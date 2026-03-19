Tesin vuosi 2025: uuden strategian toteutus käyntiin menestyksekkäästi
19.3.2026 11:30:44 EET | Tesi | Tiedote
Tesin (Suomen Teollisuussijoitus Oy:n) uuden strategian toteutus lähti vuonna 2025 erittäin onnistuneesti käyntiin. Tesin tulos 178 miljoonaa euroa jatkoi edellisvuoden positiivista kehitystä, mihin vaikutti erityisesti yksittäisten sijoitusten merkittävät arvonnousut. Turbulentista maailmantilanteesta huolimatta vuoden aikana julkistettiin sekä Suomen historian suurin pääomasijoitusrahasto että suurin suomalaisen listaamattoman yrityksen keräämä rahoituskierros. Myös valtion pääomasijoitustoiminnan keskittäminen Tesiin valmistui suunnitellusti ja onnistuneesti.
Tesi teki vuonna 2025 sijoituksia ja sitoumuksia yhteensä 425 (116 vuonna 2024) miljoonalla eurolla sekä pääomasijoitusrahastoihin että suoraan startup- ja kasvuyrityksiin. Näistä rahastositoumuksia oli 124 (53) miljoonaa ja suoria sijoituksia 301 (63) miljoonaa euroa. Vuoden 2025 lopussa Tesi oli suoraan tai välillisesti rahastojen kautta vähemmistöomistajana 576 (546) suomalaisessa yrityksessä.
Tesin sijoituksissa painottui uuden strategian mukaisesti skaalautuvan kasvun scaleup-yritykset ja teolliset hankkeet. Tesi teki ensisijoitukset muun muassa Ren-Gasiin, Norsk e-Fueliin ja NestAI:hin sekä jatkosijoitukset muun muassa IQM:ään ja ICEYE:hin.
Rahastopuolella Tesi antoi sitoumuksen esimerkiksi suomalaiseen, Euroopan ensimmäiseen yksityiseen puolijohdealaan keskittyvään Cloudberryn pääomasijoitusrahastoon.
Markkinan murrosvaiheesta kertoo se, että Lifeline Ventures julkaisi Suomen ensimmäisen kooltaan eurooppalaisen mittaluokan ja samalla Suomen historian suurimman pääomasijoitusrahaston, 400 miljoonan euron kokoisena. Oura puolestaan keräsi yli 770 miljoonan euron rahoituskierroksen, joka on historian suurin suomalaisen listaamattoman yrityksen keräämä rahoituspotti. Uuden strategiansa mukaisesti Tesi sijoitti Lifelinen rahastoon ankkurisijoittajana. Lisäksi Tesi on ollut Ouran omistajana sen alkutaipaleelta saakka.
Tesi irtautui vuoden aikana 18 (20) kohdeyrityksestä. Irtautumisista ja pääomasijoitusrahastoista palautuksina saamansa varat yhtiö sijoittaa takaisin markkinaan.
Tesin IFRS-tulos tilikaudelta 2025 oli vahva, 178 (165) miljoonaa euroa. Tulokseen vaikutti merkittävästi sijoitusten realisoitumaton arvostustasojen nousu. Yhtiön koko toiminnan ajalta kertyneet voittovarat olivat vuoden lopussa 1 083 (1 024) miljoonaa euroa.
“Tesin uuden strategiakauden avaus on lähtenyt käyntiin erittäin onnistuneesti. Kotimaisen pääomasijoitusmarkkinan murrosvaiheessa olemme kanavoineet ennätysmäärän kasvupääomaa suomalaisille huippuyhtiöille yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Samalla kärkiyritysten arvo on noussut lyhyessä ajassa merkittävään kokoluokkaan, mikä saa yhä laajemman joukon sijoittajia liikkeelle. Tämä on hyvä uutinen Suomelle”, kommentoi Tesin toimitusjohtaja Pia Santavirta.
Valtion pääomasijoitustoiminnan keskittäminen Tesiin valmistui onnistuneesti
Hallitusohjelman mukaisesti valtion pääomasijoitustoimintaa tehostettiin keskittämällä se Tesiin. Yritysjärjestely valmistui 31.5.2025 asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Sen myötä Tesiin siirtyi kolmen valtionyhtiön varat ja vastuut, mukaan lukien sijoitussitoumuksia, sekä 36 suoraa sijoitusta ja 14 rahastoa. Yritysjärjestely ei vaikuttanut Tesin tulokseen.
Yritysjärjestelyn lisäksi Tesin varoihin vaikutti vuoden aikana saatu lisäpääomitus ja pääoman palautukset. Tesi sai kevään 2024 kehysriihessä päätetystä uuden strategian toteuttamiseen tarkoitetusta 300 miljoonan euron lisäpääomituksesta ensimmäisen sadan miljoonan erän, mutta toisaalta palautti valtiolle 167 miljoonaa euroa osana Valmet Automotiven yritysjärjestelyä. Palautus sisälsi myös Tesin aikaisemman Valmet Automotiven omistuksen.
Avainluvut 2025, EUR (suluissa 2024)
- Tesin uusia sijoituksia ja sitoumuksia 425 milj. (116)
- rahastositoumuksia 124 milj. (53), 7 kpl (8)
- suoria sijoituksia 301 milj. (63), 34 kpl (20), joista uusia 11 (4) ja jatkosijoituksia 23 kpl (16)
- irtautumisia suorista sijoituksista 18 (20) kpl, joista suorien kohdeyritysten konkursseja 3 (6) kpl
- Maksamattomat sijoitussitoumukset vuoden lopussa 618 milj. (435)
- Tesin tilikauden tulos (IFRS) 178 milj. (165)
- Tesin hallinnoitavat pääomasijoitukset 31.12.2025 3,2 mrd. (2,6), joka koostuu rahastosijoituksista 137 kpl (118), rahastojen rahastoista 5 kpl (5) ja suorista kohdeyrityssijoituksista 135 kpl (106)
- Työntekijöiden nettosuositteluindeksi (eNPS) 60 (55)
- Tesin sijoituskohteiden antama Luottamus&Maine-tutkimuksen mainearvosana 4,1 (4,2) ja sidosryhmätuki 4,1 (4,1) asteikolla 1–5
Lue lisää vuosikertomuksestamme 2025:
- Vuosikatsaus: Strategia, arvonluonti, sijoitustoiminta ja kestävyys
- Taloudellinen katsaus: Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös
- Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä: Hallinnointi, sisäinen valvonta ja riskienhallintajärjestelmät
- Palkitsemisraportti: Palkitsemisperiaatteet sekä hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen
Lue lisää:
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia Santavirta
toimitusjohtaja
Tesi
Puh: +358 40 546 7749
pia.santavirta@tesi.fi
Susanna Aaltonen
johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet
Tesi
Viestinnän yhteys
Tesi pähkinänkuoressa
Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, jolla on talouden kasvuun sekä investointien edistämiseen keskittyvä teollisuuspoliittinen tehtävä. Sijoitamme markkinaehtoisesti pääomasijoitusrahastoihin, suoraan kasvuyrityksiin ja uusiin teollisiin hankkeisiin.
Taustaa Tesistä:
- Vuonna 1995 perustettu pääomasijoitusyhtiö
- Virallinen nimi Suomen Teollisuussijoitus Oy
- Suomen valtion 100 % omistama
- Hallinnoidut pääomat 3,2 miljardia euroa
- 11 miljardia euroa liikevaihtoa ja noin 64 000 työpaikkaa Suomeen kasvuyrityksistä, joissa Tesi on suoraan tai välillisesti rahastojen kautta vähemmistöomistajana
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tesi
Tesin yhtiökokous: hallituksen puheenjohtajana jatkaa Andreas Tallberg, uudeksi hallituksen varapuheenjohtajaksi Riku Huttunen ja jäseneksi Anni Tuulos19.3.2026 11:14:22 EET | Tiedote
Tesin (Suomen Teollisuussijoitus Oy) hallituksen puheenjohtajana jatkaa Andreas Tallberg. Uudeksi hallituksen varapuheenjohtajaksi on valittu työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen ja jäseneksi Relexin strategiasta ja kehityksestä vastaava johtaja Anni Tuulos. Tesin hallituksen jäseninä jatkavat Päivi Arminen, Juha Ketola, Olli Kärkkäinen ja Lassi Noponen. Valinnat teki Tesin yhtiökokous 19.3.2026. Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset ajalta 1.1.–31.12.2025 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtaja Pia Santavirralle sekä hyväksyi hallituksen esityksen emoyhtiön tuloksen käyttämisestä. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Marcus Tötterman. Hallituksen jäsenet Hallituksen kuvat
Tesi’s Annual General Meeting: Andreas Tallberg continues as Chairman of the Board, Riku Huttunen elected as new Vice Chairman, and Anni Tuulos joins the Board19.3.2026 11:14:22 EET | Press release
Andreas Tallberg continues as Chairman of the Board of Tesi (Finnish Industry Investment Ltd). Riku Huttunen, Director General of the Energy Department at the Ministry of Economic Affairs and Employment, has been elected as the new Vice Chairman of the Board, and Anni Tuulos, Chief Strategy and Development Officer at Relex, has been elected as a new Board member. Board members Päivi Arminen, Juha Ketola, Olli Kärkkäinen, and Lassi Noponen will continue in their roles. The selections were made at Tesi’s Annual General Meeting on March 19, 2026. The Annual General Meeting confirmed the financial statements of the group and the parent company for the period Jan 1–Dec 31, 2025, granted discharge from liability to the company’s Board and CEO Pia Santavirta, and approved the Board’s proposal concerning the use of the parent company’s result. KHT community KPMG Oy Ab was elected as the auditor, with KHT Marcus Tötterman as the principal auditor. Board members Pictures of the board members
Pk-yritysten kasvu vahvistuu, mutta investoinnit jumittavat17.1.2026 00:02:22 EET | Tiedote
Tesin (Suomen Teollisuussijoitus) tuoreen, suomalaisille pk-yrityksille tehdyn Kasvuyrityspulssi-kyselyn mukaan liikevaihdon kasvu on kiihtynyt, tilauskannat ovat vahvistuneet laaja-alaisesti ja etenkin teollisuuden näkymät näyttävät hyvältä. Haasteita kuitenkin on: investointien edellisvuodelle ennakoitu kasvu jäi tapahtumatta, eikä investointisykli vaikuta käynnistyvän suhteellisen valoisista kasvuodotuksista huolimatta.
Suomalainen startup-ekosysteemi kasvaa voimakkaasti, vaikka muu talouskasvu on kituliasta7.11.2025 09:01:35 EET | Tiedote
Tesin (Suomen Teollisuussijoitus), Suomen Startup-yhteisön ja Pääomasijoittajat ry:n yhdessä tekemän selvityksen mukaan suomalaisen startup-ekosysteemin kasvu on jatkunut voimakkaana, vaikka muu talous tarpoo vastatuulessa. Kotimaiset startup-lähtöiset yritykset tuottavat jo yli 12,5 miljardia euroa liikevaihtoa ja työllistävät lähes 50 000 ihmistä.
Finnish startup ecosystem growing robustly despite sluggish economy overall7.11.2025 09:01:35 EET | Press release
A joint study by Tesi (Finnish Industry Investment), the Finnish Startup Community and the Finnish Venture Capital Association reveals continued strong growth in Finland’s startup ecosystem, even while the rest of the economy struggles against headwinds. Finnish startups already generate over EUR 12.5 billion in revenues and employ nearly 50,000 people.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme