehdimme sopivien yhteistyökumppaneiden avulla, kertoo Maanmittauslaitoksen tietohallintojohtaja Virva Autio.

– Turvaamme yhteiskunnan toimivuutta ylläpitämällä ajantasaista tietoa erityisesti suomalaisten kiinteistö- ja huoneisto-omistuksista sekä paikkatiedoista ja samalla luomme perustaa useille muille toimijoille, joiden sovellukset hyödyntävät tietojamme. Hallinnonalan yhteiseen puitejärjestelyyn osallistuminen auttaa meitä valitsemaan sopivat yhteistyökumppanit, joiden kanssa tuottaa luotettavia ja turvallisia digitaalisia palveluita, jatkaa Autio.

Puitesopimuskausi tulee olemaan 4 vuotta, ja hankinnan kokonaisarvio sopimuskaudelle on Maanmittauslaitoksen osalta arviolta enintään 72 600 000 euroa.

