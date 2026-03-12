Kaiku-audiomainoskilpailu: vuoden paras audiomainos on Fazerin “Lottien pieni pala Suomea".

Kaiku-kilpailuun ilmoitettiin 139 kilpailutyötä, joista tuomaristo valitsi shortlistalle 30 viime vuoden parasta audiomainosta. Gaalassa jaettiin mainosten kategoriavoittojen lisäksi tunnustuksia alan toimijoille: vuoden mainostoimistoksi valittiin SEK ja vuoden tuotantoyhtiöksi Miracle Sound. Kultainen Mikki -elämäntyöpalkinnot myönnettiin Sasu Moilaselle ja Carl-Kristian Rundmanille. Korvamato-palkinnon vei Lidlin Jestas sentään -mainos.

Grand Prix -voittaja koskettaa ja jää mieleen

Kilpailun pääpalkinnon voittanut Fazerin Lottien pieni pala Suomea on esimerkki audiomainonnasta, joka ei pelkästään kuulu, vaan tuntuu.

”Taso oli tasainen ja hyvä. Lopulta kärkeen yltäneet työt erottuivat läpi työn jokaisen vaiheen kulkeneen craftin. Jokainen yksityiskohta oli huolella tehty. Grand Prix'n voitti tekemällä radiomainos, jota ei vain kuuntele, vaan jonka myös tuntee sisimmässään”, kommentoi kilpailun päätuomari Pasi Lindqvist, N2 Creative.

Voittajamainos yhdistää poikkeuksellisen luovan idean, tinkimättömän tuotannon laadun ja vahvan tunnekokemuksen. Kyseessä ei ole vain hyvin toteutettu mainos, vaan kokonaisvaltainen elämys, joka irtoaa mainoskatkosta ja jää elämään kuulijan mieleen. Mainoksen suunnitteli SEK, tuotannosta vastasi Miracle Sound ja mediatoimistona toimi Dagmar.

Vuoden audiomainostaja Puuilo rakentaa muistettavaa brändiä

Vuoden audiomainostajaksi valittu Puuilo on tehnyt pitkäjänteistä työtä audion parissa ja kehittänyt tunnistettavan, omasta konseptistaan kiinni pitävän mainonnan. Sen mainoksista tutut lauseet ovat jääneet elämään suomalaisten arkeen.

Puuilo on myös kasvattanut audion panostuksiaan ja hyödyntänyt audiota monipuolisesti. Sen tekeminen osoittaa, miten brändimarkkinointi ja taktinen mainonta voivat toimia saumattomasti yhdessä ja tuottaa mieleenpainuvaa viestintää.

Kultainen Mikki -palkinnot elämäntyöstä

Gaalassa jaettiin kaksi Kultainen Mikki -elämäntyöpalkintoa. Tunnustuksen saivat Sasu Moilanen sekä Carl-Kristian Rundman, joista jälkimmäinen palkittiin myös vuoden ääninäyttelijänä. Palkinnot myönnettiin merkittävästä ja pitkäaikaisesta työstä audiomainonnan ja ääninäyttelemisen parissa toimimisesta.

Moilanen ja Rundman ovat molemmat pitkän linjan ääninäyttelijöitä, joiden tunnistettavat äänet ja vahva ammattitaito ovat olleet keskeinen osa lukuisia suomalaisia mainoksia ja brändejä.

Alan parhaat tekijät palkittiin

Vuoden tuotantoyhtiöksi valittu Miracle Sound jatkoi poikkeuksellista voittoputkeaan ja se palkittiin jo 15. kertaa vuoden mediatoimistoksi. Vuoden mainostoimistoksi valittiin SEK. Korvamato-erikoispalkinnon voitti Lidlin Jestas sentään -mainos.

Kaiku on audiomainonnan vuosittainen kilpailu, jossa palkitaan luovia, korkeatasoisia ja mieleen jääviä audiomainoksia. Gaalassa palkitut mainokset ovat esitetty radiossa vuonna 2025. Arvioinnissa korostuvat muun muassa idean, käsikirjoituksen ja toteutuksen laatu.



Tuomaristo

Päätuomari: Pasi Lindqvist, Creative Director, N2 Creative

Anne Weide, Head of Sponsorships, Kesko

Heidi Taina, Creative Director, Wörks

Jarkko Meretniemi, säveltäjä

Jenna Vaartimo, EVP, IVALO Creative Agency

Elisa Konttinen, Senior Art Director, NORD DDB

Lasse Paasto, copywriter, Folk Finland

Mari Laurean, kaupallinen johtaja, Marketing Finland

Markus Terho, Vice President, Sustainability, Metso Group

Mika Räihä, Director, Media Services, Dentsu

Pauliina Venäläinen, Marketing Manager, Elo

Riina Aho, toimitusjohtaja, Media Metrics Finland

Samuel Räikkönen, Creative Director, SEK

Sami Särkelä, markkinointijohtaja, Gigantti

Tessa Robertsson, koulutus- ja viestintäasiantuntija, Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry

Ville Toriseva, CSO, Kohderyhmä

Voittajat

Grand Prix - kilpailun voittaja:

"Lottien pieni pala Suomea" Fazer - SEK - Miracle Sound - Dagmar

Kategoriavoittajat

Audiokonsepti: "Plus Plus Plus" - Iltalehti, Alma Media - Miltton - Miracle Sound

Mainosmusiikki: "Metsien Suomi" - Metsien Suomi - Miltton - Miracle Sound

Paikallinen: "Valkama, mitä väsyny?" K-Supermarket Karjaranta Pori - BAD Agency

Palvelut: "Tietysti ravit" - Veikkaus ja Suomen Hippos - SEK - VILD - Dagmar

Teho: "Prisma – Yhtä halpa kuin halvin" Prisma/SOK - Make It Simple - OMD Finland

Tuotteet: "Lottien pieni pala Suomea" Fazer - SEK - Miracle Sound - Dagmar

Yhteiskunnallinen: "Poissaolon syy" - Ronald McDonald lastentalosäätiö - BAD Agency

Yrityskuva: "Lottien pieni pala Suomea" Fazer - SEK - Miracle Sound - Dagmar

Yritysvastuu: "LIIKE ON LÄÄKE" - Kesko Oyj ja Palloliitto, Suomen Koripalloliitto sekä Suomen Tennisliitto - K-Brand & Ääri - El Camino

Erikoispalkinnot

Vuoden korvamato: "LIDL Jestas sentään" Lidl - Reaktor - Cocoa Mediaproductions Oy - Dentsu

Vuoden audiomainostaja: Puuilo

Vuoden mainostoimisto: SEK

Vuoden tuotantoyhtiö: Miracle Sound

Vuoden ääninäyttelijä: Carl-Kristian Rundman

Kultainen Mikki -elämäntyöpalkinto: Sasu Moilanen

Kultainen Mikki -elämäntyöpalkinto: Carl-Kristian Rundman