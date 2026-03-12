Kaiku-audiomainoskilpailu: vuoden paras audiomainos on Fazerin “Lottien pieni pala Suomea".
19.3.2026 08:31:41 EET | RadioMedia ry | Tiedote
Kaiku-audiomainoskilpailun voittajat julkistettiin eilen illalla 18.3.2026 KaikuGaalassa. Kilpailun parhaan mainoksen Grand Prix -palkinnon voitti Fazerin Lottien pieni pala Suomea, joka palkittiin myös Tuotteet- ja Yrityskuva -kategorioiden voittajana. Vuoden audiomainostajaksi valittiin Puuilo.
Kaiku-kilpailuun ilmoitettiin 139 kilpailutyötä, joista tuomaristo valitsi shortlistalle 30 viime vuoden parasta audiomainosta. Gaalassa jaettiin mainosten kategoriavoittojen lisäksi tunnustuksia alan toimijoille: vuoden mainostoimistoksi valittiin SEK ja vuoden tuotantoyhtiöksi Miracle Sound. Kultainen Mikki -elämäntyöpalkinnot myönnettiin Sasu Moilaselle ja Carl-Kristian Rundmanille. Korvamato-palkinnon vei Lidlin Jestas sentään -mainos.
Grand Prix -voittaja koskettaa ja jää mieleen
Kilpailun pääpalkinnon voittanut Fazerin Lottien pieni pala Suomea on esimerkki audiomainonnasta, joka ei pelkästään kuulu, vaan tuntuu.
”Taso oli tasainen ja hyvä. Lopulta kärkeen yltäneet työt erottuivat läpi työn jokaisen vaiheen kulkeneen craftin. Jokainen yksityiskohta oli huolella tehty. Grand Prix'n voitti tekemällä radiomainos, jota ei vain kuuntele, vaan jonka myös tuntee sisimmässään”, kommentoi kilpailun päätuomari Pasi Lindqvist, N2 Creative.
Voittajamainos yhdistää poikkeuksellisen luovan idean, tinkimättömän tuotannon laadun ja vahvan tunnekokemuksen. Kyseessä ei ole vain hyvin toteutettu mainos, vaan kokonaisvaltainen elämys, joka irtoaa mainoskatkosta ja jää elämään kuulijan mieleen. Mainoksen suunnitteli SEK, tuotannosta vastasi Miracle Sound ja mediatoimistona toimi Dagmar.
Vuoden audiomainostaja Puuilo rakentaa muistettavaa brändiä
Vuoden audiomainostajaksi valittu Puuilo on tehnyt pitkäjänteistä työtä audion parissa ja kehittänyt tunnistettavan, omasta konseptistaan kiinni pitävän mainonnan. Sen mainoksista tutut lauseet ovat jääneet elämään suomalaisten arkeen.
Puuilo on myös kasvattanut audion panostuksiaan ja hyödyntänyt audiota monipuolisesti. Sen tekeminen osoittaa, miten brändimarkkinointi ja taktinen mainonta voivat toimia saumattomasti yhdessä ja tuottaa mieleenpainuvaa viestintää.
Kultainen Mikki -palkinnot elämäntyöstä
Gaalassa jaettiin kaksi Kultainen Mikki -elämäntyöpalkintoa. Tunnustuksen saivat Sasu Moilanen sekä Carl-Kristian Rundman, joista jälkimmäinen palkittiin myös vuoden ääninäyttelijänä. Palkinnot myönnettiin merkittävästä ja pitkäaikaisesta työstä audiomainonnan ja ääninäyttelemisen parissa toimimisesta.
Moilanen ja Rundman ovat molemmat pitkän linjan ääninäyttelijöitä, joiden tunnistettavat äänet ja vahva ammattitaito ovat olleet keskeinen osa lukuisia suomalaisia mainoksia ja brändejä.
Alan parhaat tekijät palkittiin
Vuoden tuotantoyhtiöksi valittu Miracle Sound jatkoi poikkeuksellista voittoputkeaan ja se palkittiin jo 15. kertaa vuoden mediatoimistoksi. Vuoden mainostoimistoksi valittiin SEK. Korvamato-erikoispalkinnon voitti Lidlin Jestas sentään -mainos.
Kaiku on audiomainonnan vuosittainen kilpailu, jossa palkitaan luovia, korkeatasoisia ja mieleen jääviä audiomainoksia. Gaalassa palkitut mainokset ovat esitetty radiossa vuonna 2025. Arvioinnissa korostuvat muun muassa idean, käsikirjoituksen ja toteutuksen laatu.
Tuomaristo
Päätuomari: Pasi Lindqvist, Creative Director, N2 Creative
Anne Weide, Head of Sponsorships, Kesko
Heidi Taina, Creative Director, Wörks
Jarkko Meretniemi, säveltäjä
Jenna Vaartimo, EVP, IVALO Creative Agency
Elisa Konttinen, Senior Art Director, NORD DDB
Lasse Paasto, copywriter, Folk Finland
Mari Laurean, kaupallinen johtaja, Marketing Finland
Markus Terho, Vice President, Sustainability, Metso Group
Mika Räihä, Director, Media Services, Dentsu
Pauliina Venäläinen, Marketing Manager, Elo
Riina Aho, toimitusjohtaja, Media Metrics Finland
Samuel Räikkönen, Creative Director, SEK
Sami Särkelä, markkinointijohtaja, Gigantti
Tessa Robertsson, koulutus- ja viestintäasiantuntija, Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry
Ville Toriseva, CSO, Kohderyhmä
Voittajat
Katso voittajaperustelut voittajasivulta >>
Grand Prix - kilpailun voittaja:
"Lottien pieni pala Suomea" Fazer - SEK - Miracle Sound - Dagmar
Kategoriavoittajat
Audiokonsepti: "Plus Plus Plus" - Iltalehti, Alma Media - Miltton - Miracle Sound
Mainosmusiikki: "Metsien Suomi" - Metsien Suomi - Miltton - Miracle Sound
Paikallinen: "Valkama, mitä väsyny?" K-Supermarket Karjaranta Pori - BAD Agency
Palvelut: "Tietysti ravit" - Veikkaus ja Suomen Hippos - SEK - VILD - Dagmar
Teho: "Prisma – Yhtä halpa kuin halvin" Prisma/SOK - Make It Simple - OMD Finland
Tuotteet: "Lottien pieni pala Suomea" Fazer - SEK - Miracle Sound - Dagmar
Yhteiskunnallinen: "Poissaolon syy" - Ronald McDonald lastentalosäätiö - BAD Agency
Yrityskuva: "Lottien pieni pala Suomea" Fazer - SEK - Miracle Sound - Dagmar
Yritysvastuu: "LIIKE ON LÄÄKE" - Kesko Oyj ja Palloliitto, Suomen Koripalloliitto sekä Suomen Tennisliitto - K-Brand & Ääri - El Camino
Erikoispalkinnot
Vuoden korvamato: "LIDL Jestas sentään" Lidl - Reaktor - Cocoa Mediaproductions Oy - Dentsu
Vuoden audiomainostaja: Puuilo
Vuoden mainostoimisto: SEK
Vuoden tuotantoyhtiö: Miracle Sound
Vuoden ääninäyttelijä: Carl-Kristian Rundman
Kultainen Mikki -elämäntyöpalkinto: Sasu Moilanen
Kultainen Mikki -elämäntyöpalkinto: Carl-Kristian Rundman
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Stefan MöllerRadioMedia, toimitusjohtajaPuh:0400508877stefan.moller@radiomedia.fi
Inka ForssRadioMediaPuh:0401657010Puh:0401657010inka.forss@radiomedia.fi
Kuvat
Linkit
RadioMedia
RadioMedia on kaupallisten radioiden kattojärjestö, johon kuuluvat lähes kaikki suomalaiset kaupalliset radioasemat. RadioMedia vastaa radiotoimialan edunvalvonnasta, tutkimus- ja tietopalveluista, koulutuksesta sekä markkinoinnista. RadioMedia järjestää alan tärkeimmät kilpailut ja tapahtumat, kuten RadioGaalan, Kaiku-audiomainoskilpailun sekä KaikuGaalan. Kaupallisia radiokanavia kuuntelee viikoittain 3,4 miljoonaa suomalaista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta RadioMedia ry
RadioGaalan ehdokkaat julki12.3.2026 12:43:54 EET | Tiedote
Kaupallisen radioalan vuotuisen päätapahtuman RadioGaalan shortlistan ehdokkaat on julkaistu tänään. Ehdokkaat kilpailevat RadioAwards-palkinnoista sekä RadioGaalan yleisöäänestyksen voitoista.
Kaiku-kilpailun shortlista on julkaistu – 30 audiomainosta jatkaa kilpailussa17.2.2026 10:56:07 EET | Tiedote
Vuoden 2026 Kaiku-audiomainonnan kilpailun shortlistan ehdokkaat on julkistettu tänään. Kaiku on Suomen arvostetuin audiomainonnan kilpailu, jossa palkitaan luovat, vaikuttavat ja korkeatasoiset audiomainokset. Kilpailun voittajat julkistetaan KaikuGaalassa 18.3.2026 Ravintola Töölössä Helsingissä.
Suomalaiset valitsivat kaikkien aikojen radiobiisin - Kuumaan Ylivoimainen nousi ykköseksi8.12.2025 06:00:00 EET | Tiedote
Suomalaiset ovat valinneet kaikkien aikojen radiobiisin. Voittajaksi nousi Kuumaan Ylivoimainen, joka keräsi eniten ääniä 40 vuoden kotimaisten radiohittien joukkoon kootussa yleisöäänestyksessä.
Kaiku-audiomainonnan kilpailu avautuu uudistuneena2.12.2025 11:13:48 EET | Tiedote
Suomen merkittävimmän audiomainonnan kilpailun, Kaiku-kilpailun, ilmoittautuminen on avattu tänään. Kaiku palkitsee luovat, vaikuttavat ja korkeatasoiset audio ja radiomainokset sekä kampanjat. Kilpailussa arvioidaan muun muassa ideaa, toteutusta, äänimaailmaa, brändin tunnistettavuutta, kampanjoiden tuloksellisuutta ja vastuullisuusviestintää. Kilpailukategorioita on yhteensä yhdeksän. Kaiku-kilpailun järjestää kaupallisten radioiden kattojärjestö RadioMedia.
Kuukauden radiobiisi -palkintoja kotimaisille artisteille - Nelli Matula noussut kevään radiosuosikiksi8.5.2025 17:19:32 EEST | Tiedote
RadioMedian myöntämä Kuukauden radiobiisi -palkinto on alkuvuoden 2025 aikana mennyt jokaisessa kuussa suomalaisen artistin esittämälle kappaleelle. Erityisesti Nelli Matula on noussut kevään ilmiöksi: hän on voittanut palkinnon kahtena peräkkäisenä kuukautena kappaleellaan Hitaammin hautaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme